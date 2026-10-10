Colombia

Morat estrena “Me Mata”, canción elegida por el público y que ambienta su videoclip en una residencia de adultos mayores

La banda bogotana estrenó la canción tras una competencia entre dos temas inéditos propuestos a sus seguidores en redes sociales, con el fin de elegir su próximo sencillo

La banda bogotana hizo elegir al público entre dos canciones inéditas para ser el primer adelanto de su sexto larga duración - crédito Morat/YouTube
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La banda colombiana Morat lanzó el pasado jueves 8 de octubre de 2026, Me Mata, una canción cuyo destino quedó en manos de sus propios seguidores tras una dinámica en la que hicieron participar a su fanaticada en todo el mundo a través de TikTok e Instagram.

Hace algunas semanas, el grupo ganador del Latin Grammy sometió a consideración de su público dos canciones, entonces inéditas: Me Mata y Suéltame. La consigna era sencilla, pero ambiciosa: los fans debían generar contenido con cada tema, y aquel que acumulara más publicaciones se convertiría en el próximo lanzamiento oficial de la banda.

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La dinámica excedió las expectativas iniciales. Entre ambas plataformas se registraron más de 116.000 creaciones, un volumen que terminó por inclinar la balanza de manera rotunda hacia Me Mata. El resultado sirvió como una confirmación del nivel de conexión que Morat mantiene con su audiencia, capaz de movilizar una respuesta masiva en redes sociales en un plazo acotado.

La banda colombiana Morat lanzó la canción "Me Mata" el 8 de octubre, tras ser la más votada por sus seguidores para ser su nuevo sencillo - crédito Cristhian Granados cortesía Morat
La banda colombiana Morat lanzó la canción "Me Mata" el 8 de octubre, tras ser la más votada por sus seguidores para ser su nuevo sencillo - crédito Cristhian Granados cortesía Morat

La canción aborda la tensión de sentirse atraído por alguien hasta el punto de que la distancia física se vuelve insostenible. La letra recorre distintos estímulos, la mirada, la forma de bailar, el sonido de la voz, que intensifican esa atracción a medida que transcurre la noche.

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Para el videoclip, la banda optó por un contraste llamativo: en lugar de un escenario convencional, el grupo aparece en una residencia de adultos mayores, donde se desarrolla en paralelo un torneo de bingo. La elección busca trasladar la energía dinámica de la canción a un entorno inesperado.

El lanzamiento se produce en un año de reconocimientos para Morat. La agrupación fue finalista de los Billboard Latin Music Awards en la categoría Latin Pop Artist of the Year, Duo or Group, y recibió dos nominaciones en los HEAT Latin Music Awards, en los rubros Best Group or Band y Best Pop Artist.

La letra del tema aborda la atracción interpersonal y la imposibilidad de mantener la distancia física - crédito Cristhian Granados cortesía Morat
La letra del tema aborda la atracción interpersonal y la imposibilidad de mantener la distancia física - crédito Cristhian Granados cortesía Morat

A estos reconocimientos se sumó, más recientemente, una nominación en los Premios Rolling Stone en Español 2026, en las categorías Agrupación del Año y Mejor Presentación en Vivo, esta última vinculada a su gira actual.

La gira mundial continúa con funciones agotadas

El Ya Es Mañana World Tour arrancó con una residencia de seis noches con entradas agotadas en el Movistar Arena de Bogotá. Aquellas funciones, realizadas en agosto, también sirvieron como plataforma solidaria: tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y que dejó cientos de instituciones educativas afectadas, Morat habilitó cuatro puntos de donación en el recinto y sus alrededores.

Los fondos recaudados se canalizaron a través de Unicef, organización con la que la banda colabora desde hace años, y una parte de los ingresos de esos conciertos se destinó a la reconstrucción de colegios en Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Antioquia. La iniciativa se vinculó con la Fundación Aprender a Quererte, creada por la banda en 2022, que trabaja con más de 50.000 estudiantes en 15 departamentos del país.

La agrupación trabaja en la producción de su sexto álbum de estudio mientras planifica presentaciones en España y América del Norte con su 'Ya Es Mañana World Tour' - crédito cortesía Morat
La agrupación trabaja en la producción de su sexto álbum de estudio mientras planifica presentaciones en España y América del Norte con su 'Ya Es Mañana World Tour' - crédito cortesía Morat

La banda completó recientemente la etapa latinoamericana del recorrido, que incluyó una segunda residencia de seis conciertos en Argentina y fechas con localidades agotadas en Chile, además de presentaciones en otros recintos de la región.

En paralelo, la banda estableció una asociación con la marca Starbucks durante sus fechas en América Latina y el Caribe, a través de la cual ofrece a sus seguidores la posibilidad de acceder a entradas y experiencias exclusivas.

El itinerario continuará ahora por España, México y Venezuela, antes de que la gira ingrese en su etapa por Estados Unidos y Canadá, prevista para febrero de 2027. De forma paralela a estas presentaciones, Morat trabaja en la producción de su sexto álbum de estudio, aunque todavía no trascendieron detalles sobre fecha de lanzamiento o contenido.

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