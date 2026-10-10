Verónica Alcocer había aceptado dineros de ‘Papa Pitufo’ en plena campaña presidencial de Gustavo Petro, según Eva Ferrer: “Son 50.000 euros”

La española afirmó que hubo reuniones entre el circulo cercano de la ex primera dama y el conocido zar del contrabando - crédito @veronicalcocerg/Instagram

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Continúan las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer. Además de revelar su implicación en una red que traficaba drogas, armas y dólares, la estratega catalana afirmó que la ex primera dama habría enviado a alguien a recoger dinero presuntamente aportado por Diego Marín Buitrago, mejor conocido como alias Papá Pitufo, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Ferrer subrayó que no presenció los hechos ni conocía directamente a ese sujeto, pero explicó que su conocimiento sobre el supuesto vínculo entre Alcocer y “Papá Pitufo” surgió después de que trascendiera esa relación. “Ni idea de quién era Papá Pitufo”, respondió en entrevista concedida a Semana al ser consultada sobre el origen de la historia.

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Verónica Alcocer junto con el empresario catalán colombiano Manuel Grau Pujadas habrían gestionado las reuniones con alias Papá Pitufo - crédito Captura de Pantalla Expressen

La exasesora de Alcocer relató que Manel Grau, empresario catalán, la llamó cuando se conoció la presunta vinculación. “Me pregunta si yo sé algo de eso. Yo no sabía nada de quién era quién. De todas esas reuniones, ella jamás me metió en ningún lado”, afirmó.

Conforme a sus declaraciones, Grau y Xavier Vendrell actuaban como personas encargadas de conseguir recursos. “Por parte de Manel le entraba dinero. Él era un conseguidor, claro. Él y Xavier eran unos conseguidores”, declaró, sin aportar documentos ni precisar el origen de esos fondos.

Ferrer dijo que “luego viene otra persona y dice que él había ido a recoger un dinero que Papá Pitufo aportaba”, relató, sin identificar al supuesto intermediario.

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El relato de Ferrer sobre los 50.000 euros

La estratega catalana afirmó que la exprimera dama presuntamente habría enviado a una persona a recoger 50.000 euros que aportaba Diego Marín Buitrago- crédito Policía

Eva Ferrer atribuyó a ese hombre la versión de que Alcocer lo habría enviado a retirar el dinero. “Lo que me dice este señor es que Verónica (Alcocer) lo mandó a recoger una plata de Papá Pitufo, y, cuando él va a buscar la plata, le dicen que son 50.000 euros y él dice que no recoge ese dinero”, sostuvo.

La consultora política y de comunicación situó el episodio en el periodo electoral, pero no indicó fecha ni lugar. “Eso fue en plena campaña. Me dice: “Uno no se mete en este verguero por 50.000 euros”, dijo, haciendo entender que era por un valor superior al que se cobraba presuntamente por las reuniones.

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La persona que le transmitió la versión interpretó que Alcocer habría ido a buscar el dinero tras el rechazo del intermediario, y ante la pregunta de si Alcocer fue finalmente por la suma, Ferrer respondió: “Exactamente”. Esa afirmación también se basó en el relato recibido de terceros y no en una observación propia.

El papel de Eva Ferrer en la campaña de Petro

La catalana aseguró que terminó participando desde el principio en las reuniones de estrategia - crédito Icbf

Ferrer explicó que Alcocer la contactó porque buscaba desarrollar un proyecto propio y que después Vendrell negoció su incorporación al equipo. “Acaba mandando a Xavier Vendrell a negociar conmigo y nos reunimos en el Club de Polo de Barcelona”, relató.

Según dijo, Vendrell le planteó inicialmente que sería asistente de Alcocer y que no tendría participación en la campaña. Ella rechazó esa definición de su trabajo: “Con todo el respeto, yo no soy asistenta. Soy una politóloga, estratega y, si yo vengo a Colombia, es para hacer la revolución con las mujeres”.

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La catalana aseguró que terminó participando desde el principio en las reuniones de estrategia. “Al minuto uno yo estuve sentada en la mesa donde se hacían los lunes de campaña”, dijo, y afirmó que solo debía rendir cuentas a Alcocer.

Ferrer señaló que Gustavo Petro le escribió en dos ocasiones para consultarle asuntos relacionados con la campaña, entre ellos temas de mujeres y los llamados petrovideos. Sobre estos últimos, recordó que aconsejó reconocer el error y pedir disculpas, al considerar que se trataba de “un micromachismo”.

El relato de Ferrer deja la presunta operación bajo un amplio margen de incertidumbre: la suma, el supuesto retiro y la eventual intervención de Alcocer proceden de versiones ajenas que ella dijo haber recibido, sin que identificara al intermediario ni aportara respaldo documental.

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Por el momento, ni Verónica Alcocer ni el expresidente Gustavo Petro se han referido a las denuncias expuestas por Eva Ferrer.