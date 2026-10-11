Colombia

Caso Verónica Alcocer: habrían ordenado el regreso de la capitana Kelly Lozano, exjefe de seguridad, tras los señalamientos de Eva Ferrer

La capitana de la Policía fue enviada a la Embajada de Colombia en Catar durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. La decisión se conoce después de los señalamientos de Eva Ferrer, que aseguró que la oficial tendría conocimiento de los movimientos de la exprimera dama

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El mandatario habría ordenado al director de la Policía Nacional gestionar el regreso de Lozano al país y la institución estudiaría las medidas que podrían adoptarse frente a su situación - crédito Joel González/Presidencia
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El presidente Abelardo de la Espriella habría ordenado al general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional, cancelar la comisión de la capitana Kelly Daniela Lozano en la Embajada de Colombia en Catar y disponer su regreso inmediato al país, según información confirmada por la revista Semana.

Lozano, que estuvo al frente del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, exesposa del expresidente Gustavo Petro, quedó en el centro de la controversia tras las declaraciones de Eva Ferrer, antigua asesora de la ex primera dama y ahora una de sus principales críticas.

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- crédito @veronicalcocerg/Instagram
La capitana Kelly Daniela Lozano, exjefe del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, deberá regresar a Colombia tras la orden de cancelar su comisión en Catar - crédito @veronicalcocerg/Instagram

En una entrevista con Semana, Ferrer mencionó a la capitana y a Carolina Plata, a quien señaló como supuesta testaferro de Alcocer, al referirse a personas que, según su versión, conocerían detalles de las actividades de la ex primera dama durante los últimos cuatro años. “La tienen ahora en la Embajada de Catar. O sea, la dejan colocada antes de marcharse”, afirmó Ferrer. Luego agregó que, a su juicio, Lozano y Plata habrían acompañado a Alcocer durante ese periodo. También sostuvo: “Yo creo que son cómplices de Verónica”.

Según la información conocida por Semana, la Policía estaría analizando la posibilidad de llamar a Lozano a calificar servicios. Además, la institución estaría esperando que la oficial colabore con la justicia en caso de que avance alguna investigación relacionada con las presuntas actividades ilegales que Ferrer atribuye a Alcocer y a personas de su entorno.

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Los señalamientos de Eva Ferrer

La capitana fue enviada a la representación diplomática en Catar por el entonces director de la Policía Nacional, el general William Rincón, pocos días antes de que terminara el gobierno de Petro. Su regreso se produce en medio de las acusaciones de Ferrer, que pasó de ser cercana a Alcocer a cuestionar públicamente su actuación durante la administración del exmandatario.

En sus declaraciones, la española aseguró que la ex primera dama habría utilizado sus desplazamientos entre Colombia y Venezuela para movilizar drogas, armas y dinero en aviones oficiales. También la señaló de presuntamente intervenir en la asignación de cargos y contratos en entidades estatales. Uno de los episodios mencionados por Ferrer corresponde a un supuesto viaje a Venezuela en enero de 2023. De acuerdo con su relato, Alcocer habría regresado a Colombia con 2,5 millones de dólares.

Verónica Alcocer y Eva Ferrer - crédito Icbf/Colprensa
Eva Ferrer, quien fue cercana a Verónica Alcocer, lanzó señalamientos contra la ex primera dama por presuntos movimientos de dinero y otras actividades irregulares durante el gobierno de Gustavo Petro - crédito Icbf/Colprensa

“Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco y que me hacen saber es que se van a Venezuela. Digo: “Esto se tiene que hacer público”, precisó Ferrer en la entrevista, al recordar cómo se enteró del desplazamiento. Según añadió, posteriormente habló con Manel Grau, que le habría dicho que de ese viaje trajeron los 2,5 millones de dólares.

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