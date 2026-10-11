Colombia

Ejército sostiene combates con las disidencias de las Farc en zona rural de Cajibío, Cauca: crece la preocupación en la comunidad

La Tercera División reportó operaciones contra la Estructura Jaime Martínez en el corregimiento de Dinde. Líderes sociales alertaron que varias familias permanecen dentro de sus viviendas por los enfrentamientos cerca del puente que comunica la zona con El Carmelo

La Tercera División informó que unidades terrestres y aéreas emplean sus recursos disponibles para reducir la capacidad del grupo ilegal y brindar protección a los habitantes del centro caucano - crédito @Ejercito_Div3 / X
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La información oficial fue entregada sobre la tarde del domingo 11 de octubre por la Tercera División del Ejército Nacional a través de su cuenta en X. “Tropas de la Brigada 29 sostienen combates contra integrantes del GAO-r Jaime Martínez, en la vereda El Dinde, municipio de Cajibío, Cauca”.

En el mensaje, la institución indicó que “las unidades mantienen la presión operacional con el propósito de afectar las capacidades de esta estructura armada ilegal y fortalecer las condiciones de seguridad de las comunidades”.

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Horas después, el Ejército Nacional ratificó la situación desde su cuenta central, precisando que en la zona interviene la División de Aviación Asalto Aéreo. El comunicado señaló que se emplean todas las capacidades operacionales disponibles para contrarrestar al grupo ilegal y proteger a los habitantes de la región.

La Tercera División del Ejército Nacional mantiene operaciones para contrarrestar la estructura armada en el departamento del Cauca - crédito @Ejercito_Div3; @COL_EJERCITO / X
La Tercera División del Ejército Nacional mantiene operaciones para contrarrestar la estructura armada en el departamento del Cauca - crédito @Ejercito_Div3; @COL_EJERCITO / X

De manera preliminar, y según información conocida por la revista Semana, en medio de los choques habría muerto un integrante del grupo armado organizado residual. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las autoridades militares no entregaron un balance oficial de bajas, heridos o material incautado. Se espera que en las próximas horas se conozca un reporte consolidado.

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Una comunidad campesina atrapada en el fuego cruzado

El punto exacto de la confrontación es el corregimiento de Dinde, a aproximadamente media hora del casco urbano de Cajibío. Líderes sociales que mantienen contacto con la población rural relataron que los enfrentamientos se concentran sobre el puente que comunica la zona con El Carmelo, principal vía de acceso hacia la parte alta de la cordillera.

De acuerdo con esos testimonios citados por El País Cali, la secuencia de los hechos habría iniciado alrededor de las 6:00 a. m., cuando los soldados llegaron al sector para ubicar y destruir un laboratorio dedicado al procesamiento de pasta base de coca. En ese momento, según la versión comunitaria, fueron atacados por los disidentes.

En Arauquita un vehículo blindado fue atacado y un suboficial resultó herido durante combates con el ELN - crédito Suministrado a Infobae Colombia
Los enfrentamientos en Cajibío se concentran en el puente que conecta el corregimiento de Dinde con El Carmelo - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Desde entonces, varias familias permanecen resguardadas dentro de sus viviendas, sin poder salir hacia sus cultivos o hacia el casco urbano. Los líderes advirtieron que el intercambio de disparos incluye fuego de artillería por parte de la fuerza pública, lo que aumenta el riesgo para los civiles que habitan en casas de madera y teja, sin protección ante un enfrentamiento de alta intensidad.

La preocupación central expresada por la comunidad es el confinamiento. No hay reportes hasta ahora de desplazamiento masivo, pero sí de restricción total a la movilidad, suspensión de clases y temor por la posibilidad de que los combates se extiendan durante la noche, según el medio citado.

El Ejército, por su parte, señaló que las operaciones en el centro del Cauca se mantendrán, al argumentar que esta disidencia intensificó sus acciones violentas en las últimas semanas contra la población y contra la fuerza pública.

Alerta paralela del Cric en el norte del Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca reportó combates paralelos en veredas del municipio de Toribío - crédito @CRIC_Cauca / X
El Consejo Regional Indígena del Cauca reportó combates paralelos en veredas del municipio de Toribío - crédito @CRIC_Cauca / X

Mientras se desarrollan los hechos en Cajibío, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), emitió una alerta para otro foco de violencia en el norte del departamento. La organización informó que desde antes de las 5:00 a. m. del mismo domingo se presentan combates en el municipio de Toribio.

Según el Cric, los enfrentamientos ocurren en las veredas Berlín, San Julián, Potrerito, La Pila y Natalá, ubicadas entre los resguardos de Toribio y San Francisco. Allí, la comunidad reportó un ataque contra la base militar del cerro Berlín.

El relato de la organización indígena describe un escenario de mayor complejidad tecnológica: intercambio de disparos, detonaciones de artefactos explosivos, uso de drones acondicionados con explosivos y sobrevuelos de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana que estarían disparando de forma indiscriminada sobre la zona.

Ante esa situación, el Cric hizo un llamado urgente a las comunidades para que acaten las orientaciones de las autoridades ancestrales y prioricen la protección de la vida, permaneciendo en lugares seguros. “A los grupos armados legales e ilegales se les exige parar los enfrentamientos y respetar a la población”, concluyó el comunicado.

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