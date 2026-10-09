Colombia

Rock al Parque 2026: horarios del domingo 11 de octubre, con Mon Laferte, Seru Girán y Esteman

El festival celebra sus 30 años en Bogotá, con más de 60 artistas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón en el Parque Metropolitano Simón Bolívar

Hombre con cabello largo y chaqueta de cuero negra en primer plano frente a un collage con imágenes de bandas de rock.
La edición conmemorativa por los 30 años de Rock al Parque reunirá del 10 al 12 de octubre a más de 60 agrupaciones de cuatro continentes - crédito Rock al Parque/X
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La edición conmemorativa por los 30 años de Rock al Parque reunirá del 10 al 12 de octubre de 2026 a más de 60 agrupaciones de cuatro continentes en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, de Bogotá. El domingo contará con cuatro espacios de conciertos: Plaza de Eventos, Bio by Vans, ECO y Escenario BBC.

A continuación, Infobae Colombia hace un repaso por la programación para el segundo día de presentaciones de Rock Al Parque 2026.

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Mon Laferte cerrará la Plaza de Eventos a las 10:30 p. m.

La cantante chileno-mexicana cierra la Plaza de Eventos con un repertorio que combina rock alternativo, bolero y canción popular, en el horario de mayor convocatoria del domingo - crédito @rockalparque/Instagram
La cantante chileno-mexicana cierra la Plaza de Eventos con un repertorio que combina rock alternativo, bolero y canción popular, en el horario de mayor convocatoria del domingo - crédito @rockalparque/Instagram

Mon Laferte y Serú Girán —con David Lebón y Pedro Aznar en la formación— encabezarán la jornada del domingo 11 de octubre con un show en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar. La cantante chileno-mexicana subirá al escenario hacia las 9:30 p. m. y cerrará el segundo día del festival.

La Plaza de Eventos concentrará presentaciones que van desde novedades como Niño Lobo de Uruguay, hasta nombres bien conocidos como Claudio Narea interpretando los clásicos de Los Prisioneros, y el cantautor colombiano Esteman.

Serú Girán por Lebón y Aznar, interpretan el repertorio del grupo que definió al rock argentino de los años 70, en una de las presentaciones con mayor carga histórica del festival - crédito @rockalparque/Instagram
Serú Girán por Lebón y Aznar, interpretan el repertorio del grupo que definió al rock argentino de los años 70, en una de las presentaciones con mayor carga histórica del festival - crédito @rockalparque/Instagram
  • Niño Lobo — Plaza de Eventos — 2:00 p. m. a 2:50 p. m.
  • Alto Grado — Plaza de Eventos — 3:10 p. m. a 3:50 p. m.
  • Claudio Narea & Los Prisioneros — Plaza de Eventos — 4:15 p. m. a 5:05 p. m.
  • Iseo & Dodosound — Plaza de Eventos — 5:30 p. m. a 6:20 p. m.
  • Serú Girán por Lebón y Aznar — Plaza de Eventos — 6:45 p. m. a 7:45 p. m.
  • Esteman — Plaza de Eventos — 8:10 p. m. a 9:00 p. m.
  • Mon Laferte — Plaza de Eventos — 9:30 p. m. a 10:30 p. m.

Bio by Vans reunirá ska y reggae de Japón, Venezuela y Chile

La banda mexicana de rock alternativo llega a Bogotá como una de las principales atracciones de la tarima ECO, y con un repertorio que atraviesa más de 15 años de carrera - crédito @rockalparque/Instagram
La banda mexicana de rock alternativo llega a Bogotá como una de las principales atracciones de la tarima ECO, y con un repertorio que atraviesa más de 15 años de carrera - crédito @rockalparque/Instagram

La segunda tarima tendrá siete conciertos y terminará con Gondwana & Quique Neira, agrupación chilena de reggae y toda una referencia del género en América Latina.

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Entre los invitados estará Tokyo Ska Paradise Orchestra, grupo japonés con más de tres décadas de trayectoria en el género.

  • La Brigada RPF — Bio by Vans — 2:30 p. m. a 3:10 p. m.
  • El Punto Ska — Bio by Vans — 3:25 p. m. a 4:05 p. m.
  • Desorden Público — Bio by Vans — 4:25 p. m. a 5:15 p. m.
  • Tokyo Ska Paradise Orchestra — Bio by Vans — 5:35 p. m. a 6:25 p. m.
  • Green Valley — Bio by Vans — 6:45 p. m. a 7:35 p. m.
  • Skampida — Bio by Vans — 7:50 p. m. a 8:35 p. m.
  • Gondwana & Quique Neira — Bio by Vans — 9:00 p. m. a 10:00 p. m.

ECO tendrá rock alternativo e indie hasta las 9:35 p. m.

La agrupación japonesa, con más de tres décadas de trayectoria en el ska, se presenta por primera vez en Rock al Parque dentro de la programación de la tarima Bio by Vans - crédito @rockalparque/Instagram
La agrupación japonesa, con más de tres décadas de trayectoria en el ska, se presenta por primera vez en Rock al Parque dentro de la programación de la tarima Bio by Vans - crédito @rockalparque/Instagram

La tarima ECO abrirá con la cantautora Brina Quoya, de la cuota de artistas distritales, y cerrará con Bandalos Chinos, banda argentina de indie pop. La programación también incluye a Porter, agrupación mexicana de rock alternativo.

  • Brina Quoya — ECO — 2:30 p. m. a 3:10 p. m.
  • Elsa Riveros — ECO — 3:25 p. m. a 4:05 p. m.
  • Lo Mismo Decían de Juana — ECO — 4:20 p. m. a 5:00 p. m.
  • Los Tetas — ECO — 5:15 p. m. a 6:05 p. m. La Monky Band — ECO — 6:25 p. m. a 7:05 p. m.
  • Porter — ECO — 7:25 p. m. a 8:15 p. m.
  • Bandalos Chinos — ECO — 8:35 p. m. a 9:35 p. m.

El Escenario BBC iniciará sus conciertos a las 2:20 p. m.

La agenda del Escenario BBC reunirá propuestas de reggae, dancehall, indie y funk provenientes de Cali, Bogotá, Ecuador, Medellín, Ibagué y Barranquilla.

Nawal, banda bogotana de reggae dub, tocará en la franja de las 3:25 p. m., mientras que Nicolai Fella, proyecto solista del vocalista de LosPetitFellas, será el último acto programado en esta tarima.

  • Últimos Nietos — Escenario BBC — 2:20 p. m. a 3:05 p. m.
  • Nawal — Escenario BBC — 3:25 p. m. a 4:10 p. m.
  • Wañukta Tonic — Escenario BBC — 4:30 p. m. a 5:15 p. m.
  • Margarita Siempre Viva — Escenario BBC — 5:35 p. m. a 6:20 p. m.
  • Medved — Escenario BBC — 6:35 p. m. a 7:20 p. m.
  • Doris Vespa — Escenario BBC — 7:35 p. m. a 8:20 p. m.
  • Nicolai Fella — Escenario BBC — 8:40 p. m. a 9:25 p. m.
Horarios de Rock Al Parque para el domingo 11 de octubre - crédito @rockalparqueoficial/Instagram
Horarios de Rock Al Parque para el domingo 11 de octubre - crédito @rockalparqueoficial/Instagram

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