Colombia

Cayó ‘María José’, encargada del reclutamiento de menores para las disidencias de las Farc en Guaviare: los contactaba por redes sociales

El expediente señala que presuntamente coordinaba actos terroristas, trasladaba explosivos y material de guerra, custodiaba armas y manejaba recursos ilegales destinados al componente armado de la organización

Captura de alias María José, presunta cabecilla de las redes de apoyo de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare - crédito Policía Nacional/Dijín
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La captura de alias María José puso bajo investigación judicial a una presunta integrante de las redes de apoyo de las disidencias de las Farc en Guaviare. La Policía Nacional informó que la mujer habría coordinado actividades de la estructura Armando Ríos en San José del Guaviare y Calamar.

La detención se produjo por orden judicial durante un operativo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. La procesada quedó señalada como presunta responsable de reclutar menores y colaborar con acciones armadas contra la población y la Fuerza Pública.

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Según la investigación, “María José” habría usado redes sociales para contactar y engañar a adolescentes en San José del Guaviare y Calamar. Esa actividad derivó, según las autoridades, en el reclutamiento de un menor en diciembre de 2025, que murió después en enfrentamientos entre estructuras criminales en el municipio.

La investigación la vincula con atentados y logística armada en Guaviare

Los investigadores le atribuyen cuatro años dentro de las redes de apoyo de las disidencias, con presencia en sectores urbanos y rurales de ambos municipios.

La captura de alias María José puso bajo investigación judicial a una presunta integrante de las redes de apoyo de las disidencias de las Farc en Guaviare - crédito Policía Nacional/Dijín
La captura de alias María José puso bajo investigación judicial a una presunta integrante de las redes de apoyo de las disidencias de las Farc en Guaviare - crédito Policía Nacional/Dijín

El expediente señala que presuntamente coordinaba actos terroristas, trasladaba explosivos y material de guerra, custodiaba armas y manejaba recursos ilegales destinados al componente armado de la organización.

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Uno de los hechos atribuidos ocurrió el 4 de julio de 2025 en Calamar, cuando una motobomba explotó y dejó tres civiles y cuatro militares heridos.

La Policía también la relacionó con la instalación de propaganda de una estructura criminal en el parque central y el puente Balín de Calamar, el 9 de noviembre de ese año. Durante ese mes, además, habría participado en el acondicionamiento de una lancha con tres rampas de lanzamiento para atacar el Batallón de Infantería de Selva de Calamar.

El material recopilado también la asocia con la ubicación de cilindros bomba cargados con TNT contra instalaciones del Ejército Nacional en el municipio.

La Policía Nacional informó que la mujer habría coordinado actividades de la estructura Armando Ríos en San José del Guaviare y Calamar - crédito Policía Nacional/Dijín
La Policía Nacional informó que la mujer habría coordinado actividades de la estructura Armando Ríos en San José del Guaviare y Calamar - crédito Policía Nacional/Dijín

Tras su captura, la mujer fue llevada ante un juez de control de garantías, que avaló el procedimiento. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado en concurso con terrorismo.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, afirmó que el arresto permite avanzar en el esclarecimiento de los ataques atribuidos a la red criminal.

“La captura de alias María José representa un avance significativo en el esclarecimiento de estos hechos de violencia”, aseguró el oficial. También consideró que el resultado ofrece alivio a las comunidades de Calamar y San José del Guaviare.

La Policía Nacional pidió a los habitantes de la región que reporten actividades que puedan poner en riesgo a niños y adolescentes, incluidas posibles captaciones mediante plataformas digitales.

Cayó ‘La Morocha’, cabecilla política de las disidencias de ‘Calarcá’ en Caquetá

Pronunciamiento del Ejército Nacional de Colombia a la captura de alias La Morocha - crédito @COL_EJERCITO/X
Pronunciamiento del Ejército Nacional de Colombia a la captura de alias La Morocha - crédito @COL_EJERCITO/X

Al igual que ‘María José’, la captura de alias “La Morocha” dejó bajo custodia a la presunta cabecilla política de la Estructura Rodrigo Cadete, vinculada a las disidencias de las Farc en Caquetá. La operación se llevó a cabo en la vereda Zabaleta, en jurisdicción de Cartagena del Chairá.

La mujer, incluida en los carteles de los más buscados de Caquetá y Huila, fue detenida junto con dos hombres que, de acuerdo con el reporte oficial, integraban su esquema de seguridad.

El procedimiento estuvo a cargo del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales. En la intervención participaron además la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

Las autoridades incautaron dos armas largas, un arma corta y cuatro teléfonos celulares. El Ejército sostuvo que el resultado afecta la logística, las finanzas y la cadena de mando de la estructura armada.

“La Morocha” habría dirigido el componente político de la organización desde hace un año y dos meses. Su ascenso ocurrió después de la muerte de alias “Cibriano”, quien estaba al frente del grupo y falleció durante una operación militar.

La investigación le atribuye una permanencia de ocho años en organizaciones armadas ilegales. Las autoridades también la identifican como hermana de alias “Cotiz”, señalado como presunto jefe militar del Bloque Jorge Briceño Suárez, de la facción Calarcá.

La detenida fue pareja de alias Gato Diomedes, antiguo cabecilla del Frente 62 Miller Perdomo. Su presunta relación con esas estructuras forma parte de procesos judiciales y labores de inteligencia.

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