Colombia

Así cayó ‘El Descuartizador’ en Antioquia: lo perseguían desde 1995 por matar y desmembrar a su expareja en Francia

La Policía Nacional informó que el hombre, solicitado mediante circular roja de Interpol, habría modificado sus huellas para eludir los mecanismos de identificación oficiales

Antonio Márquez Gómez fue conducido a una sede policial tras ser requerido con circular roja de Interpol por las autoridades francesas por un homicidio ocurrido en 1995 - crédito Policía Nacional
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La Policía Nacional informó que detuvo en La Pintada, Antioquia, a Antonio Márquez Gómez, conocido como alias El Descuartizador, que era requerido por las autoridades de Francia mediante una circular roja de Interpol por el homicidio y desmembramiento de su expareja, Corinne Di Dio, ocurrido en 1995.

Según el comunicado oficial, la ubicación del hombre fue el resultado de labores de inteligencia, seguimiento e investigación desarrolladas con el apoyo de autoridades europeas.

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La Policía indicó que Márquez Gómez presuntamente se ocultaba bajo una identidad falsa para evitar su localización. Además de ubicarse en lugares apartados, creyendo que así podría burlarse de la justicia.

Las autoridades colombianas indicaron, además, que el requerido habría alterado sus huellas dactilares, una maniobra que, según la investigación, buscaba dificultar los controles de identificación y su ubicación por parte de los organismos policiales.

El sujeto quedó a disposición de las autoridades internacionales que se encargarán de su judicialización - crédito Policía Nacional
El sujeto quedó a disposición de las autoridades internacionales que se encargarán de su judicialización - crédito Policía Nacional

El caso está relacionado con un crimen ocurrido en Francia en 1995

La solicitud judicial francesa está vinculada con el presunto homicidio y desmembramiento de Corinne Di Dio, expareja de Márquez Gómez. Un hecho que fue investigado por las autoridades y dio como responsable al sujeto que fue ubicado 31 años después en la población antioqueña.

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Y es que su actuar criminal no solo estuvo determinado por el brutal ataque que cobró la vida de su pareja, debido a que la Policía también informó que el detenido enfrenta señalamientos por posibles vínculos con actividades de narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales con presencia en Europa y América Latina.

Las autoridades investigan posibles conexiones entre España y Marruecos

De acuerdo con la información recopilada durante las pesquisas, Márquez Gómez sería relacionado con redes delictivas que operarían entre España y Marruecos. Esas conexiones permanecen bajo investigación y se está a la espera de los resultados para determinar si se suman más cargos en contra del procesado.

Cabe mencionar que la circular roja de Interpol es una alerta internacional para localizar y detener provisionalmente a una persona requerida por la justicia de otro país, a la espera de los procedimientos judiciales que correspondan.

Así, la cooperación internacional permitió localizar a un hombre buscado desde hace más de tres décadas que tiene un amplio historial criminal.

Las autoridades adelantaron todo un operativo para dar con el seguimiento del señalado criminal - crédito Policía Nacional
Las autoridades adelantaron todo un operativo para dar con el seguimiento del señalado criminal - crédito Policía Nacional

Autoridades internacionales luchan por hacer justicia en casos de violencia de género

A lo largo de la historia, los casos de violencia de género han causado indignación a nivel mundial, por lo que las autoridades de todos los países continúan trabajando para capturar a los responsables detrás de los atroces crímenes que han cobrado la vida de mujeres, adolescentes y niñas.

En Colombia, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta el 24 de julio de 2026, en la que advirtió sobre varios casos ocurridos en el territorio nacional que terminaron con la muerte de las víctimas.

El feminicidio constituye la manifestación más extrema de las violencias basadas en género y suele estar precedido por patrones de control, amenazas, agresiones, aislamiento y otras formas de violencia que restringen progresivamente la autonomía de las mujeres. Prevenir estas violencias exige identificar e interrumpir esas violencias antes de que produzcan daños irreparables”, indicó el organismo.

Colombia y el mundo piden parar los feminicidios y justicia para los casos ya presentados - crédito Luis Gandarillas/EFE
Colombia y el mundo piden parar los feminicidios y justicia para los casos ya presentados - crédito Luis Gandarillas/EFE

En el llamado del ente de control se instó a las autoridades colombianas a dar prioridad a los casos y específicamente se pidió:

  • A la Fiscalía General de la Nación, avanzar en las investigaciones penales sobre estos casos para que avancen de manera pronta, exhaustiva e imparcial, permitan establecer las responsabilidades individuales, los contextos y factores de riesgo que rodearon estos hechos y fortalezcan las capacidades institucionales para prevenir nuevas violencias contra las mujeres.
  • A las autoridades nacionales y territoriales, para que revisen y fortalezcan los mecanismos de valoración del riesgo, protección y búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, garantizando respuestas oportunas, coordinadas y libres de estereotipos de género.

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