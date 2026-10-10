Colombia

Dominica Duque confirmó su noviazgo con el hijo del empresario Mario Hernández y contó cómo le va con su suegro: “Soy muy feliz”

Tras su mediática separación del actor Alejandro Estrada, la presentadora reveló detalles de cómo conoció a su nueva pareja y aseguró que atraviesa una etapa de felicidad

La presentadora por fin dio detalles de su nueva relación sentimental - crédito Dominica Duque / Instagram
La presentadora por fin dio detalles de su nueva relación sentimental - crédito Dominica Duque / Instagram
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Dominica Duque confirmó que está nuevamente enamorada. La presentadora habló por primera vez de su relación con Lorenzo Hernández, hijo del empresario Mario Hernández, después de que ambos compartieran publicaciones juntos en redes sociales y sus seguidores empezaran a relacionarlos.

La famosa confirmó el vínculo en una entrevista con el programa Buen día, Colombia, y se refirió al buen momento personal que atraviesa, después de convertirse en tendencia en julio de 2025 por su ruptura con el actor Alejandro Estrada.

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“Soy superfeliz”, dijo en medio de la conversación y señaló que tanto ella como Hernández han mostrado apartados de su relación en sus respectivas cuentas, por lo que no era una relación secreta, sino privada, ante su exposición en las plataformas digitales.

La pareja había compartido discretas fotos en sus redes sociales - crédito Dominica Duque / Instagram
La pareja había compartido discretas fotos en sus redes sociales - crédito Dominica Duque / Instagram

Cómo se conocieron Dominica Duque y Lorenzo Hernández

Aunque prefirió reservar algunos detalles del inicio del noviazgo, la presentadora contó que un amigo en común los presentó. Ante la pregunta sobre si hubo un flechazo inmediato, respondió entre risas: “Yo creo”.

Duque también mencionó algunas de las cualidades que valora en una pareja: “Primero que todo, siendo caballeroso, que me hagan reír. A mí me tienen que hacer reír”, afirmó. Más adelante, en la conversación, insistió en que el hecho de que sea atento y respetuoso es un aspecto que considera importante.

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La presentadora agregó: “Es un momento superbonito. Soy muy feliz, muy contenta”.

Cabe mencionar que Lorenzo Hernández está al frente de varios negocios de su padre y se desempeña como director creativo de la marca fundada por Mario Hernández. Aunque no pertenece a la industria del entretenimiento, su relación con la famosa lo ha puesto en el foco de la farándula colombiana y los seguidores de Dominica Duque, que ya conocían de primera mano su relación.

Lorenzo Hernández comparte algunos de sus momentos favoritos con su padre en redes sociales - crédito Lorenzo Hernández / Instagram
Lorenzo Hernández comparte algunos de sus momentos favoritos con su padre en redes sociales - crédito Lorenzo Hernández / Instagram

Durante la conversación, Duque se refirió a un reciente viaje por Europa con su pareja. La presentadora destacó su paso por la costa amalfitana, en Italia, un destino que visitaba por primera vez y que le ha encantado.

Estuvo delicioso. La costa amalfitana, que no la conocía. Súper romántico, muy, muy romántico”, comentó sobre las vacaciones que hicieron fortalecer el vínculo.

Cómo es Mario Hernández como suegro

Al ser consultada por la relación que tiene con el empresario Mario Hernández, padre de Lorenzo, Duque evitó dar una respuesta extensa, aunque aseguró que él es “adorado”, demostrando así que lo aprecia bastante por su amable trato.

La presentadora tampoco quiso profundizar en lo que más le atrae de su novio y, entre risas, pidió que dejaran de hacerle preguntas sobre el tema. Sin embargo, con todos los detalles entregados, emocionó a más de uno de sus seguidores que siguen atentos a cada una de sus publicaciones en las plataformas digitales.

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Tras su separación de Alejandro Estrada, la figura de televisión contó cómo conoció al director creativo y aseguró que atraviesa una etapa de felicidad - crédito @dominicaduque/IG

Dominica Duque retomó su vida sentimental tras separarse de Alejandro Estrada

La relación se hizo pública más de un año después de que se confirmara la separación de Duque y Alejandro Estrada, con el que comenzó un romance durante MasterChef Celebrity Colombia, en su temporada de 2024.

La pareja mantuvo un mediático noviazgo durante cerca de un año y, tras anunciar el final de su relación, ambos informaron que la decisión se dio en buenos términos.

“Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo. Quiero compartirles que Dominica y yo hemos decidido terminar nuestra relación. No hubo drama ni conflicto, simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden que necesitan caminos diferentes. Vivimos una relación real, bonita y llena de momentos inolvidables, que me dejan recuerdos y aprendizajes muy valiosos. Dominica es una mujer increíble: íntegra, apasionada por lo que hace y con un corazón enorme”, escribió el actor en julio de 2025 al hacer el anuncio.

Después de esa etapa, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de La casa de los famosos 2026, y Dominca Duque ha continuado con sus proyectos y ahora se dio una nueva oportunidad en el amor.

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