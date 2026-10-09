Estos son los primeros equipos que disputarán la liga especial de la tercera división del fútbol colombiano

Zarzal FC es uno de los clubes que entró a la temporada especial de la Primera C de 2027 - crédito @arturo.higuera.9/Facebook

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El fútbol colombiano se encuentra en proceso de hacer un cambio radical en su sistema de ascensos y descensos, pues en 2025 se aprobó el proceso para la creación de una tercera división profesional, que regresa después de más de 20 años y deja atrás su categoría de aficionado.

Así las cosas, se conocieron los primeros 24 equipos que integrarán el torneo especial de 2027, el cual será el nuevo paso para conseguir el objetivo de que se aprueben las promociones y pérdidas de división entre este certamen y el Torneo BetPlay, el cual, por ahora, es la última categoría en el país.

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El objetivo de este campeonato no es solo que aparezcan clubes de distintas regiones y la oportunidad de pelear ante instituciones de mayor historia, sino encontrar nuevo talento en zonas apartadas del país y la opción de que sean vistos por todos los aficionados y clubes que se interesen en ellos.

Los clasificados a la Primera C 2027

La Difútbol entregó la lista de los 24 clubes clasificados al torneo especial de Primera C que se disputará en 2027, que contará con 30 equipos en total. La competencia busca fortalecer el fútbol aficionado y acercarlo al sistema profesional de la Federación Colombiana de Fútbol.

Los nombres de varios clasificados generaron comentarios en redes sociales por sus referencias a clubes europeos y autores de la literatura. Los equipos que no ingresaron a esta Primera C especial seguirían compitiendo el próximo año, con la posibilidad de convertirse en el futuro en una cuarta categoría del fútbol profesional colombiano.

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La Primera C de Colombia volverá a la categoría profesional después de más de 20 años sin ascensos - crédito Primera C Fútbol de Colombia/Facebook

El campeonato, por ahora, no tendrá ascensos ni descensos al Torneo BetPlay, según el documento publicado por la organización. La segunda división seguirá sin conexión competitiva con esta categoría, aunque los clubes del Torneo y la Liga BetPlay podrán incorporar jugadores de la nueva competencia y ponerlos a prueba en sus planteles.

El formato fue anunciado en noviembre de 2025 y establece que 2027 será un año de transición. La creación del torneo había sido anticipada en octubre de 2025 por Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol, quien planteó una estructura de ligas más conectada con el fútbol profesional.

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Esta es la ubicación de los 24 equipos que han clasificado, por ahora, a la liga especial de la Primera C en 2027 - crédito Primera c Fútbol de Colombia/Facebook

Los clubes de la Primera C

1. Equipo Azul - Valledupar

2. Real Abogados - Villavicencio

3. Inter Patios - Norte de Santander

4. Zarzal FC - Valle del Cauca

5. Total Soccer - La Ceja, Antioquia

6. Medellín City FC - Medellín

7. Sporting Caquetá - Caquetá

8. Maracaneiros - Bogotá

9. Locos por el fútbol - Popayán

10. Ilusión Naranja - Barranquilla

11. Atlético Urabaense - Medellín

12. Tigres B - Bogotá

13. Atlético Aracataca - Magdalena

14. Fiorentina FC - Florencia

15. Lyon FC - Bogotá

16. Aston Huila - Neiva

17. Real Afro Sport - Aracataca

18. Baranoa FC - Atlántico

19. Yumbo FC - Valle del Cauca

20. Atlético Tumaco - Nariño

21. Cúcuta FC - Cúcuta

22. Bicentenario FC - Yopal

23. Tigres del Quindío - Armenia

24. Balón Pie Positivo - Cartagena

“El descenso y el ascenso en el fútbol nacional es necesario”

El presidente de la Difútbol, Álvaro González Alzate, aseguró a Win Sports, en mayo de 2026, que la Federación Colombiana de Fútbol ya designó una comisión para estructurar un sistema de ascenso y descenso con la Primera C, con el objetivo de que esa división opere como tercera categoría profesional en 2027.

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González admitió que Colombia se ha retrasado en la creación de nuevas categorías y atribuyó parte de esa demora a la falta de impulso de la dirigencia y del Gobierno. “El descenso y el ascenso en el fútbol nacional es necesario”, afirmó, antes de señalar que el país cuenta con el potencial humano para tener al menos cuatro divisiones profesionales.

Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano - crédito Colprensa

El plan era un campeonato nacional de Primera C en 2026, todavía bajo formato aficionado. El campeón y el subcampeón serían invitados a participar con equipos en la B, mientras que las reglas para subir de la C a la B y bajar de la B a la C comenzarían a definirse según el resultado de esa participación.

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González recordó que en otra etapa llegaron a competir 500 clubes en la Primera C y que más de cuatro equipos invitados a la B lograron mantenerse en el fútbol profesional, con varios de ellos actualmente en la A, citado por el medio PrimerTiempo.co.