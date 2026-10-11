Atentaron contra dos guardianes del Inpec en Barranquilla: Gobierno no descarta posible represalia por medida del presidente De la Espriella

Dos funcionarios del Inpec resultaron heridos en atentado en el barrio San Martín de Barranquilla - crédito Colprensa

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Dos integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultaron heridos tras un ataque armado ocurrido la noche del sábado 10 de octubre de 2026 en el barrio San Martín de Barranquilla.

El Gobierno nacional rechazó el hecho y señaló que investiga mensajes intimidatorios contra miembros del sistema penitenciario y altos funcionarios del Estado.

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Las víctimas fueron identificadas como los dragoneantes provisionales Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, adscritos a la Penitenciaría El Bosque. Ambos regresaban de cumplir su turno laboral cuando fueron interceptados en el suroccidente de la ciudad.

Según la información preliminar de la Policía, los funcionarios se movilizaban en una motocicleta. Dos hombres a bordo de otro vehículo similar los alcanzaron y el acompañante disparó en repetidas ocasiones antes de escapar.

Tapiero Alférez y Acosta Marroquín fueron trasladados a la Clínica San Ignacio, donde recibían atención médica. Las autoridades no precisaron el estado de salud de los dos guardianes ni informaron sobre capturas por el atentado.

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Investigan si atentado contra dragoneantes del Inpec está ligado a amenazas por traslados de internos - crédito Colprensa

Ministerio de Justicia rechazó atentado en Barranquilla y anunció refuerzo de medidas para el personal penitenciario

El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) rechazaron el atentado contra integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia en Barranquilla, a través de un comunicado divulgado la noche del sábado 10 de octubre de 2026.

Las entidades expresaron su solidaridad con los funcionarios heridos, sus familiares y compañeros. También señalaron que mantienen atención sobre la evolución médica de las víctimas.

El pronunciamiento relacionó el caso con la circulación de mensajes intimidatorios que aludirían a recientes traslados de personas privadas de la libertad. Esas advertencias también hacen referencia a posibles acciones violentas contra autoridades y trabajadores del sistema penitenciario.

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De acuerdo con el comunicado, las intimidaciones estarían dirigidas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia, Iván Cancino, el director del Inpec y los integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia.

Las instituciones aclararon que la autenticidad, el origen y el alcance de los mensajes continúan bajo verificación. Tampoco confirmaron, por ahora, si existe una conexión directa entre esas alertas y el ataque ocurrido en la capital del Atlántico.

Gobierno reforzó medidas de seguridad tras ataque contra guardianes del Inpec en Barranquilla - crédito @MinjusticiaCo/X

“La respuesta del Estado debe ser una sola”, señalaron las entidades al insistir en que las amenazas no condicionarán las decisiones relacionadas con la seguridad penitenciaria.

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El Ministerio de Justicia informó que, ante el escenario de riesgo, se reforzaron las medidas preventivas de seguridad y autoprotección. Esas acciones se desarrollan con acompañamiento de la Policía Nacional y otras autoridades competentes.

El Gobierno mantendrá los traslados y controles penitenciarios

El Gobierno indicó que los traslados de internos, así como las medidas de vigilancia y control en los centros carcelarios, continuarán de acuerdo con la ley y las condiciones de seguridad requeridas.

“No permitiremos que la violencia sustituya a la autoridad”, concluyó el pronunciamiento compartido en redes sociales.

Las autoridades solicitaron avanzar en las investigaciones para esclarecer el atentado, identificar a los responsables y establecer la procedencia de las amenazas. El comunicado no entregó detalles sobre posibles capturas, hipótesis de los investigadores ni nuevas medidas específicas para la ciudad de Barranquilla.

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Ministerio de Justicia encabezado por Iván Cancino rechazó atentado en Barranquilla y reforzó seguridad para personal penitenciario - crédito @MinjusticiaCo / X

Capturaron a alias Kleiver por caso de cilindros y bandera del ELN en Barranquilla

De otro lado, la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a alias Kleiver, presunto integrante de Los Costeños, por su posible participación en el transporte de cilindros y una bandera con insignias alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), instalados en Barranquilla y Soledad.

El procedimiento se realizó mediante allanamiento en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El detenido tenía una orden de captura por hurto calificado y agravado y, según la investigación, habría conducido el vehículo empleado para trasladar el material.

Los primeros elementos fueron hallados en Ciudadela 20 de Julio. Otros dos cilindros aparecieron cerca de la Terminal de Transportes de Soledad. La general Sandra Liliana Rodríguez lidera las verificaciones para identificar a otros responsables.

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“Habrá una respuesta firme”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella. Las operaciones continúan para localizar el automotor involucrado.