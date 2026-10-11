Colombia

Atentaron contra dos guardianes del Inpec en Barranquilla: Gobierno no descarta posible represalia por medida del presidente De la Espriella

Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín fueron interceptados por hombres en motocicleta cuando regresaban de su turno en la Penitenciaría El Bosque de la capital del Atlántico

Dos funcionarios del Inpec resultaron heridos en atentado en el barrio San Martín de Barranquilla - crédito Colprensa
Dos funcionarios del Inpec resultaron heridos en atentado en el barrio San Martín de Barranquilla - crédito Colprensa
Guardar

Dos integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultaron heridos tras un ataque armado ocurrido la noche del sábado 10 de octubre de 2026 en el barrio San Martín de Barranquilla.

El Gobierno nacional rechazó el hecho y señaló que investiga mensajes intimidatorios contra miembros del sistema penitenciario y altos funcionarios del Estado.

PUBLICIDAD

Las víctimas fueron identificadas como los dragoneantes provisionales Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín, adscritos a la Penitenciaría El Bosque. Ambos regresaban de cumplir su turno laboral cuando fueron interceptados en el suroccidente de la ciudad.

Según la información preliminar de la Policía, los funcionarios se movilizaban en una motocicleta. Dos hombres a bordo de otro vehículo similar los alcanzaron y el acompañante disparó en repetidas ocasiones antes de escapar.

Tapiero Alférez y Acosta Marroquín fueron trasladados a la Clínica San Ignacio, donde recibían atención médica. Las autoridades no precisaron el estado de salud de los dos guardianes ni informaron sobre capturas por el atentado.

PUBLICIDAD

Por un arma de fuego que observaron los uniformados fue que se presentó la reacción de los delincuentes - crédito archivo Colprensa
Investigan si atentado contra dragoneantes del Inpec está ligado a amenazas por traslados de internos - crédito Colprensa

Ministerio de Justicia rechazó atentado en Barranquilla y anunció refuerzo de medidas para el personal penitenciario

El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) rechazaron el atentado contra integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia en Barranquilla, a través de un comunicado divulgado la noche del sábado 10 de octubre de 2026.

Las entidades expresaron su solidaridad con los funcionarios heridos, sus familiares y compañeros. También señalaron que mantienen atención sobre la evolución médica de las víctimas.

El pronunciamiento relacionó el caso con la circulación de mensajes intimidatorios que aludirían a recientes traslados de personas privadas de la libertad. Esas advertencias también hacen referencia a posibles acciones violentas contra autoridades y trabajadores del sistema penitenciario.

De acuerdo con el comunicado, las intimidaciones estarían dirigidas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia, Iván Cancino, el director del Inpec y los integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia.

Las instituciones aclararon que la autenticidad, el origen y el alcance de los mensajes continúan bajo verificación. Tampoco confirmaron, por ahora, si existe una conexión directa entre esas alertas y el ataque ocurrido en la capital del Atlántico.

Gobierno reforzó medidas de seguridad tras ataque contra guardianes del Inpec en Barranquilla - crédito @MinjusticiaCo/X
Gobierno reforzó medidas de seguridad tras ataque contra guardianes del Inpec en Barranquilla - crédito @MinjusticiaCo/X

“La respuesta del Estado debe ser una sola”, señalaron las entidades al insistir en que las amenazas no condicionarán las decisiones relacionadas con la seguridad penitenciaria.

El Ministerio de Justicia informó que, ante el escenario de riesgo, se reforzaron las medidas preventivas de seguridad y autoprotección. Esas acciones se desarrollan con acompañamiento de la Policía Nacional y otras autoridades competentes.

El Gobierno mantendrá los traslados y controles penitenciarios

El Gobierno indicó que los traslados de internos, así como las medidas de vigilancia y control en los centros carcelarios, continuarán de acuerdo con la ley y las condiciones de seguridad requeridas.

“No permitiremos que la violencia sustituya a la autoridad”, concluyó el pronunciamiento compartido en redes sociales.

Las autoridades solicitaron avanzar en las investigaciones para esclarecer el atentado, identificar a los responsables y establecer la procedencia de las amenazas. El comunicado no entregó detalles sobre posibles capturas, hipótesis de los investigadores ni nuevas medidas específicas para la ciudad de Barranquilla.

El ministro Iván Cancino González afirmó que la iniciativa establecerá un mecanismo jurídico sin abrir negociaciones políticas con los grupos armados - crédito @MinjusticiaCo / X
Ministerio de Justicia encabezado por Iván Cancino rechazó atentado en Barranquilla y reforzó seguridad para personal penitenciario - crédito @MinjusticiaCo / X

Capturaron a alias Kleiver por caso de cilindros y bandera del ELN en Barranquilla

De otro lado, la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a alias Kleiver, presunto integrante de Los Costeños, por su posible participación en el transporte de cilindros y una bandera con insignias alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), instalados en Barranquilla y Soledad.

