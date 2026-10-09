Confederación General de Trabajadores no participará en las marchas convocadas por Petro contra el Gobierno De la Espriella: esto pidió a sus afiliados

La Confederación General de Trabajadores aseguró que mantendrá una posición independiente frente a los llamados promovidos por sectores sindicales y políticos - crédito CGT, Luisa Gonzalez y Carlos Jasso/REUTERS

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La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció el viernes 9 de octubre de 2026 que no participará ni convocará a sus organizaciones afiliadas a las movilizaciones promovidas por sectores sindicales y políticos en contra del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La decisión quedó consignada en un comunicado firmado por sus directivos, en el que la organización expuso los criterios que orientan su posición frente a las protestas.

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La central sindical señaló que sus decisiones deben responder a una evaluación independiente de las actuaciones gubernamentales y sus efectos sobre los trabajadores, los pensionados, la ciudadanía, las fuentes de empleo y las instituciones democráticas. En ese sentido, indicó que no considera suficiente la afinidad o el rechazo ideológico para determinar su participación en una jornada de movilización.

La determinación se conoce antes de la jornada central de movilización anunciada para el miércoles 14 de octubre de 2026 en distintas regiones del país. La convocatoria hecha por el expresidente Gustavo Petro invita a organizaciones sindicales, sociales y políticas que rechazan decisiones y políticas de la administración de De la Espriella y que han planteado la posibilidad de preparar un paro nacional para noviembre.

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Las razones de la CGT para no participar en las movilizaciones

La CGT sostuvo que la evaluación del desempeño del Gobierno nacional y de las administraciones regionales debe basarse en sus acciones y resultados - crédito Miguel Menéndez V./EFE

En el documento, la organización reiteró su carácter independiente y democrático, y sostuvo que la evaluación de un gobierno debe realizarse a partir de sus resultados y no de posiciones partidistas. Para la confederación, el análisis debe considerar las medidas que benefician o afectan a los distintos sectores de la población, especialmente a quienes representa el movimiento sindical.

El comunicado establece: “La CGT no se moviliza ni convoca a sus organizaciones afiliadas, por convocatoria o llamado de sectores partidistas y políticos que por ideología lo promueven”.

La central agregó que su postura se fundamenta en los principios y valores democráticos que orientan su actividad sindical. Por esa razón, indicó que examinará el desempeño del Gobierno nacional y de las administraciones regionales desde una perspectiva relacionada con las condiciones laborales, la generación de empleo y el funcionamiento de las instituciones.

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Sobre las manifestaciones convocadas contra el Ejecutivo, el documento señala: “La CGT no ha identificado los suficientes elementos para considerar si quiera el llamado de algunos sectores sindicales y políticos a marchar en contra del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y por eso no participará en ninguna de las acciones de protesta convocadas para las siguientes semanas”.

La posición marca una diferencia frente a otras organizaciones que confirmaron su asistencia a las movilizaciones del 14 de octubre. Entre ellas están la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode y otros sectores que han vinculado la jornada con la defensa de la educación pública, los derechos laborales, la democracia, la paz y las reformas sociales.

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Empleo, ingresos y seguridad social, entre las prioridades

La CGT manifestó su disposición a mantener conversaciones con los gremios empresariales, las diferentes carteras ministeriales y la Presidencia de la República para avanzar en acuerdos relacionados con la reconstrucción del país tras un desastre natural y la recuperación de los indicadores macroeconómicos - crédito CGT

En lugar de concentrar sus esfuerzos en las marchas, la CGT invitó a sus afiliados a formular iniciativas para el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al periodo 2026-2030. La organización mencionó varias áreas que considera relevantes para sus integrantes y para el conjunto de los trabajadores colombianos.

Entre los asuntos señalados figuran la protección de las fuentes de empleo, la estabilidad laboral, el mejoramiento de la productividad y de los ingresos derivados del trabajo, así como la inversión en infraestructura. También incluyó la lucha contra la informalidad empresarial y laboral, el mejoramiento del sistema de salud y el fortalecimiento de la seguridad social.

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La confederación agregó la reestructuración del Estado como otro de los temas que busca abordar mediante propuestas y espacios de interlocución con las autoridades. Su planteamiento consiste en canalizar sus iniciativas hacia la discusión de políticas públicas relacionadas con las condiciones laborales y las necesidades de sus organizaciones afiliadas.

La CGT sostuvo que mantendrá su disposición a dialogar con los gremios, las distintas carteras ministeriales y la Presidencia de la República para alcanzar acuerdos sobre la situación del país. En el comunicado, relacionó ese propósito con la reconstrucción nacional después de un desastre natural y con la recuperación de los indicadores macroeconómicos, que calificó como afectados durante los últimos años.

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La decisión de la confederación se conoce en medio de la controversia por una propuesta del Gobierno que busca modificar el protocolo de actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas, incluido el procedimiento para identificar situaciones de violencia y determinar los niveles de intervención de la fuerza pública - crédito @CGT_ADS/X

El pronunciamiento fue firmado en Bogotá por Jorge Iván Díez Vélez, presidente de la organización, y Francisco A. Burchardt Melo, secretario general, en representación del Comité Ejecutivo Nacional de la CGT Democrática e Independiente.