Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de liderar una red que traficaba droga, armas y dólares de forma ilícita: Petro también resultó salpicado

Eva Ferrer reveló que Verónica Alcocer lideró una red que traficaba droga a Venezuela, armas y dólares de forma ilícita - crédito @veronicalcocerg/Instagram/Suministrado

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Eva Ferrer acusó a Verónica Alcocer de encabezar una presunta organización ilegal dedicada al tráfico de dinero, drogas y armas. En una entrevista con Revista Semana, la exfuncionaria en el Gobierno de Gustavo Petro aseguró que la ex primera dama trasladó USD2,5 millones desde Venezuela a Colombia. Las imputaciones provienen exclusivamente de la estratega catalana y la publicación no incluye documentos, fotografías ni las versiones de los señalados.

Ferrer, que participó en la campaña presidencial del hoy expresidente y actuó después como consejera del anterior gobierno, dijo que decidió hablar por su propia seguridad. “Por protección personal y profesional, me toca salir y contar”, afirmó al medio citado.

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Según relató, la publicación de unos audios divulgados por el mismo medio el 1 de agosto de 2026 desencadenó una advertencia que interpretó como una amenaza. “Una de las primeras llamadas que recibo es de una persona que me dice que si estoy loca, que si quiero que me peguen un tiro”, contó Ferrer, agregando que lleva dos meses escondida.

Las acusaciones de Ferrer contra Alcocer y Petro

En cuanto a su denuncia, Ferrer describió a Verónica Alcocer como la figura que ordenaba las decisiones dentro de la estructura que denuncia. “Ella se ha dedicado a organizarse, siendo ella la cabeza, pero una cabeza no visible, teniendo muchas piezas y haciendo que todo sirva”, dijo, antes de añadir que todo respondería a los intereses de la ex primera dama.

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La exconsejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia señaló que sus revelaciones ponen en riesgo su integridad y la de de su familia - crédito Verónica Alcocer García/Facebook - suministrada a Infobae Colombia

Consultada sobre si Alcocer era la “jefe” de una mafia, Ferrer respondió: “A día de hoy digo que sí”. Explicó que inicialmente creyó que otras personas utilizaban a Alcocer, aunque después concluyó que la entonces primera dama estaba cómoda en ese entorno y tenía intereses económicos propios.

La exasesora también situó a Petro dentro de lo que llamó una estrategia dirigida por Alcocer. “Pues una pieza de esa estrategia”, contestó cuando le preguntaron qué papel habría desempeñado el expresidente, y añadió: “Para mí, a día de hoy, sí”, al ser interrogada sobre una supuesta complicidad.

Ferrer sostuvo en el mismo diálogo que el exmandatario se habría beneficiado de actividades atribuidas a Alcocer, entre ellas la obtención de apoyos electorales y la organización de manifestaciones. “Conseguiste votos en tu campaña, conseguiste hacer una campaña que te dio la Presidencia”, expresó Ferrer, quien aseguró que Petro le dijo en una conversación que Alcocer había llevado a ella y a “los catalanes” a Colombia.

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El relato sobre dinero, droga y vuelos a Venezuela

Ferrer sostuvo en el mismo diálogo que el exmandatario se habría beneficiado de actividades atribuidas a Alcocer, entre ellas la obtención de apoyos electorales - crédito @Veronicalcocerg/X

El señalamiento más concreto de Ferrer se refiere a un viaje a Venezuela de enero de 2023. Dijo que Manel Grau, empresario catalán le contó que Alcocer había traído a Colombia USD 2,5 millones desde ese país y que el dinero tendría, “entre otras cosas”, como destino una campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama.

“Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares). Entonces le digo: ‘¿Pero Gustavo sabe eso?’. Y me dice: ‘No’”, relató Ferrer. La entrevistada dijo que reaccionó con alarma y que Grau le explicó que parte del dinero serviría para financiar la campaña de Fernández Alcocer.

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La consultora política y de comunicación afirmó que, tras conocer aquella versión, tuvo noticia de otros movimientos de capital entre Venezuela y Colombia. También aseguró que Alcocer y Agmeth Escaf, el entonces representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, tuvieron una disputa por dinero y sostuvo que Escaf “le roba a Verónica”, sin aportar detalles adicionales ni documentación sobre ese supuesto conflicto.

Sobre una posible relación entre esos fondos y drogas, Ferrer empleó una formulación condicional. “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, declaró según Semana, que no exhibió esas imágenes ni incluyó una verificación independiente de su contenido.

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Durante la conversación con la revista sostuvo que los vuelos de Alcocer a Venezuela se organizaban bajo reserva y mencionó a Carolina Plata, contratista y amiga cercana de la ex primera dama, como responsable de esos desplazamientos. “Todos los temas de los vuelos de Verónica hacia Venezuela los llevaba Carolina Plata y eran superconfidenciales”, dijo. Al preguntársele si los desplazamientos se hacían en aeronaves oficiales, respondió: “En el presidencial o en el de la primera dama. Es que hay dos aviones diferentes”.

Lo que Ferrer dijo sobre el entorno y las armas

El señalamiento más concreto de Ferrer se refiere a un viaje a Venezuela de enero de 2023. Dijo que Manel Grau, empresario catalán le contó que Alcocer había traído a Colombia USD 2,5 millones - crédito Captura de Pantalla Expressen

La relación que Eva Ferrer trazó entre el entorno de Alcocer y un supuesto tráfico de armas partió de la llamada en la que, conforme a su exposición, le advirtieron que hablaba de “gente que hace tráfico de armas y tráfico de drogas”. Dijo que entonces le mencionaron a “los italianos” y a Enrico Romagnoli, a quien aseguró haber conocido durante una visita a Barcelona, España.

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Ferrer recordó una comida en casa de un ciudadano italiano en esa ciudad, donde, según dijo, se produjo una reunión privada a la que no fue invitada. “Hay un momento en que hay una reunión aparte, en la cual yo no entro”, explicó, y añadió que durante su paso por el Gobierno evitó participar en muchas reuniones.

La exasesora sostuvo que volvió a encontrarse con aquellos ciudadanos italianos en Colombia en 2025, aunque matizó su recuerdo con un “creo recordar”. También afirmó que Romagnoli acompañó a Alcocer a Suecia: “Aquí ya empiezas a ver que esto es un entorno”.

Ferrer sostuvo que hablar públicamente era una decisión vinculada a su seguridad y a su actividad profesional. Su relato quedó planteado como una denuncia personal ante el medio, sin elementos independientes que permitan corroborar sus señalamientos.

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