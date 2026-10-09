Colombia

Aberlado de la Espriella conversó con Flávio Bolsonaro sobre la extradición de alias Araña: “Mandarlo a motilar y entregárselo a la DEA”

El jefe de Estado señaló que pidió a las autoridades estadounidenses que no facilitaran una eventual negociación con el extraditado y que Rojas permanezca fuera de Colombia durante las próximas tres décadas

Una ilustración al estilo acuarela retrata un diálogo entre el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, y el candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, sobre extradición de alias Araña - crédito
Una ilustración al estilo acuarela retrata un diálogo entre el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, y el candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, sobre extradición de alias Araña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El presidente colombiano Abelardo de la Espriella defendió la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, a Estados Unidos por los delitos que le atribuyó al señalado narcotraficante. Antes de que el avión de la DEA partiera, el mandatario difundió imágenes del operativo, en el que participaron uniformados de Interpol.

En una conversación con el candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, el jefe de Estado relató el intercambio que sostuvo con Rojas antes del traslado. El mandatario afirmó que destrabó una suspensión previa del proceso para que el acusado enfrentara una condena prolongada fuera de Colombia.

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De la Espriella vinculó a Araña con una estructura narcoterrorista

El mandatario atribuyó a Rojas una participación central en hechos de extrema violencia. “Araña hace parte de una estructura narcoterrorista que secuestraba, que traficaba droga, que violaba niñas, que asesinaba personas”, expresó De la Espriella durante el diálogo con Bolsonaro, tal como lo informó Semana.

Según sostuvo, la extradición debía enviar un mensaje a otras organizaciones criminales y demostrar que quienes enfrentan requerimientos judiciales no pueden evitar los procesos mediante mecanismos que, a su juicio, fueron utilizados de forma irregular.

Los Comandos de Frontera enviaron 3.000 millones de pesos para financiar protestas y sabotear la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito composición fotográfica: MinDefensa y Colprensa
Los Comandos de Frontera enviaron 3.000 millones de pesos para financiar protestas y sabotear la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali - crédito composición fotográfica: MinDefensa y Colprensa

También cuestionó la actuación del anterior gobierno frente al expediente de Rojas. “Un delincuente que fue protegido en el gobierno de Gustavo Petro. Se inventaron un falso proceso de paz para no extraditarlo y suspendieron la extradición”.

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El presidente aseguró que su llegada al poder cambió ese rumbo. “Y lo primero que hice yo cuando llegué fue destrabar esa extradición, mandarlo a motilar, esposarlo bien, ponerle el uniforme y entregárselo a la DEA para que se pudra en una cárcel de Estados Unidos”, agregó.

El presidente pidió que permanezca 30 años en una cárcel de Estados Unidos

El jefe de Estado señaló que pidió a las autoridades estadounidenses que no facilitaran una eventual negociación con el extraditado y que Rojas permanezca fuera de Colombia durante las próximas tres décadas.

“Ese delincuente hizo mucho daño aquí en Colombia y le pedí a los Estados Unidos que le botara la llave de cualquier negociación para que se quede allá los próximos 30 años, que es lo que se merece un bandido de esa calaña”, recalcó De La Espriella.

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado a los Estados Unidos
Él es Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado a los Estados Unidos tras la firma del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Ministerio de Defensa

El mandatario no precisó cuál es el proceso judicial que afrontará Rojas en Estados Unidos. La información disponible indica que la extradición responde a delitos relacionados con el narcotráfico.

El mandatario relató el cara a cara previo al vuelo

De La Espriella describió a alias Araña como una persona agresiva y violenta, aunque afirmó que su actitud cambió durante el encuentro previo al viaje. Según su relato, el acusado evitaba sostenerle la mirada.

“Ese delincuente era supremamente agresivo y violento, pero cuando yo lo tenía ahí, estaba asustado”, dijo el mandatario ante Bolsonaro.

Luego reprodujo las palabras que aseguró haberle dirigido al extraditado: “Mírame, mírame. ¿Por qué no me miras? Estoy seguro de que estás sintiendo el mismo miedo que tus víctimas cuando las matabas, las extorsionabas, las asesinabas”.

De la Espriella concluyó: “Y ahí está muerto de miedo en un avión rumbo a los Estados Unidos. Hicimos justicia”.

Alias Araña, en su viaje de extradición a Estados Unidos - crédito Policía Nacional
Alias Araña, en su viaje de extradición a Estados Unidos - crédito Policía Nacional

De La Espriella definió la extradición como reparación para las víctimas

El presidente vinculó el traslado de Rojas con una reparación para las personas afectadas por los crímenes que le atribuyó. Consideró que la medida debía impedir que el señalado delincuente permaneciera en Colombia o accediera a nuevos acuerdos.

Esta es la verdadera reparación para las víctimas, esta es la verdadera justicia restaurativa, mandar a un delincuente que derramó tanta sangre en Colombia a una cárcel federal en los Estados Unidos para que se pudra allá”, puntualizó el jefe de Estado.

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