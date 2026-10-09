Colombia

Investigan reunión entre Olmedo López, Sneyder Pinilla y Gustavo Bolaños en La Picota

El Gobierno indaga el traslado y el encuentro. Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) calificaron el hecho como “completamente irregular”

Olmedo López, Sneyder Pinilla habrían tenido reunión clandestina en la Picota con Gustavo Bolaños, condenado por el caso Aremca - crédito redes sociales
Olmedo López, Sneyder Pinilla habrían tenido reunión clandestina en la Picota con Gustavo Bolaños, condenado por el caso Aremca - crédito redes sociales
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Olmedo López y Sneyder Pinilla se reunieron el miércoles 7 de octubre de 2026 con Gustavo Bolaños en el patio ERE 1 de la cárcel La Picota, de Bogotá, pese a que no debían estar juntos. El Gobierno investiga el traslado y el encuentro, que fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) calificaron de “completamente irregular”, según comunicó La FM.

Según el medio, las fuentes penitenciarias afirmaron que la reunión “tenía el objetivo de conspirar contra el gobierno” y advirtieron que “seguramente va a haber consecuencias”. Bolaños está capturado y acusado de ser una de las cabezas del caso de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), relacionado con el desvío de regalías mediante la intermediación de contratos.

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López y Pinilla habían sido trasladados dos días antes desde un centro de guarnición militar. Ambos están acusados y aceptaron delitos de corrupción vinculados con contratos de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y con la compra de congresistas y políticos durante el gobierno anterior. Luis Gustavo Moreno, actual defensor de Pinilla y antiguo abogado de Bolaños, dijo al medio que el encuentro duró cinco minutos y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La audiencia para resolver la apelación de la defensa en el caso de Olmedo López está programada para el 22 de julio de 2026 - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Olmedo López y Sneyder Pinilla se reunieron el miércoles 7 de octubre de 2026 con Gustavo Bolaños en el patio ERE 1 de la cárcel La Picota, de Bogotá pese a que no debían estar juntos - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Caso de Olmedo López y Sneyder Pinilla

Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, son dos de los principales implicados y testigos en el caso de corrupción por contratos de la entidad.

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La investigación se originó por presuntas irregularidades en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira y se amplió hacia una posible red de direccionamiento de contratos y entrega de recursos a congresistas y funcionarios. Ambos exdirectivos aceptaron colaborar con la Fiscalía mediante principios de oportunidad y han entregado declaraciones contra decenas de personas vinculadas al expediente.

Novedad al 9 de octubre de 2026

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a López y Pinilla a la cárcel La Picota, en Bogotá, el 6 de octubre. Hasta entonces permanecían en centros de reclusión militar, una medida que, según sus defensas y la Fiscalía, respondía a riesgos de seguridad derivados de su papel como testigos de cargo.

Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, son dos de los principales implicados y testigos en el caso de corrupción por contratos de la entidad - crédito Ungrd/Colprensa
Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, son dos de los principales implicados y testigos en el caso de corrupción por contratos de la entidad - crédito Ungrd/Colprensa

La Fiscalía había solicitado el 16 de septiembre que ambos siguieran en guarniciones militares. El ente acusador sostuvo que su traslado podía afectar su integridad y la colaboración que mantienen en investigaciones contra exministros, congresistas, exfuncionarios y contratistas.

Las defensas de ambos presentaron recursos judiciales para cuestionar la decisión y pedir el regreso a las instalaciones militares. El argumento central es que existirían órdenes judiciales previas que establecían ese lugar de reclusión por motivos de protección.

Gustavo Bolaños, presunto cerebro de Aremca

Gustavo Bolaños fue trasladado el 9 de octubre de 2026 a la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de permanecer varios meses hospitalizado en Barranquilla pese a tener una medida de aseguramiento intramural desde el 15 de abril. La Fiscalía investiga su presunta participación en el direccionamiento de 101 contratos financiados con regalías, por más de $496.000 millones, y en una posible apropiación superior a $80.000 millones.

Investigan reunión entre Olmedo López, Sneyder Pinilla y Gustavo Bolaños en La Picota - crédito John Paz/Colprensa
Investigan reunión entre Olmedo López, Sneyder Pinilla y Gustavo Bolaños en La Picota - crédito John Paz/Colprensa

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ordenó el traslado mediante una resolución del 14 de agosto, después de que la Fiscalía cuestionara la permanencia de Bolaños en la clínica La Asunción. Durante un allanamiento realizado en agosto, los investigadores encontraron un teléfono, una agenda con información sobre ascensos en la Fuerza Pública y anotaciones relacionadas con un supuesto plan contra el fiscal del caso.

El expediente también incluye movimientos financieros vinculados con contratos en Arauca, una investigación contra la representante Karen Manrique y la situación del exasesor Alfredo Ballestas, quien permanece prófugo y ofreció entregar información sobre personas con fuero constitucional y alcaldes.

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