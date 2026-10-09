Kevin Viveros hizo gol con Athletico Paranaense, dos días después de jugar con la selección Colombia

Kevin Viveros volvió a anotar con Atlético Paranaense, dos días después de su más reciente participación con la selección Colombia - crédito @kevinviveros9/Instagram

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Kevin Viveros volvió a marcar para Athletico Paranaense apenas dos días después de disputar un amistoso con la selección Colombia. El delantero colombiano anotó el 8 de octubre de 2026 en el empate 2-2 frente a Atlético Mineiro, por la fecha 29 del Campeonato Brasileño, conocido como Brasileirão.

El partido se jugó en la Arena da Baixada, estadio ubicado en Curitiba, ciudad del sur de Brasil donde Athletico Paranaense ejerce su localía.

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Viveros actuó el 6 de octubre de 2026 en el triunfo 2-0 de Colombia sobre Perú, en un partido amistoso disputado en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. El atacante ingresó a los 61 minutos en reemplazo de Luis Javier Suárez y tuvo una oportunidad clara para convertir: recibió un pase filtrado dentro del área, remató de primera intención y el arquero peruano Pedro Gallese evitó el gol.

El regreso de Viveros a Brasil generaba dudas en Athletico Paranaense debido a la cercanía entre ambos compromisos. El delantero terminó una ventana internacional en Estados Unidos y debió volver a Curitiba para un encuentro de liga programado solo 48 horas después.

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Su presencia ante Atlético Mineiro dependía de la evaluación física del cuerpo técnico, ya que no tenía margen para realizar una preparación completa con sus compañeros antes del partido.

Este es el momento exacto en el que Kevin Viveros caza el rebote que deja el despeje del defensa y termina anotando para Atlético Paranaense - crédito Premiere Ao Vivo

El gol que parecía darle el triunfo a Athletico Paranaense

Athletico Paranaense abrió el marcador a los ocho minutos por medio de Kerwin Vargas. El atacante colombiano recibió la pelota en la entrada del área y remató; el disparo se desvió en Lyanco, defensor de Atlético Mineiro, antes de ingresar al arco defendido por Gabriel Delfim.

El equipo local consiguió así una ventaja temprana ante uno de los clubes más tradicionales del fútbol brasileño.

Atlético Mineiro empató a los 27 minutos del primer tiempo. Bernard ejecutó un tiro libre desde el costado izquierdo, la pelota ingresó al área y Viveros intentó intervenir en la trayectoria. El balón terminó en la red y el tanto fue registrado como autogol del delantero colombiano, por lo que el marcador quedó 1-1 antes del descanso.

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Este es el momento exacto en el el balón ingresó al arco para que Kevin Viveros lograra la anotación para Atlético Paranense - crédito Premier Ao Vivo

El desarrollo cambió en el segundo tiempo con la expulsión de Tomás Pérez, futbolista de Atlético Mineiro. El árbitro revisó una falta sobre Viveros mediante el sistema de videoarbitraje, conocido como VAR, y sancionó la tarjeta roja al considerar que el colombiano tenía una posibilidad manifiesta de avanzar hacia el arco rival. Con un jugador más, Athletico Paranaense buscó el segundo gol durante el tramo final.

La jugada decisiva llegó a los 90+3 minutos, es decir, en el tercer minuto de adición del segundo tiempo. Viveros recibió un balón en profundidad dentro del área, giró y perdió parcialmente el control. Lyanco intentó despejar, pero su remate impactó en el atacante colombiano. El rebote descolocó a Gabriel Delfim y terminó dentro del arco, para el 2-1 de Athletico Paranaense.

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Kerwin Vargas fue el otro colombiano que anotó con Atlético Paranaense en el enfrentamiento ante América MG - crédito @officialkerwinvargas/instagram

Kevin Viveros siguió siendo el goleador del Brasileião con Athlético Paranaense

El tanto fue el 19º de Viveros en el Brasileirão 2026, una cifra que lo mantuvo como el goleador del torneo. La anotación tuvo una particularidad: el colombiano pasó de marcar un autogol en el primer tiempo a anotar para su equipo en el cierre del encuentro, en una secuencia que modificó dos veces el resultado del partido.

La celebración, sin embargo, no alcanzó para una victoria. Atlético Mineiro empató 2-2 a los 90+7 minutos con un gol de Lyanco, quien se recuperó de su error en la acción de Viveros. El defensor recibió la pelota dentro del área y definió con potencia para establecer el resultado final en Curitiba.

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El empate dejó una actuación de contrastes para Kevin Viveros: participó involuntariamente en el primer gol de Atlético Mineiro, anotó el segundo de Athletico Paranaense y completó su regreso a Brasil después de sumar minutos con Colombia.

Entre el amistoso ante Perú del 6 de octubre y el encuentro de liga del 8 de octubre, el delantero pasó de intentar convertir con la selección nacional a volver a marcar con su club en un partido definido durante los minutos de adición.