El registro audiovisual muestra precipitaciones continuas en una zona residencial en Medellín. La grabación incluye la declaración de alertas naranjas debido al incremento en el nivel de diversas quebradas del Valle de Aburrá. (@AntConecta/X)

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Las fuertes lluvias registradas durante la noche de este domingo 22 de noviembre en Medellín ocasionaron inundaciones en tres viviendas del corregimiento de San Cristóbal y elevaron a nivel rojo la quebrada La Iguaná, en el occidente de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó las afectaciones y anunció la activación de equipos de la Administración distrital para atender a las familias.

Las precipitaciones se concentraron especialmente en la parte alta de San Javier y en San Cristóbal. Ante el incremento de los niveles de los afluentes, los Bomberos de Medellín realizaron recorridos preventivos en la cuenca de La Iguaná y otros sectores del occidente.

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Alcalde confirmó tres viviendas afectadas por las lluvias en Medellín

A través de sus redes sociales, el alcalde Federico Gutiérrez informó que tres viviendas resultaron afectadas por inundaciones en el corregimiento de San Cristóbal.

“Debido a las fuertes lluvias, tres viviendas resultaron afectadas por inundaciones en el corregimiento de San Cristóbal. Ya activamos a nuestro equipo social de la Alcaldía de Medellín para acompañar a las familias y atender sus necesidades”, señaló el mandatario.

Gutiérrez también advirtió que las precipitaciones podrían continuar durante la noche y aseguró que los equipos distritales permanecían monitoreando diferentes sectores de la ciudad.

Por esta razón, pidió a los ciudadanos reportar cualquier emergencia a la línea 123.

Federico Gutiérrez reportó las inundaciones en San Cristóbal y la alerta roja en la quebrada La Iguaná. (@FicoGutierrez/X)

Quebrada La Iguaná alcanzó nivel rojo y alertaron por Malpaso

Sobre las 9:19 p. m., el mandatario había advertido sobre las fuertes lluvias en el occidente de Medellín y el aumento del nivel de la quebrada La Iguaná.

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“La quebrada La Iguaná está en nivel rojo. Nuestros Bomberos de Medellín hacen recorridos preventivos en su cuenca y en otros sectores del occidente de la ciudad”, indicó.

La alerta también fue reportada por Antioquia Conecta a las 10:15 p. m. de este domingo. Según la información publicada, la quebrada Malpaso también alcanzó nivel de riesgo rojo a la altura del sector El Paraíso 1.

El reporte señaló que durante los cinco minutos anteriores se habían registrado acumulados de hasta 5 milímetros de lluvia en el norte de Medellín y 2 milímetros en San Cristóbal. En el occidente del Distrito, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, las mediciones fueron inferiores a 1 milímetro.

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Ante el aumento de los niveles, se recomendó a la comunidad evitar acercarse a las quebradas, mantenerse alejada de sus cauces y estar atenta a los cambios en el comportamiento del agua.

Antioquia Conecta reporto lluvias y alertas por aumento del nivel de varias quebradas en Medellín y el Valle de Aburrá. (@AntConecta/X)

Otras cuatro alertas por aumento de nivel de quebradas

Horas antes, a las 7:00 p. m., Antioquia Conecta había informado sobre lluvias en diferentes municipios del Valle de Aburrá, entre ellos Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta.

Para ese momento, se reportaban precipitaciones de alta intensidad en Itagüí y de intensidad moderada en Bello y el suroccidente de Medellín.

El informe también identificó aumentos en los niveles de cuatro puntos de quebradas de la capital antioqueña, clasificados en riesgo naranja:

Quebrada Altavista , sector Fátima.

Quebrada La Guayabala , barrio Diego Echavarría.

Quebrada La Jabalcona , sector Aguacatala.

Quebrada Altavista, sector San Vicente.

Las autoridades recomendaron evitar acercamientos a los cauces y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.

Grabación ciudadana nocturna que muestra el aumento del caudal y la corriente de agua turbia en el canal de la quebrada La Iguaná, en el departamento de Antioquia. En las imágenes se observa el paso de la corriente junto a barandas y estructuras urbanas. (@DenunciasAntio2/X)

Video muestra el aumento del caudal de La Iguaná

La cuenta Denuncias Antioquia difundió un video en el que se observa el aumento del caudal de la quebrada La Iguaná durante las lluvias de este domingo.

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En las imágenes se aprecia el agua turbia y crecida que desciende por el cauce, mientras que en otros puntos se observan calles inundadas y habitantes intentando retirar el agua acumulada y destapar los sumideros.

La publicación también pidió a la comunidad evitar acercarse a la quebrada, no intentar cruzar calles inundadas y reportar cualquier emergencia a las autoridades.

Denuncias Antioquia anuncio el aumento del caudal de La Iguaná y el movimiento de masa que bloqueó una vía en San Javier La Loma. (@DenunciasAntio2/X)

Reportan movimiento de masa en San Javier La Loma

Otra de las situaciones reportadas durante la noche ocurrió en el sector Primavera, en San Javier La Loma, donde se presentó un movimiento de masa sobre una vía.

De acuerdo con un video difundido por Denuncias Antioquia, tierra, lodo y agua descendieron desde una ladera y cubrieron parte de la carretera, lo que dejó el paso bloqueado.

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La publicación indicó que, hasta el momento del reporte, no se habían informado personas lesionadas. También señaló que habitantes del sector solicitaron la presencia de los organismos de socorro y las autoridades para verificar las condiciones de la zona.

Por su parte, la Alcaldía de Medellín reiteró que continuaba monitoreando la ciudad y que las familias afectadas en San Cristóbal recibirían acompañamiento del equipo social del Distrito. Federico Gutiérrez pidió reportar las emergencias a través de la línea 123.