Colombia

Fuertes noticias para la industria del café: Colombia cerró el año cafetero con una caída del 15% en su producción

El país registró 12,65 millones de sacos entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, mientras las exportaciones también retrocedieron frente al ciclo anterior

Cafetales colombianos, en una cosecha marcada por la menor producción del año cafetero 2025/26 - crédito Herbert Villarraga/Reuters
Cafetales colombianos, en una cosecha marcada por la menor producción del año cafetero 2025/26 - crédito Herbert Villarraga/Reuters
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Colombia, uno de los principales prductores y exportadores de café en todo el planeta, no presentó las mejores cifras en cuanto al cierre del año cafetero 2025-2026.

El reporte oficial de Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), indica que este periodo concluyó con una caída del 15% en su producción, con el registro de 12,65 millones de sacos de 60 kilogramos entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

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El resultado quedó por debajo de los 14,87 millones de sacos obtenidos en el ciclo previo. La baja también se reflejó en el acumulado de enero a septiembre, cuando el país produjo 8,95 millones de sacos, frente a los 9,97 millones del mismo período de 2025, lo que supone una reducción del 10%, de acuerdo con los datos que presentó Bahamón Jaramillo en un informe publicado en redes sociales.

La producción nacional de café alcanzó 12,65 millones de sacos de 60 kilogramos en los últimos doce meses - crédito @GermanBahamon/X
La producción nacional de café alcanzó 12,65 millones de sacos de 60 kilogramos en los últimos doce meses - crédito @GermanBahamon/X

La FNC cuantificó una merma de 2,217 millones de sacos

El informe de producción estimada de café de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Federación, elaborado con cifras expresadas en miles de sacos de café verde, precisó que la variación de los últimos doce meses equivale a una reducción de 2,217 millones de sacos. En el acumulado del año, la diferencia fue de 1,025 millones de sacos menos frente al mismo lapso de 2025.

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No obstante, Bahamón Jaramillo afirmó que septiembre marcó una recuperación mensual de la cosecha, porque, pese al descenso anual, la producción de dicho mes alcanzó 1,215 millones de sacos, un aumento del 6% respecto de los 1,142 millones registrados en la misma temporada, en 2025.

Las exportaciones de café de Colombia sumaron 11,78 millones de sacos durante el último año cafetero - crédito @GermanBahamon/X
Las exportaciones de café de Colombia sumaron 11,78 millones de sacos durante el último año cafetero - crédito @GermanBahamon/X

El jefe cafetero señaló que la caficultura atraviesa un ciclo de menor volumen, aunque el desempeño del último mes del año cafetero mostró una variación positiva frente a septiembre del año anterior.

Las exportaciones cayeron 12% durante el ciclo anual

Por su parte, las exportaciones de café colombiano totalizaron 11,78 millones de sacos en el año cafetero 2025-2026, una disminución del 12% en comparación con el período anterior.

En septiembre, sin embargo, los despachos al exterior subieron 9% y llegaron a 1,172 millones de sacos. La FNC, administradora del Fondo Nacional del Café, exportó 2,54 millones de sacos en los últimos doce meses.

La Federación Nacional de Cafeteros elevó su participación en las exportaciones nacionales al 21,5 % - crédito FNC
La Federación Nacional de Cafeteros elevó su participación en las exportaciones nacionales al 21,5 % - crédito FNC

Esa cifra elevó la participación de la Federación en las ventas externas nacionales al 21,5%, frente al 19,8% que representó en el ciclo cafetero precedente.

Aún así, las importaciones de café llegaron a 1,61 millones de sacos durante los últimos doce meses, mientras que el consumo interno se situó en 2,32 millones de sacos anuales.

El gerente de la FNC indicó que “los desafíos climáticos, la productividad de los cafetales y la rentabilidad de las familias productoras definirán nuestra capacidad para responder a un mercado internacional que necesita asegurar su abastecimiento”, afirmó Bahamón Jaramillo.

El país que más le compró café a Colombia

Estados Unidos fue la nación que concentró el 40% de las exportaciones de café de Colombia en 2025, al recibir 5,27 millones de sacos de 60 kilogramos, según registros de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC).

El volumen enviado a ese mercado representó la mayor participación entre los destinos del grano colombiano durante el año. Las exportaciones nacionales totalizaron 13,13 millones de sacos, con presencia en más de 108 países.

índices de la producción anual de café para exportación - crédito FNC
índices de la producción anual de café para exportación - crédito FNC

Después de Estados Unidos, Canadá se ubicó como el segundo comprador, con el 8% de las ventas externas de café colombiano. Alemania y Bélgica representaron cada uno el 7% de los despachos.

Japón concentró el 5% de las exportaciones y Corea del Sur, el 4%. El resto de los envíos se distribuyó entre otros mercados internacionales, de acuerdo con los datos de la FNC.

La cadena del café colombiano reúne a cerca de 560.000 familias caficultoras en 23 departamentos y 601 municipios. Las condiciones de altura, suelo y clima de cada zona inciden en las características del grano y en los perfiles de taza que se ofrecen en el exterior.

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