Ataques con drones explosivos marcan récord en Colombia: van 176 en 2026 y dejan nueve uniformados muertos

Un informe de las Fuerzas Militares registra 442 ataques con drones desde 2024. En lo corrido de 2026, el ELN concentra 90 casos y las disidencias de Iván Mordisco, 72 - crédito Colprensa

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Los ataques con drones cargados con explosivos contra la Fuerza Pública alcanzaron en 2026 su nivel anual más alto dentro de los registros consolidados por el Comando General de las Fuerzas Militares.

Entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026 se contabilizaron 176 ataques, frente a 158 durante todo 2025 y 108 en 2024.

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De acuerdo con el informe conocido por Blu Radio, en los tres años analizados se acumulan 442 acciones con sistemas aéreos no tripulados adaptados para transportar o activar cargas explosivas contra integrantes de las Fuerzas Militares y otras unidades de la Fuerza Pública.

A falta de tres meses para terminar el año, 2026 ya supera en 18 casos el total registrado en 2025 y en 68 el balance de 2024.

El documento no realiza una proyección sobre cuántos ataques podrían contabilizarse al cierre del año.

Un informe de las Fuerzas Militares registra 442 ataques con drones desde 2024. En lo corrido de 2026, el ELN concentra 90 casos y las disidencias de Iván Mordisco, 72

ELN lidera ataques en 2026, pero disidencias de Mordisco concentran el acumulado

La distribución por estructuras muestra diferencias dependiendo del periodo analizado.

Durante 2026, el informe atribuye 90 ataques al ELN, 72 a las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco y 13 a estructuras relacionadas con alias Calarcá.

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Las cifras corresponden a la clasificación consignada por las Fuerzas Militares y no representan por sí solas una determinación judicial de responsabilidad individual por cada ataque.

Al observar el acumulado desde 2024, las disidencias de Iván Mordisco concentran aproximadamente 308 de los 442 casos, seguidas por el ELN, con 116 ataques.

Las estructuras bajo el mando de alias Calarcá aparecen con 13 casos, mientras el reporte menciona otros dos ataques atribuidos a distintas facciones de las disidencias.

El documento también evidencia que el uso de drones explosivos se ha extendido por diferentes regiones del país.

Entre los departamentos con registros aparecen Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Nariño, Caquetá, Meta, Putumayo, Risaralda y Tolima.

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Chocó figura como uno de los territorios con mayor concentración de ataques en el consolidado, mientras que Norte de Santander registra una fuerte incidencia de acciones atribuidas al ELN.

El artículo fuente advierte además una inconsistencia en la tabla original respecto de una cifra de 244 ataques, que aparece asociada erróneamente a Cauca cuando correspondería a Chocó, por lo que ambos departamentos no deben confundirse al interpretar ese dato.

El ELN y las disidencias de las FARC

25 uniformados muertos y 356 heridos desde 2024

El impacto sobre policías y militares también aumentó.

Entre 2024 y el 1 de octubre de 2026, el informe contabiliza 25 integrantes de la Fuerza Pública muertos y 356 heridos en ataques con sistemas aéreos no tripulados.

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Del total de fallecidos, 15 corresponden a 2025, nueve a 2026 y uno a 2024.

En cuanto a los heridos, el crecimiento es más pronunciado.

La cifra pasó de 26 en 2024 a 127 en 2025, mientras que en los primeros nueve meses de 2026 ya llegó a 203.

Esto significa que el número de heridos registrado este año supera en 76 casos el total de 2025.

Según el consolidado, Norte de Santander concentra 13 de las muertes, todas atribuidas en el documento al ELN.

En Cauca aparecen otros 10 fallecidos, cinco atribuidos al ELN y cinco a las disidencias de Iván Mordisco.

Los otros dos casos corresponden a Bolívar y Valle del Cauca.

En cuanto a los heridos acumulados durante los tres años, Cauca registra 133 casos, seguido de Norte de Santander con 71, Bolívar con 65, Valle del Cauca con 23 y Chocó con 22.

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Las cifras reflejan un aumento sostenido del uso de drones como herramienta de ataque contra la Fuerza Pública y muestran que 2026 ya es el año con mayor número de acciones registradas, incluso antes de terminar el periodo anual.