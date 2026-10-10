De la Espriella ordenó investigar denuncias en la Fuerza Aérea tras revelaciones de Eva Ferrer sobre presunto narcotráfico que salpica a Alcocer

De la Espriella advirtió que, si se comprueba la implicación de miembros de la Fuerza Aérea, estos serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que ordenó al comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, adelantar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos denunciados por la Revista Semana, relacionados con presuntas operaciones irregulares y la posible participación de integrantes de esa institución en actividades que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

A través de su cuenta en X, el mandatario indicó que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea asumirán las indagaciones sobre el personal actual y anterior de los equipos involucrados en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam).

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De acuerdo con el pronunciamiento presidencial, si se comprueba la participación de integrantes de la Fuerza Aérea en los hechos denunciados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes.

El jefe de Estado también pidió la intervención de diferentes organismos judiciales y de control para que, dentro de sus atribuciones, examinen la información periodística y determinen si existen elementos que justifiquen nuevas actuaciones.

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