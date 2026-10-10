Colombia

Resultados Lotería de Santander hoy 10 de octubre: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Lotería de Santander difundió los ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este viernes 9 de octubre de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 70 premios cada semana. Averigüe aquí si alcanzaste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería de Santander

Fecha del sorteo: viernes 9 de octubre de 2026.

Premio mayor: 3794.

Serie: 303.

Cuál es el horario de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander lleva a cabo un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes.Los resultados se publican a las 23:00 horas.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador.

Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.

Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.

PUBLICIDAD

Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Plan de Premios

Este es el plan de premios de la Lotería del Santander (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este es el plan de premios de la Lotería del Santander (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 70 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 300 millones de pesos.

Cuatro secos de 400 millones de pesos.

Siete secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

17 secos de 10 millones de pesos.

20 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.

Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo.

También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete. 

El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso. 

Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones.

Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.

Temas Relacionados

Lotería de SantanderLotería de Santander sorteoResultado Lotería De Santander Hoycolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 9 de octubre de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 9 de octubre de 2026

Lotería de Risaralda: resultados del premio mayor de este sábado 10 de octubre

Se ha revelado el desenlace del reciente sorteo. Detrás de esto, un mecanismo incluye apoyos fundamentales para la comunidad

Lotería de Risaralda: resultados del premio mayor de este sábado 10 de octubre

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 9 de octubre de 2026: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 9 de octubre de 2026: números ganadores del último sorteo

Los desafíos de seguridad que enfrenta el Gobierno de De la Espriella en Colombia

R. Evan Ellis, Profesor de Investigación sobre América del U.S. Army War College

Los desafíos de seguridad que enfrenta el Gobierno de De la Espriella en Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 9 de octubre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 9 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Anuel AA le pidió a Karol G que lo “desbloquee”, en medio de la promoción de su nueva canción “Vuelve”

Anuel AA le pidió a Karol G que lo “desbloquee”, en medio de la promoción de su nueva canción “Vuelve”

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

Netflix presentó el adelanto de ‘Palacio’, serie que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia, 41 años después de los hechos

Iron Maiden en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la legendaria agrupación de heavy metal en el Vive Claro de Bogotá

Rock al Parque 2026: horarios del lunes 12 de octubre, con Ministry, Editors, Los Bunkers y Rata Blanca

Deportes

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Hugo Rodallega se vio molesto por la noticia de su supuesta salida de Santa Fe: “No sé de dónde salió”

Selección Colombia femenina vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en duelo amistoso

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue ratificado como director técnico de El Salvador: la federación le salvó el puesto, pero con una condición

Juan Guillermo Cuadrado se mostró triste por el momento de Millonarios: “Tenemos que pensar en nosotros”

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga tras la fecha FIFA