José Manuel Restrepo respondió a Petro tras cuestionar la presentación de proyectos mineros a inversionistas extranjeros: “Cuánta ignorancia”

La controversia se produjo después de que Restrepo anunciara el inicio de los encuentros regionales de la Misión Crecer en el Tolima, con el objetivo de identificar proyectos estratégicos que puedan atraer inversión extranjera - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Presidencia de la República

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El vicepresidente José Manuel Restrepo respondió al expresidente Gustavo Petro luego de que el mandatario cuestionara la iniciativa de presentar proyectos mineros del Tolima ante inversionistas extranjeros, en medio de los encuentros que adelanta el Gobierno nacional con empresarios y representantes gremiales para identificar oportunidades de inversión en el departamento.

La controversia comenzó después de que Restrepo anunciara el inicio de los encuentros regionales del programa Misión Crecer en el Tolima, con el propósito de identificar proyectos estratégicos que puedan presentarse durante la denominada Milagro Week, prevista para noviembre en Nueva York.

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“¡Arrancamos los encuentros regionales de la Misión Crecer en Tolima!”, escribió en X el vicepresidente, quien explicó que sostuvo una reunión con empresarios de sectores como infraestructura, salud y agroindustria para evaluar las iniciativas con potencial de atraer capital extranjero. En su publicación, Restrepo señaló que el objetivo del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella es impulsar el crecimiento económico del país hasta alcanzar el 6%, una meta que, según indicó, requiere fortalecer la confianza empresarial y promover nuevas inversiones en las regiones.

El anuncio generó cuestionamientos por parte de Petro, que escribió en la misma red social: “¿Por esto habían incendios proveniente de acción humana en el Tolima? (sic)”, en referencia a la posible relación entre los recientes incendios registrados en el departamento y el interés por presentar proyectos relacionados con sus recursos minerales.

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Petro preguntó si los incendios registrados en el departamento estaban relacionados con el propósito anunciado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

La respuesta de Restrepo fue contundente. El vicepresidente rechazó la insinuación del mandatario y aseguró que los incendios fueron provocados de manera deliberada.

“¡Cuánta ignorancia en un trino! Los incendios fueron provocados por manos criminales. ¡Le pregunto más bien: usted no se enteró del tema?“, expresó Restrepo en su respuesta al presidente.

Posteriormente, el vicepresidente amplió sus cuestionamientos y vinculó la discusión con las diferencias que mantiene con Petro sobre el rumbo económico del país, especialmente en materia de inversión privada, crecimiento, empleo y aprovechamiento de los recursos naturales. “Pero entiendo su fastidio al crecimiento económico y a encontrar oportunidades en varios sectores en el país: agroindustrial, minero, hidrocarburos, construcción, infraestructura, turismo, industria, servicios basados en conocimiento, energía, entre otros”, escribió.

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Restrepo también cuestionó los indicadores económicos de la administración de Petro. En su mensaje, aseguró que el país registró el nivel más bajo de inversión privada como proporción del producto interno bruto en más de 51 años y señaló que el crecimiento económico promedio durante los últimos años fue del 1,6%.

Además de los proyectos mineros, el vicepresidente mencionó oportunidades de inversión en agroindustria, infraestructura, logística, turismo, energía, hidrocarburos y servicios basados en conocimiento - crédito @jrestrp/X

A partir de esas cifras, el vicepresidente advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representan la falta de inversión, el bajo crecimiento económico, el gasto público y el endeudamiento para las finanzas del Estado. Asimismo, relacionó estos factores con el déficit fiscal, el desempleo y las dificultades para financiar inversiones sociales.

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En contraste, Restrepo defendió la estrategia de atraer capital extranjero y sostuvo que la identificación de proyectos productivos en las regiones puede contribuir a generar empleo, ampliar las oportunidades económicas y fortalecer el desarrollo territorial.

En ese sentido, insistió en la importancia de impulsar sectores como la minería responsable, la agroindustria, la infraestructura, el turismo, la energía y los servicios basados en conocimiento. También mencionó la necesidad de avanzar en áreas tecnológicas como la inteligencia artificial, la computación cuántica y la transición energética.

El vicepresidente aprovechó su respuesta para cuestionar la política ambiental del Gobierno nacional y acusó a la administración de Petro de haber promovido condiciones que favorecieron la minería criminal y la deforestación. Estas afirmaciones hicieron parte de sus críticas al balance del mandatario. “El mayor incendio al final ha sido su legado. Pero de nuevo tranquilo, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista; aquí estamos para evitar las consecuencias de su desgobierno y falta de rigor técnico y macroeconómico”, concluyó Restrepo.

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En su respuesta, Restrepo cuestionó la gestión económica del Gobierno de Petro y criticó los niveles de inversión privada, el crecimiento económico, el gasto público y el endeudamiento - crédito @jrestrp/X

Proyectos del Tolima buscan inversión extranjera

La discusión política se produjo en medio de la agenda que Restrepo desarrolla en Ibagué y otros puntos del departamento. El vicepresidente explicó que uno de los principales resultados de su primer encuentro con empresarios y líderes gremiales fue la identificación de proyectos estratégicos que podrían presentarse ante inversionistas internacionales.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran proyectos relacionados con los minerales críticos presentes en el Tolima, que, según Restrepo, podrían convertirse en oportunidades para atraer recursos y dinamizar la economía regional.

Aunque el funcionario aclaró que las propuestas deberán contar con el aval de ProColombia antes de ser presentadas durante la Milagro Week en Nueva York, señaló que el Gobierno busca identificar oportunidades en agroindustria, logística, servicios basados en conocimiento, turismo, energía, hidrocarburos y gas. La intención es reunir proyectos con potencial de financiación internacional y facilitar el contacto entre sus promotores y posibles inversionistas.

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La agenda de Restrepo en el Tolima incluye otros encuentros con empresarios y representantes gremiales para identificar iniciativas productivas que puedan acceder a financiación internacional y contribuir al crecimiento económico del departamento - crédito @jrestrp/X

Durante el encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de Ibagué, que se extendió por cerca de dos horas y media, también se abordaron las dificultades que enfrentan algunas iniciativas productivas para avanzar, particularmente por trámites y obstáculos que afectan su desarrollo.