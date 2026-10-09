Estudiante en Antioquia fue brutalmente golpeada por sus compañeras por no prestarles su maquillaje: la víctima fue hospitalizada

Reporte sobre la agresión sufrida por una estudiante en la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo, en el municipio de Copacabana, Antioquia - crédito Denuncias Antioquia / X

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Una estudiante de sexto grado de la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo, en Copacabana, Antioquia, fue hospitalizada durante cuatro días luego de sufrir una agresión que, presuntamente, habría ocurrido durante el receso de su jornada escolar.

El hecho, según la denuncia de la familia publicada por la plataforma Denuncias Antioquia, se produjo después de que la menor se negara a prestarle un producto de maquillaje a otra alumna.

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La madre de la estudiante afirmó que su hija había sido víctima de bullying durante cerca de un mes antes del ataque. Además, la familia asegura que informó al colegio sobre episodios previos de intimidación, por lo que solicita que se esclarezcan las actuaciones de la institución y se adopten medidas para proteger a la menor.

Una estudiante de la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo resultó hospitalizada tras sufrir una agresión durante un descanso escolar en Copacabana - crédito Colprensa

La familia denuncia que el colegio conocía las intimidaciones previas

De acuerdo con los allegados de la estudiante, el episodio ocurrió dentro del plantel educativo, ubicado en el norte del Valle de Aburrá. Un video tomado por otros alumnos muestra a la menor contra un muro mientras recibe golpes y patadas de otra compañera.

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La madre señaló que el conflicto se originó por la negativa de su hija a prestar un elemento de su cuidado personal. Sin embargo, considera que el caso se relaciona con una situación de acoso que, según su versión, venía ocurriendo desde semanas atrás.

En el video de denuncia, la mujer cuestionó la respuesta que habría recibido su hija tras poner en conocimiento de un docente los episodios de hostigamiento. Según su relato, el profesor le habría indicado a la niña que debía dejar que ocurriera una agresión para presentar posteriormente una queja formal.

También reclamó que, en un primer momento, el hecho habría sido comunicado a los familiares como un accidente y no como una agresión entre estudiantes. Esa versión fue rechazada por la madre, quien difundió su denuncia en redes sociales.

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“Me voy a ir hasta las últimas instancias por Isabella”, dijo la mujer, que además pidió apoyo de la ciudadanía para difundir el caso, en el video publicado por Denuncias Antioquia.

La madre sostuvo que las directivas del plantel pretendieron calificar la agresión violenta como un simple accidente - crédito Colprensa

La menor fue hospitalizada tras el ataque

Tras la agresión, la estudiante fue llevada a urgencias pediátricas del Hospital Marco Fidel Suárez, donde recibió atención por lesiones en el cuerpo y la cabeza. Según la denuncia, la menor permaneció hospitalizada durante cuatro días y posteriormente fue dada de alta.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles médicos adicionales sobre su condición ni sobre la gravedad específica de las lesiones. La familia insiste en que el caso debe ser investigado por las autoridades competentes y que el colegio debe explicar cómo actuó antes y después del episodio.

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El video que circula entre padres de familia y en redes sociales se convirtió en uno de los elementos centrales de la denuncia. Las imágenes muestran parte de la confrontación, aunque las autoridades pidieron cautela frente a su reproducción por involucrar a menores de edad.

La situación ha generado inquietud entre integrantes de la comunidad educativa de Copacabana, donde padres de familia han organizado plantones y una recolección de firmas. Las acciones buscan pedir protocolos más efectivos frente al acoso escolar y garantías para los alumnos que denuncien intimidaciones.

Las autoridades locales solicitaron prudencia frente a la difusión de los videos para resguardar la identidad de las menores de edad - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

La Alcaldía activó el Comité de Convivencia Escolar

La Secretaría de Educación de Copacabana informó que activó el Comité de Convivencia Escolar para hacer seguimiento a lo ocurrido en la institución. La dependencia también dispuso acompañamiento psicosocial para las dos familias involucradas.

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El objetivo de esa instancia es revisar los hechos, establecer si existieron alertas anteriores y evaluar las medidas de prevención y atención aplicadas por el plantel. El proceso deberá determinar las responsabilidades que correspondan dentro del ámbito escolar y administrativo.

La Secretaría pidió prudencia frente a los videos del caso y recordó la necesidad de proteger la identidad y los derechos de las menores. La familia de la víctima, por su parte, anunció que continuará con las gestiones para obtener respuestas de las directivas y de los organismos de control.

El caso sigue bajo seguimiento de las autoridades municipales, mientras la institución educativa y el Comité de Convivencia Escolar avanzan en la revisión de las denuncias sobre violencia escolar.

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