Colombia

Juan Esteban Orrego deja Fenalco Bogotá tras 16 años y asumirá la presidencia de la Cámara de Comercio

El dirigente gremial tomará posesión el 13 de octubre. Fenalco Bogotá Cundinamarca iniciará el proceso para escoger a su nuevo director ejecutivo

Juan Esteban Orrego, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá
Él es Juan Esteban Orrego, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - LinkedIn - Alcaldía de Bogotá
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Juan Esteban Orrego Calle dejará la dirección ejecutiva de Fenalco Bogotá Cundinamarca el próximo 13 de octubre, después de 16 años al frente de la seccional, para asumir ese mismo día como nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La junta directiva de Fenalco Bogotá Cundinamarca aceptó formalmente su renuncia y destacó la gestión desarrollada por Orrego durante más de una década y media, especialmente en la representación de comerciantes y empresarios de Bogotá y Cundinamarca.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la salida se produce tras la elección de Orrego para encabezar la Cámara de Comercio de Bogotá, una de las entidades empresariales más relevantes de la capital.

Su liderazgo, su defensa de los empresarios y su compromiso con el comercio dejan una importante huella en nuestra organización”, señaló Diego Zuloaga, presidente de la junta directiva de Fenalco Bogotá Cundinamarca.

La organización también informó que pondrá en marcha sus procedimientos internos para seleccionar a la persona que reemplazará a Orrego en la dirección ejecutiva.

Juan Esteban Orrego es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá
Juan Esteban Orrego, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, se desempeñaba como titular de Fenalco Bogotá - Cundinamarca - crédito fenalcobogota.com.co/

Fenalco iniciará proceso para buscar reemplazo

La junta directiva será la responsable de adelantar el proceso de elección del nuevo director ejecutivo de la seccional, quien asumirá la representación y el liderazgo del gremio en Bogotá y Cundinamarca.

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Por ahora, la información suministrada no detalla cuáles serán los tiempos del proceso, si habrá una convocatoria abierta o qué nombres podrían ser considerados para el cargo.

Orrego ocupaba la dirección ejecutiva desde 2010, periodo durante el cual estuvo vinculado a iniciativas orientadas al fortalecimiento empresarial, la defensa de los intereses del comercio y la generación de oportunidades para los afiliados.

Su relación con Fenalco, sin embargo, comenzó varios años antes.

En 2000 inició su actividad gremial como representante del sector de textiles y confecciones. Tres años después fue delegado de la junta nacional de Fenalco ante la junta directiva de la seccional Bogotá.

Esa trayectoria terminó llevándolo a la dirección ejecutiva, posición que mantuvo durante 16 años.

Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá
Juan Esteban Orrego, exdirector de Fenalco Bogotá- crédito redes sociales

Más de 35 años de experiencia en el sector empresarial

Orrego es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y cuenta con más de 35 años de experiencia en actividades empresariales y gremiales.

Además de su papel en Fenalco Bogotá Cundinamarca, ha ocupado diferentes cargos de representación institucional.

Entre ellos se encuentra la presidencia del Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca y de la junta directiva de la Cámara de Comercio e Industria Colombo Panameña.

También se desempeñó como presidente del Consejo Regional del SENA Bogotá y como secretario de la Asociación de las Américas de Supermercados, ALAS A.C.

Su llegada a la Cámara de Comercio de Bogotá marcará una nueva etapa en su trayectoria, ahora desde la presidencia ejecutiva de una entidad que agrupa y presta servicios a empresarios y comerciantes de la capital y su área de influencia.

El cambio se hará efectivo el 13 de octubre, fecha en la que dejará formalmente Fenalco Bogotá Cundinamarca y comenzará funciones en su nuevo cargo.

Mientras tanto, la seccional deberá resolver su transición interna y definir quién asumirá la dirección ejecutiva.

La junta directiva destacó que el proceso se adelantará conforme a los estatutos y procedimientos del gremio.

Con la salida de Orrego, Fenalco Bogotá Cundinamarca cierra un ciclo de 16 años bajo una misma dirección y abre un proceso de renovación en su liderazgo, al tiempo que la Cámara de Comercio de Bogotá incorpora a un dirigente con una extensa trayectoria gremial y empresarial.

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