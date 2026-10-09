Atlético Nacional y Millonarios empataron sus juegos: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

A primera hora, el equipo de James Rodríguez empató con el Deportes Tolima en el estadio de Ditaires de Itagüí y a segunda hora, Millonarios y Fortaleza protagonizaron un partidazo en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá - crédito David Jaramillo - Cristian Bayona/Colprensa

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El fútbol profesional colombiano continúa su camino hacia lo que será la final de la estrella de Navidad en el segundo semestre de 2026 y Atlético Nacional y Millonarios jugaron sus respectivos partidos.

A primera hora, el “Verdolaga” empató sin goles frente al Deportes Tolima y alargó su racha a 15 partidos sin perder como condición de local (siendo el último juego que perdió el 4 de marzo de 2026 ante Millonarios en la Copa Sudamericana por 3-1) en el estadio Ditaires de Itagüí, mientras que el “Ballet Azul” protagonizó un partido de infarto ante los “Amix” de Fortaleza al marcar en los últimos minutos de partido.

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Millonarios y Atlético Nacional siguen en lo más alto de la Liga BetPlay - crédito David Jaramillo - Cristian Bayona/Colprensa

De esta forma, Atlético Nacional quedó en el tercer puesto con 23 puntos y 11 partidos jugados, misma línea que Atlético Bucaramanga, mientras que, Millonarios quedó en la sexta casilla con 22 puntos, al igual que su rival de patio: Independiente Santa Fe.

Así quedó la tabla de posiciones:

América de Cali: 27 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +17) Deportivo Cali: 24 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Atlético Nacional: 23 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Independiente Santa Fe: 22 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Millonarios FC: 22 puntos - 14 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Independiente Medellín: 20 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportes Tolima: 20 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Cúcuta Deportivo: 15 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Llaneros FC: 14 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Águilas Doradas: 14 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Once Caldas: 13 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Internacional de Bogotá: 13 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Boyacá Chicó: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Fortaleza: 11 puntos - 13 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Alianza FC: 11 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Junior: 9 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Pasto: 9 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Deportivo Pereira: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9)

Atlético Nacional y Tolima se repartieron golpes, pero sin hacerse daño

El cuadro "Pijao" bajo el mando de Luis Fernando Suárez sacó un punto ante el verde - crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional empató 0-0 con Deportes Tolima en Itagüí y ascendió al tercer puesto del Clausura con 23 puntos, aunque no logró vulnerar el bloque defensivo del equipo dirigido por Luis Fernando Suárez. El partido marcó el primer encuentro completo de James Rodríguez en 2026 y la primera titularidad conjunta del volante con Edwin Cardona desde que ambos llegaron al club.

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La posesión fue favorable al conjunto antioqueño, que controló el balón durante el 61% del juego, pero esa superioridad no se tradujo en goles. Tolima resistió los ataques iniciales y encontró espacios para avanzar con rapidez, sobre todo por el sector izquierdo de la defensa local.

Sergio Aguayo fue determinante para el Deportes Tolima en el frente de ataque - crédito David Jaramillo/Colprensa

El arquero argentino Franco Armani sostuvo el empate con intervenciones ante ocho de los 18 remates que realizó el equipo pijao. La actuación del guardameta, que el 16 de octubre cumplirá 40 años, lo convirtió en la figura del encuentro.

Nacional buscó profundidad con Ian Poveda, el atacante colombo-británico de 26 años que generó dos oportunidades claras sin poder convertir. James mostró frustración por esas ocasiones desperdiciadas, ya que un gol podía obligar a Tolima a abandonar su postura defensiva.

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El visitante, sin embargo, aprovechó los espacios que dejó el cuadro verde. Éver Valencia ocupó el extremo izquierdo y encontró ventajas por la banda en la que Milton Casco inició el partido, una zona que expuso a Nacional en varias transiciones.

La ausencia de un centrodelantero condicionó el funcionamiento ofensivo. Alfredo Morelos y Juan Fernando “Chicho” Arango están lesionados, por lo que James Rodríguez y Edwin Cardona debieron asumir tareas de creación sin una referencia fija en el área rival.

Tolima sacó un punto de Ibagué-crédito David Jaramillo/Colprensa

La presencia de los dos volantes ofensivos también exigió recorridos más largos de Poveda y Casco para cubrir las zonas que quedaban descubiertas. Nacional había generado expectativa por la dupla después de los pasajes que compartieron ante Junior en el Atanasio, cuando combinaron con rapidez y provocaron la reacción de la tribuna.

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El ingreso de Juan Rengifo y Samuel Velásquez modificó la dinámica del local. Velásquez aportó proyección por el costado izquierdo, mientras que Rengifo dio mayor movilidad al mediocampo, donde James completó los 90 minutos.

Ambos futbolistas venían de participar con la selección Colombia en el amistoso frente a Perú disputado el 6 de octubre de 2026 en Miami. Su entrada permitió a Nacional recuperar intensidad, aunque el equipo no consiguió quebrar el orden defensivo de Tolima.

Millonarios dejó escapar el triunfo ante Fortaleza al último minuto

El azul marcó por medio del volante chileno Rodrigo Ureña, pero Ítalo Montaño empató el juego para los "Amix" - crédito Cristian Bayona/Colprensa

A segunda hora, Millonarios dejó escapar un triunfo ante Fortaleza con un empate 1-1 definido por Ítalo Montaño en el minuto 90+2, después de que un error defensivo frustrara la ventaja que el equipo había conseguido cerca del final en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

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La igualdad llegó cuando Joan Cajares superó a Sebastián Valencia y envió un centro al área. Tras un cabezazo, Julio Sinisterra asistió hacia atrás a Montaño, que selló el resultado.

El técnico Alberto Gamero efectuó cinco cambios respecto del encuentro contra Medellín. Sergio Mosquera y Sebastián Valencia regresaron a la defensa; Rodrigo Ureña volvió al mediocampo junto al brasileño Leonai Souza, mientras Juan Guillermo Cuadrado actuó como enganche y Andrey Estupiñán y Francisco Chaverra acompañaron a Leo Castro por las bandas.

Los Azules se colocaron en ventaja, pero la victoria no le duró al equipo dirigido por Alberto Gamero-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Fortaleza generó las primeras situaciones frente al arco defendido por Javier Burrai. Millonarios reaccionó, aunque sus dos oportunidades más claras antes del descanso surgieron de defensores: Valencia estrelló un remate en el palo y Stiven Barreiro bajó un balón con el pecho antes de intentar una volea.

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Gamero sustituyó a Leonai, que tenía tarjeta amarilla, por Stiven Vega al comenzar el segundo tiempo. Fortaleza volvió a imponerse en el inicio de esa etapa y Sebastián Navarro, formado en Millonarios, remató al palo. El conjunto visitante atravesó 25 minutos sin capacidad para generar peligro. Entonces, el entrenador retiró a Cuadrado y Estupiñán para dar ingreso a Mackalister Silva y Daniel Ruiz.

Ruiz obligó al arquero Williams Barlasina a intervenir con un remate que derivó en un tiro de esquina. En la jugada posterior, el propio mediocampista ejecutó el tiro de esquina, Mosquera ganó de cabeza en el primer palo y Ureña conectó un segundo frentazo para abrir el marcador en el minuto 88. La ventaja no resistió hasta el final. La defensa de Millonarios no logró despejar el envío de Cajares y Fortaleza aprovechó la secuencia para igualar en tiempo de reposición.

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