El procedimiento se realizó mediante allanamiento en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El detenido tenía una orden de captura por hurto calificado y agravado y, según la investigación, habría conducido el vehículo empleado para trasladar el material.

Los primeros elementos fueron hallados en Ciudadela 20 de Julio. Otros dos cilindros aparecieron cerca de la Terminal de Transportes de Soledad. La general Sandra Liliana Rodríguez lidera las verificaciones para identificar a otros responsables.

“Habrá una respuesta firme”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella. Las operaciones continúan para localizar el automotor involucrado.

Temas Relacionados

InpecBarranquillaDragoneantesGobierno De la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Antonella Petro respaldó a su mamá Verónica Alcocer tras las polémicas declaraciones de Eva Ferrer: “Ninguna bala de odio apagará el brillo de tu corazón”

La joven, hija del expresidente Gustavo Petro, compartió una fotografía junto a la exprimera dama, acompañada de un mensaje de respaldo, tras las graves acusaciones en contra por presuntos viajes oficiales con dinero y drogas

Antonella Petro respaldó a su mamá Verónica Alcocer tras las polémicas declaraciones de Eva Ferrer: “Ninguna bala de odio apagará el brillo de tu corazón”

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los “Diablos Rojos” pueden clasificar a las finales

El partido que cierra la jornada dominical del fútbol profesional colombiano se jugará en el “Sanfernandino” de Cali, el cual volverá a tener habilitadas sus cuatro tribunas después del sismo del 10 de agosto

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los “Diablos Rojos” pueden clasificar a las finales

Capturan a extranjero que intimidaba con arma de fuego a su pareja en Bogotá: intentó huir en un bicitaxi

La denunciante acudió con su hija al CAI Quirigua, donde solicitó auxilio tras los hechos, y los agentes ubicaron al sospechoso mientras se desplazaba en el automotor en el occidente de la ciudad

Capturan a extranjero que intimidaba con arma de fuego a su pareja en Bogotá: intentó huir en un bicitaxi

Empleo en Colombia: el Sena abrió más de 6.000 vacantes en Bogotá, así puede postularse

Los aspirantes deberán presentar su documento de identidad y una hoja de vida actualizada para participar en los procesos de selección de las empresas asistentes

Empleo en Colombia: el Sena abrió más de 6.000 vacantes en Bogotá, así puede postularse

Mientras piden su salida de la selección Colombia, Camilo Vargas responde con penalti atajado en el clásico mexicano Atlas vs. Chivas de Guadalajara

El portero titular con la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a 21 penales atajados en la Liga MX, siendo el extranjero con más cantidad de disparos detenidos en la historia del fútbol mexicano

Mientras piden su salida de la selección Colombia, Camilo Vargas responde con penalti atajado en el clásico mexicano Atlas vs. Chivas de Guadalajara
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín se despidió de Miss Universe Colombia con emotivo video: no estuvo en Barranquilla para entregar su corona

Vanessa Pulgarín se despidió de Miss Universe Colombia con emotivo video: no estuvo en Barranquilla para entregar su corona

Ella es María Alejandra López Pérez, la ingeniera que se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia 2026: duró más de 10 años en búsqueda de la corona

Omar Murillo elogió a El Agropecuario, ex de Aida Victoria, después de que se filtrara su video íntimo: “A fuego”

La Mijita reapareció con voz entrecortada tras polémica con Camilo Cifuentes, señalado de serle infiel a su novia embarazada: “Soy humana”

Hijo de Sara Uribe respaldó la relación de su madre con Camilo Méndez y ella habló sobre la posibilidad de tener un bebé: “No cierro las puertas”

Deportes

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los “Diablos Rojos” pueden clasificar a las finales

América de Cali vs. Independiente Medellín - en vivo HOY: siga aquí el partido donde los “Diablos Rojos” pueden clasificar a las finales

Mientras piden su salida de la selección Colombia, Camilo Vargas responde con penalti atajado en el clásico mexicano Atlas vs. Chivas de Guadalajara

Así fue el gol de Radamel Falcao en el partido de leyendas del Manchester United vs Arsenal

Se apaga la era de Nairo Quintana: expertos analizan la crisis del ciclismo colombiano y la falta de relevo en la élite mundial

Junior de Barranquilla quedó al borde de la eliminación en la Liga BetPlay: empató 2-2 ante Internacional de Bogotá