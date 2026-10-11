Presidente De la Espriella confirmó que cayó alias Chichero, uno de los reclutadores de menores más peligrosos de las disidencias

“Chichero” fue capturado en Santander de Quilichao, Cauca, por orden judicial, según informó el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPREILLA/c

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Luis Hernán Medina Mestizo, alias Chichero, señalado por las autoridades como uno de los reclutadores de menores más peligrosos del país por labores ilegales para el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, fue capturado en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.

A través de sus redes sociales, el mandatario indicó que la detención de Medina Mestizo se produjo por orden judicial y que el hombre tenía una circular azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

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De acuerdo con la publicación oficial, el capturado estaría vinculado con el Bloque Occidental Jacobo Arenas, una estructura que el Gobierno identifica como parte del Estado Mayor Central (EMC).

Las autoridades señalan al detenido como presunto reclutador de menores para el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc - crédito @ABDELAESPRIELLA/X.

“El reclutamiento de menores es un crimen execrable. En mi Gobierno, quienes lo cometan recibirán todo el peso de la ley. ¡Miserables que pretenden acabar con la inocencia y la vida de nuestros niños! ¡Voy por todos!”, afirmó el jefe de Estado.

“Chichero” figuraba entre los más buscados por reclutamiento ilícito

La captura ocurrió cerca de un año y medio después de que la Policía Nacional incluyera a Luis Hernán Medina Mestizo en un cartel de los más buscados por presunto reclutamiento ilícito de niños y adolescentes.

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En abril de 2025, las autoridades difundieron la búsqueda de tres hombres identificados con los alias de Jhon Heder, “Chichero” y “Fercho”, a los que señalaban de estar relacionados con delitos contra menores.

La información oficial de ese momento señalaba que la orden de búsqueda contra “Chichero” estaría vigente hasta el 5 de noviembre de 2025.

La Policía Nacional impulsa canales de comunicación para recibir datos sobre la ubicación de tres delincuentes vinculados al reclutamiento de menores - crédito Policía Nacional

Desde entonces, el ahora procesado estaba al servicio de esa estructura que opera en zonas del norte del Cauca y ha sido señalada por las autoridades de participar en actividades armadas y economías ilegales.

Por ende, se usó la circular azul de Interpol, que permite a las autoridades policiales intercambiar información para localizar, identificar o recopilar datos sobre una persona de interés en una investigación. No equivale a una orden internacional de captura.

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Tras su detención, alias Chichero deberá ser puesto a disposición de la autoridad judicial que emitió la orden para la respectiva legalización del procedimiento y la definición de su situación jurídica.

El reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes constituye una conducta prohibida por el derecho colombiano e internacional. Las autoridades deberán establecer, dentro del proceso, la responsabilidad penal del detenido frente a los señalamientos en su contra.

Cayó “María José”, señalada de reclutamiento de menores

Esta semana se conoció que alias María José, señalada de captar menores de edad mediante redes sociales para las disidencias de las Farc, fue capturada en Guaviare durante una operación de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía General de la Nación.

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Según la investigación conocida, la detenida sería integrante de las redes de apoyo de la estructura Armando Ríos, con presencia en San José del Guaviare y Calamar.

Captura de alias María José, presunta cabecilla de las redes de apoyo de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare - crédito Policía Nacional/Dijín

La Fiscalía le imputó los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado en concurso con terrorismo. Un juez de control de garantías avaló el procedimiento de captura.

Los investigadores sostienen que “María José” utilizaba plataformas digitales para ubicar y engañar a adolescentes de San José del Guaviare y Calamar.

La indagación relaciona esa actividad con el reclutamiento de un menor en diciembre de 2025. De acuerdo con las autoridades, el adolescente murió después en enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales en el municipio.

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Además de los señalamientos por reclutamiento, el expediente le atribuye la presunta coordinación de acciones terroristas, el traslado de explosivos y material de guerra, la custodia de armas y el manejo de recursos ilegales para el componente armado de la estructura.

La Policía atribuye a la procesada cerca de cuatro años de permanencia en las redes de apoyo de las disidencias, tanto en sectores urbanos como rurales de los dos municipios.