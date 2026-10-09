Colombia

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de un soldado de 18 años en una base militar en Buriticá, Antioquia: habría sido por intolerancia

Luis Andrés Benítez Rodríguez murió tras recibir disparos de un compañero en el Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío, donde ambos prestaban servicio

Revelan nuevos detalles sobre el asesinato de un soldado de 18 años en una base militar en Buriticá, Antioquia - crédito Ejército Nacional
Los investigadores tomarán declaración a los demás soldados que estaban en el lugar cuando ocurrió el ataque - crédito Ejército Nacional
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El 4 de octubre de 2026, el soldado Luis Andrés Benítez Rodríguez murió tras recibir disparos de un compañero dentro de una base militar de Buriticá, Antioquia, donde ambos prestaban servicio en el Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío. El presunto agresor fue capturado, mientras las autoridades investigan las circunstancias y eventuales responsabilidades por el hecho.

“En una base militar ubicada en el municipio de Buriticá, Antioquia, se presentó un hecho en el que un soldado que presta su servicio militar en el Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío, presuntamente accionó su arma de dotación contra el SL18 Benítez Rodríguez Luis Andrés (q. e. p. d.), uniformado de la misma unidad, quien se encontraba en el lugar de los hechos. Como consecuencia de esta situación, el militar afectado perdió la vida”, según informó la Cuarta Brigada en comunicado oficial divulgado el 6 de octubre de 2026.

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El soldado, que habría accionado su arma de dotación contra Benítez Rodríguez dentro de la instalación del Ejército Nacional, quedó a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes. La investigación busca establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el caso, así como las responsabilidades judiciales y administrativas que puedan derivarse.

La Cuarta Brigada desplegó un equipo interdisciplinario e interinstitucional para acompañar a los familiares del uniformado fallecido. Además de activar sus protocolos internos después de conocer lo sucedido.

Los testimonios de los soldados serán parte central de la indagación

Tras varios días de investigación, las versiones recogidas por El Tiempo apuntan a un posible episodio de intolerancia entre los dos militares. Los investigadores tomarán declaración a los demás soldados que estaban en el lugar cuando ocurrió el ataque. Esos relatos forman parte de las actuaciones para definir la secuencia de los hechos y las responsabilidades que correspondan.

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“Las circunstancias que rodearon este suceso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, con el propósito de establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”, señalaron fuentes consultadas por el diario.

Luis Andrés Benítez era oriundo de Turbo y había crecido en Unguía, en el departamento de Chocó. Su madre, Paola Andrea Rodríguez, contó que habló con él por teléfono cerca de las 5:00 p. m. del domingo 4 de octubre de 2026 y que, unas tres horas después, recibió una llamada del batallón que le informó de su muerte.

Un militar murió tras recibir disparos de un compañero en una base del Ejército Nacional en Buriticá, Antioquia - crédito Ejército Nacional
Un militar murió tras recibir disparos de un compañero en una base del Ejército Nacional en Buriticá, Antioquia - crédito Ejército Nacional

Rodríguez viajó a Medellín para reclamar el cuerpo de su hijo, que fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos forenses. La mujer ha cuestionado la información recibida por parte del Ejército y pidió esclarecer lo sucedido dentro de la base.

En Unguía y Turbo se realizaron homenajes en memoria del soldado. Las exequias de Luis Andrés Benítez Rodríguez estaban previstas para el viernes 9 de octubre de 2026 en la vereda Marriaga, en Unguía.

Soldado fue encontrado muerto en una base militar de Ibagué, Tolima

- crédito Ejército Nacional
Unidades de la Brigada se desplazaron hasta la base y coordinaron con la Policía Judicial los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional identificó como Estiven Amaris Peña al soldado del Batallón de Infantería N.º 18 Coronel Jaime Rooke que fue hallado muerto el 8 de junio de 2026 en la base militar La Martinica, en Ibagué, Tolima. El militar pertenecía a la Sexta Brigada y no tenía su arma de dotación, por lo que las autoridades consideran que el hecho podría estar relacionado con un robo.

La institución informó que el Equipo Dinamizador de Salud Mental de la Brigada brinda acompañamiento psicosocial y espiritual permanente a la familia del fallecido. También rechazó el ataque contra el uniformado, que cumplía funciones de seguridad en la capital tolimense.

Las investigaciones institucionales se concentraron en delitos de porte de armas, homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes - crédito prensa Ejército Nacional
Soldado fue encontrado muerto en una base militar de Ibague, Tolima - crédito prensa Ejército Nacional

Unidades de la Brigada se desplazaron hasta la base y coordinaron con la Policía Judicial los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo. Después de establecer la ausencia del armamento, el Ejército activó un plan candado junto con la Policía Nacional, el Grupo Motorizado del Batallón y el Gaula Militar Tolima para buscar y capturar a los responsables.

El comando aseguró que avanzará con celeridad para esclarecer las circunstancias de la muerte de Peña.

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