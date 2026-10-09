La Suprema estaría embarazada del futbolista Brahian Palacios: comentarios en redes sociales despertaron rumores

Brahian Palacios le pidió un hijo a La Suprema y ella habló de construir una familia - crédito @_lasupremaaa/ Instagram - visualesIA Infobae

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La creadora de contenido Nicole Rivera, conocida como La Suprema, habló sobre la posibilidad de construir una familia con el futbolista Brahian Palacios, una respuesta que generó preguntas entre sus seguidores sobre los planes de la pareja.

El intercambio ocurrió en TikTok, donde ambos suelen compartir mensajes y momentos de su relación.

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La conversación surgió a partir de una publicación de Rivera en la plataforma. Palacios dejó un comentario en el que expresó su deseo de tener un hijo con ella “Deme un hijo”, escribió el futbolista. La influenciadora respondió con una frase que fue interpretada por varios usuarios como una señal de que ambos contemplan ese proyecto a futuro.

Brahian Palacios le pidió un hijo a Nicole Rivera a través de un comentario en redes sociales - @privlasupremaa / TikTok

“Sabes que sería el sueño más bonito, construir una familia contigo”, escribió La Suprema. La frase se difundió entre sus seguidores y abrió comentarios sobre una posible maternidad. Sin embargo, la creadora de contenido no anunció un embarazo ni confirmó que exista una fecha definida para tener hijos.

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La interacción se produjo en medio de la exposición pública que ha tenido la relación de la pareja desde que Nicole Rivera confirmó su vínculo con Brahian Palacios. El futbolista colombiano desarrolla su carrera en Emiratos Árabes Unidos, país al que la influenciadora se mudó para acompañarlo.

El comentario de La Suprema llevó a que varios usuarios especularan sobre la posibilidad de que la pareja espere un bebé o tenga planes inmediatos de ampliar la familia. Hasta ahora, ni Rivera ni Palacios han informado que estén esperando un hijo.

“Muy lindos”, “ojalá se embaracen pronto”, “amo a esa pareja”, “Me encantan 😍“, ”ya están muy demorados", “que lindo que ellos si se respetan”, (Sic) dicen algunas de las reacciones tras la publicación de los mensajes.

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Nicole Rivera se mudó a Emiratos Árabes Unidos para acompañar a Brahian Palacios - crédito @bpa.11/ Instagram

La publicación se limitó a un intercambio de mensajes sobre la idea de formar una familia. Por esa razón, la declaración debe entenderse como una expresión de deseo entre la pareja y no como una confirmación de embarazo.

La Suprema ha mostrado en redes sociales parte de su vida en Emiratos Árabes Unidos, donde acompaña al deportista. También viaja a Colombia por compromisos laborales y mantiene activa su actividad como creadora de contenido.

Desde que hicieron pública su relación, los dos han compartido fotografías, videos y mensajes que reflejan su cercanía. La posibilidad de construir un hogar juntos apareció ahora como uno de los temas que sus seguidores comenzaron a comentar con mayor frecuencia.

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Brahian Palacios, por su parte, utilizó la sección de comentarios de TikTok para dirigirse a su pareja. El mensaje abrió un diálogo que trascendió la publicación original y puso el foco en los planes personales de ambos.

La creadora de contenido comparte en redes parte de su vida junto al futbolista en Emiratos Árabes Unidos - crédito REUTERS/Diego Vara

Antes de su relación con el futbolista, Nicole Rivera fue conocida por el público como expareja del cantante Blessd. El vínculo entre ambos tuvo amplia repercusión en redes sociales y estuvo rodeado de versiones sobre separaciones, reconciliaciones y presuntas infidelidades.

La relación de La Suprema y Blessd terminó de forma definitiva después de varios episodios que fueron comentados por seguidores de ambos. Con el paso del tiempo, la influenciadora comenzó una nueva etapa sentimental junto a Brahian Palacios.

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La historia también estuvo vinculada con Manuela QM, actual pareja del artista y antigua amiga de Rivera. La cercanía previa entre las creadoras de contenido provocó comentarios y cuestionamientos en redes cuando se confirmó la relación entre Blessd y Manuela.

A pesar de que los asuntos relacionados con su expareja continúan apareciendo en publicaciones y conversaciones de seguidores, La Suprema ha evitado involucrarse de forma directa en varias de las polémicas que rodean al cantante.

Antes de su relación con el futbolista, La Suprema fue pareja del cantante Blessd - crédito montaje @blessd @_lasupremaaa/ Instagram

Sus usuarios suelen destacar el cambio de vida que implicó su mudanza y la relación con el futbolista. La creadora ha compartido parte de sus experiencias fuera de Colombia, mientras mantiene contacto con su audiencia a través de contenidos sobre su día a día, viajes y actividades profesionales.

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La pareja no confirmó un embarazo ni una fecha para tener hijos

La respuesta de Rivera sobre “construir una familia” se convirtió en el elemento central de las reacciones, aunque no incluyó detalles sobre un posible embarazo, una boda o una decisión inmediata de tener hijos.

La pareja tampoco informó si existe algún plan concreto relacionado con la llegada de un bebé. Por ahora, el contenido publicado muestra una conversación afectuosa que abrió la posibilidad de un proyecto familiar en el futuro.

La Suprema y Brahian Palacios mantienen activa su presencia en redes sociales sin nuevos anuncios sobre maternidad - crédito @_lasupremaaa/ Instagram

La Suprema y Brahian Palacios continúan compartiendo aspectos de su relación en redes sociales. Mientras sus seguidores interpretan el mensaje como una señal sobre sus deseos a largo plazo, ambos mantienen sin cambios su actividad pública y no han hecho nuevos anuncios sobre una futura maternidad.

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