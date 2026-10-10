Colombia recibe 31 vuelos desviados de Panamá tras terremoto que obligó a cerrar aeropuerto de Tocumen

Migración Colombia con extranjero - crédito Migración Colombia

Guardar

Al menos 31 vuelos internacionales que tenían como destino Panamá terminaron aterrizando en aeropuertos de Colombia después de que el terremoto registrado en ese país obligara a suspender las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá.

Migración Colombia informó que activó un plan de contingencia para atender a los pasajeros y tripulaciones de las aeronaves desviadas mientras se restablece la operación del principal terminal aéreo panameño.

PUBLICIDAD

Con corte a las 5:27 p. m. del 9 de octubre, la autoridad migratoria había atendido 31 vuelos provenientes de España, Estados Unidos, México, Jamaica y Haití, entre otros países.

Las aeronaves fueron recibidas a través de los puestos de control migratorio ubicados en los aeropuertos de Cartagena, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Montería y San Andrés.

Las aeronaves fueron recibidas a través de los puestos de control migratorio ubicados en los aeropuertos de Cartagena, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Montería y San Andrés - crédito @FicoGutierrez / X

Migración activó contingencia en seis aeropuertos

La emergencia se produjo después del terremoto que afectó a Panamá y provocó la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Ante la imposibilidad de que varios vuelos internacionales aterrizaran en su destino inicialmente programado, Colombia comenzó a recibir parte de esas operaciones.

Migración Colombia señaló que sus funcionarios fueron desplegados para realizar los procedimientos correspondientes y atender cualquier situación especial derivada de la contingencia.

La entidad trabaja de manera articulada con la Aeronautica Civil, las aerolíneas y los concesionarios aeroportuarios, con el objetivo de mantener capacidad de respuesta mientras continúe la emergencia.

PUBLICIDAD

“A esta hora, la autoridad migratoria continúa trabajando articuladamente con la Aeronáutica Civil, aerolíneas y concesionarios hasta que se restablezca la operación aérea y está atenta a los casos que requieran una atención especial”, indicó Migración Colombia.

El balance divulgado corresponde únicamente a los vuelos atendidos hasta la hora de corte, por lo que la cifra podría aumentar dependiendo de la duración del cierre y de las decisiones operacionales que adopten las compañías aéreas.

La entidad tampoco precisó en su comunicado cuántos pasajeros viajaban en los 31 vuelos ni cómo se distribuyeron exactamente las aeronaves entre los seis aeropuertos colombianos mencionados.

PUBLICIDAD

Aerocivil - crédito Alvaro Tavera / Colprensa

Colombia mantiene apoyo mientras continúa la emergencia

El Aeropuerto Internacional de Tocumen funciona como uno de los principales centros de conexión aérea de la región, por lo que la suspensión de sus actividades obligó a modificar itinerarios y buscar terminales alternativos para los vuelos que ya se encontraban en ruta.

Los aeropuertos colombianos mencionados comenzaron así a recibir pasajeros cuyo destino original no era el país, una situación que exige procedimientos adicionales de control migratorio y coordinación con las aerolíneas.

Migración Colombia aseguró que mantendrá su capacidad operativa disponible mientras sea necesario y expresó solidaridad con la población panameña tras el terremoto.

“Desde Migración Colombia nos unimos a las voces de solidaridad con el pueblo panameño y seguiremos aportando con nuestra capacidad operativa durante la emergencia que atraviesa el vecino país”, manifestó la entidad.

PUBLICIDAD

Por ahora, las autoridades colombianas permanecen pendientes de la evolución de las operaciones aéreas en Panamá y de eventuales nuevos vuelos que requieran desviarse hacia territorio nacional.

La contingencia se mantendrá hasta que las condiciones permitan restablecer con normalidad las operaciones en Tocumen y las aeronaves internacionales puedan nuevamente utilizar el aeropuerto panameño como destino o punto de conexión.

Mientras eso ocurre, Cartagena, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Montería y San Andrés seguirán haciendo parte del dispositivo dispuesto por Migración Colombia para responder a los vuelos desviados.