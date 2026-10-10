Abelardo de la Espriella lanzó ultimátum a grupos terroristas que no se sometan a la justicia:“Se acabó el tiempo de jugar a los congelados”

El mandatario reiteró que las organizaciones armadas ilegales tienen la posibilidad de abandonar las armas, someterse a la justicia y responder ante los jueces de la República por sus crímenes - crédito Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella reiteró su estrategia de combatir las estructuras terroristas y el narcotráfico durante el acto de homenaje a los veteranos de las Fuerzas Militares y de Policía, realizado el sábado 10 de octubre en Cartagena. En su intervención, ante integrantes activos y retirados de la fuerza pública, defendió la necesidad de mantener una dirección política definida para las operaciones de seguridad y aseguró que los uniformados contarán con respaldo institucional en el cumplimiento de sus funciones.

El jefe de Estado insistió en que su Gobierno no renunciará a la autoridad estatal frente a las organizaciones armadas ilegales. Según explicó, la paz debe estar acompañada de acciones contra quienes continúan cometiendo delitos y sometiendo a la población a la violencia.

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“Ese es mi mandato: La paz verdadera no consiste en que el Estado renuncie a su autoridad, consiste en que ningún colombiano tenga que seguir sometido a la barbarie del terrorismo y con estos hombres y mujeres, con esta cúpula, con este ministro (de Defensa) y con un Gobierno patriota los vamos a derrotar más temprano que tarde”, afirmó.

Durante su discurso, De la Espriella destacó la experiencia operacional de las Fuerzas Armadas y las capacidades adquiridas por sus integrantes en diferentes regiones del país. También señaló que las condiciones geográficas de Colombia representan desafíos para las operaciones contra las estructuras criminales que actúan en montañas, selvas y ríos.

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La advertencia a organizaciones armadas ilegales

De la Espriella aseguró que su Gobierno mantendrá la decisión de combatir el narcoterrorismo y las estructuras criminales vinculadas con delitos como el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el reclutamiento de menores - crédito Presidencia de la República

El mandatario sostuvo que las Fuerzas Militares y la Policía necesitan recursos, tecnología, inteligencia y coordinación para cumplir sus objetivos. Sin embargo, señaló que esos elementos deben estar acompañados de una decisión política que respalde las operaciones y permita mantener una estrategia de seguridad definida.

“Colombia cuenta con Fuerzas Armadas profesionales, experimentadas y curtidas en operaciones reales. Nuestros hombres conocen la montaña, la selva, los ríos y las condiciones más difíciles de nuestra accidentada geografía. Han aprendido sobre el terreno lo que significa enfrentar estructuras terroristas que viven del narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras formas de criminalidad”, sostuvo.

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De la Espriella también afirmó que su decisión de combatir el narcoterrorismo y la criminalidad es irrenunciable. En ese sentido, señaló que los uniformados deben disponer de inteligencia, tecnología, recursos, movilidad, información y coordinación para desarrollar sus labores.

De la Espriella reiteró que la paz debe garantizar que los colombianos no estén sometidos a la violencia de las organizaciones terroristas y sostuvo que su Gobierno mantendrá la determinación de combatirlas - crédito Ernesto Guzmán/EFE

“Y a mí esa voluntad política no me va a faltar ni un solo minuto. Al igual que todos los soldados y policías de la patria, estoy dispuesto a ofrendar mi vida por reconstruir a la patria”, indicó.

Desde la Base Naval ARC Bolívar, el mandatario dirigió un mensaje a los grupos armados y reiteró que existe la posibilidad de abandonar las armas y responder ante la justicia por los delitos cometidos.

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“Se acabó el tiempo de jugar a los congelados y de las contemporizaciones. Los que continúan asesinando, secuestrando, extorsionando (...) tendrán que padecer la acción de las Fuerzas Militares y la Policía (...). No habrá descanso en esa tarea, porque yo fui elegido para proteger la vida, honra y bienes del pueblo colombiano y lo voy a hacer”, sostuvo el presidente.

Gobierno anunció banco de talentos para veteranos

Durante la ceremonia, el presidente recordó la participación del Batallón Colombia en la guerra de Corea y destacó el papel de los integrantes de la fuerza pública en misiones internacionales de mantenimiento y vigilancia de la paz - crédito Presidencia de la República

Durante la ceremonia, De la Espriella anunció la puesta en marcha de un banco de talentos destinado a conectar las capacidades y la experiencia de los veteranos de la fuerza pública con oportunidades de empleo.

El presidente señaló que la iniciativa busca facilitar la incorporación de quienes terminan su carrera militar o policial a nuevas actividades laborales, aprovechando los conocimientos adquiridos durante sus años de servicio. “Un veterano merece un lugar destacado, muy destacado en la sociedad colombiana”, expresó el mandatario, quien también aseguró que los antiguos integrantes de la fuerza pública recibirán acompañamiento y apoyo institucional.

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Sobre el programa laboral, indicó: “La instrucción es clara. Este proyecto tiene que dar resultados rápidos. Quien pasó 20 o 30 años sirviéndole a la patria no puede encontrarse al final de su carrera con un estado ingrato e indiferente a sus necesidades”. De la Espriella explicó que el retiro no elimina las capacidades desarrolladas durante décadas de servicio y que el propósito de la iniciativa es aprovechar esa experiencia para facilitar nuevas oportunidades profesionales.