Netflix presentó el adelanto de ‘Palacio’, serie que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia, 41 años después de los hechos

La serie presentará los hechos ocurridos los días 6 y 7 de noviembre de 1985 - crédito Netflix

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Netflix lanzará el 6 de noviembre de 2026 la serie Palacio, una producción de ocho episodios que reconstruye la toma del Palacio de Justicia de Colombia por parte de un comando de la guerrilla del M-19 y la posterior retoma militar, hechos ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985. La plataforma difundió el tráiler junto con el material gráfico de la producción.

La serie está basada en una investigación de más de siete años que incluyó documentos, testimonios y entrevistas sobre uno de los episodios más sensibles de la historia reciente del país. Según la sinopsis oficial, el relato aborda los sucesos desde múltiples ángulos para construir una experiencia narrativa con base factual.

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La producción desarrolla la toma del Palacio de Justicia a lo largo de una temporada completa - crédito Netflix

El estreno coincide con el aniversario 41 de los hechos, una fecha que la propia plataforma utiliza como un marco simbólico para el lanzamiento.

En su descripción de la serie, Netflix enmarca los sucesos como “27 horas de horror seguidas de 40 años de preguntas sin respuesta”, una síntesis que resume la dimensión del hecho y sus consecuencias a largo plazo para las familias de las víctimas.

Netflix lanzará el 6 de noviembre la serie 'Palacio', coincidiendo con el aniversario 41 de la Toma del Palacio de Justicia de 1985 - crédito Netflix

La toma y retoma del Palacio de Justicia

Este fue el momento en que el Ejército se disponía a ingresar al Palacio de Justicia usando carro-tanques en la entrada principal - crédito Colprensa

El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 ingresó por la fuerza al Palacio de Justicia y tomó como rehenes a más de 300 personas, entre ellas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al día siguiente, el Ejército Nacional retomó el edificio en una operación que dejó un saldo de al menos 94 muertos y desaparecidos, entre magistrados, guerrilleros, civiles y militares.

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La ficción también documenta la búsqueda de justicia que emprendieron los familiares de las víctimas durante más de dos décadas tras los hechos. El episodio es calificado por distintos organismos como una masacre y, en varios sectores, se lo denomina “holocausto” por la magnitud de las pérdidas humanas y el impacto que tuvo en la institucionalidad judicial del país.

La incursión del M-19 en el Palacio de Justicia y la retoma militar causaron la muerte y desaparición de 94 personas - crédito Netflix

En un informe posterior a los hechos, la Comisión de la Verdad determinó responsabilidades tanto en el M-19 como en el entonces presidente Belisario Betancur y en el Ejército Nacional. El organismo consideró que la respuesta militar fue desproporcionada y que no priorizó la preservación de la vida de los rehenes durante la operación de retoma.

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La producción, a cargo de la casa productora Dynamo, se grabó mayoritariamente en Bogotá. Para la recreación del Palacio de Justicia se construyó un set de más de 4.000 metros cuadrados, cuya edificación demandó más de tres meses, además de una estructura de 30 metros que reproduce la fachada original del edificio.

La actriz Natalia Reyes encarna a Pilar Navarrete dentro de un elenco que personifica a diversos actores reales del suceso - crédito Netflix

Palacio fue escrita por Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres, con Santa también como showrunner. La dirección estuvo a cargo de Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros. El reparto incluye a Natalia Reyes, Carlos Manuel Vesga, Robinson Díaz, Luna Baxter, Mariana Gómez, Santiago Alarcón, Nicole Santamaría, Andrés Castañeda y Camilo Amores, entre otros.

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Entre los personajes que integran la trama figuran recreaciones de Pilar Navarrete, interpretada por Reyes; el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, a cargo de Vesga; el entonces presidente Belisario Betancur, interpretado por Díaz; y el magistrado Alfonso Reyes Echandía, encarnado por Alarcón, entre otras figuras históricas vinculadas a los hechos de 1985.

Robinson Díaz es el encargado de interpretar a Belisario Betancur, presidente de Colombia cuando ocurrió la Toma del Palacio de Justicia - crédito Netflix

“41 años después se hace más urgente que nunca contar esta historia. Aquí no hay juicios, aquí hay muchas preguntas que siguen abiertas y un enorme equipo comprometido con contarla”, expresó Reyes en su cuenta de Instagram, al compartir el primer trailer oficial de la serie.

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Cabe señalar que la toma del Palacio de Justicia ya tuvo abordajes previos en producciones audiovisuales, aunque de manera más acotada. La serie Narcos, también de Netflix, dedicó un fragmento de uno de sus episodios al hecho para vincularlo con el narcotráfico, mientras que Escobar, el Patrón del Mal de Caracol Televisión y El General Naranjo, de FOX, también incluyeron referencias al suceso. En ese sentido, Palacio se presenta como la primera producción que desarrolla el suceso de manera extensa a lo largo de una temporada completa.

La producción de Palacio contó con el equipo técnico conformado por Salvador Parra en diseño de producción, Ana María Acosta en diseño de vestuario, David Gallego y Ximena Amann en fotografía, y Manuel Gordillo en la composición musical original, entre otros responsables de las áreas de efectos especiales y maquillaje.

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Según dio a conocer la productora Dynamo, responsable del proyecto, Palacio fue aprobada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), un beneficio otorgado por el gobierno colombiano y administrado por la Comisión Fílmica Colombia de Proimágenes Colombia, que consiste en un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales realizado en el país.