Colombia

Prepare creativas galletas de Halloween con esta económica receta que le rinde para toda la familia

Con forma de fantasma, ojos negros y una cubierta de chocolate blanco, este producto se convierte en un buen plan para grandes y pequeños

Estas son las galletas de fantasmas hechas a base de mantequilla - crédito VisualesIA
Estas son las galletas de fantasmas hechas a base de mantequilla - crédito VisualesIA
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Unos fantasmas dulces pueden convertirse en la atracción principal de la mesa. Estas galletas de mantequilla son suaves, crocantes en los bordes y muy fáciles de decorar con chocolate blanco y ojos negros.

La receta toma como base las tradicionales sugar cookies decoradas, de origen europeo, y las adapta a una celebración casera. En Colombia se pueden servir con chocolate caliente, café o un tinto suave durante una tarde de disfraces.

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Receta de galletas

Estas galletas se preparan con una masa de mantequilla que se enfría, se estira con rodillo y se corta en forma de fantasma. Después del horneado, se cubren con chocolate blanco y se decoran con ojos de chocolate o grageas negras.

El reposo en la nevera ayuda a que las figuras conserven su forma dentro del horno. La masa también permite crear calabazas, murciélagos y arañas.

La preparación rinde 24 galletas y permite crear diseños de fantasmas, calabazas y murciélagos - crédito VisualesIA
La preparación rinde 24 galletas y permite crear diseños de fantasmas, calabazas y murciélagos - crédito VisualesIA

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 20 minutos.
  • Reposo en la nevera: 30 minutos.
  • Cocción: 10 a 12 minutos por tanda.
  • Decoración: 20 minutos.
  • Tiempo total aproximado: 2 horas.

Ingredientes

  1. 250 gramos de harina de trigo sin leudante.
  2. 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.
  3. 100 gramos de azúcar pulverizada.
  4. 1 huevo mediano.
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  6. 200 gramos de chocolate blanco para fundir.
  7. Perlas de azúcar negras, grageas o marcador comestible negro para los ojos.
El secreto está en enfriar la masa antes de hornearla para conservar la forma - crédito VisualesIA
El secreto está en enfriar la masa antes de hornearla para conservar la forma - crédito VisualesIA

Cómo hacer estas galletas, paso a paso

  1. Pon la mantequilla y el azúcar pulverizada en un recipiente amplio.
  2. Bate durante 3 a 4 minutos, hasta obtener una mezcla cremosa y de color claro.
  3. Agrega el huevo y la esencia de vainilla. Mezcla hasta integrar.
  4. Incorpora la harina poco a poco. Une los ingredientes hasta formar una masa suave.
  5. No amases de más. Trabaja la mezcla solo hasta que no queden partes secas. Así las galletas quedan más tiernas.
  6. Forma una bola, envuélvela en papel film y llévala a la nevera durante 30 minutos.
  7. Precalienta el horno a 180 °C.
  8. Espolvorea un poco de harina sobre la mesa. Estira la masa con un rodillo hasta dejarla de 0,5 centímetros de grosor.
  9. Corta las figuras con un molde de fantasma. Si no tienes uno, dibuja una silueta sobre cartón limpio y úsala como guía para cortar la masa con un cuchillo.
  10. Coloca las galletas sobre una bandeja con papel para hornear. Deja espacio entre cada una.
  11. Hornea durante 10 a 12 minutos. Retíralas cuando los bordes estén apenas dorados.
  12. No las hornees de más. El calor de la bandeja continúa cocinándolas después de salir del horno.
  13. Pasa las galletas a una rejilla y deja que se enfríen por completo.
  14. Funde el chocolate blanco al baño maría o en el microondas, en intervalos de 15 segundos. Revuelve entre cada intervalo.
  15. Cubre la parte superior de cada fantasma con chocolate blanco.
  16. Coloca las perlas negras para formar los ojos. También puedes dibujar expresiones distintas con un marcador comestible.
  17. Deja reposar las galletas hasta que el chocolate se endurezca.

Para una presentación más creativa, prepara fantasmas con diferentes caras: algunos sorprendidos, otros asustados y unos cuantos con ojos desiguales. También puedes agregar líneas de chocolate oscuro para simular telarañas.

Galletas de mantequilla con forma de fantasma, cubiertas con chocolate blanco y decoradas con ojos negros - VisualesIA
Galletas de mantequilla con forma de fantasma, cubiertas con chocolate blanco y decoradas con ojos negros - VisualesIA

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 24 galletas medianas, aunque la cantidad cambia según el tamaño del molde.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por 1 galleta decorada:

  • Calorías: 155 kcal.
  • Carbohidratos: 20 gramos.
  • Grasas: 8 gramos.
  • Proteínas: 2 gramos.
  • Azúcares: 11 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las galletas en un recipiente hermético, lejos de la humedad y del calor. Se conservan hasta 7 días a temperatura ambiente.

Si el clima está muy caliente, puedes ponerlas en la nevera, separadas con papel para hornear. Antes de servir, déjalas reposar unos minutos para que recuperen su textura.

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