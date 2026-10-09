Petro reaccionó a la promesa de De la Espriella de capturar a los responsables del magnicidio de Miguel Uribe: “Tendrá que recorrer el camino que hicimos”

Petro reaccionó a la promesa de De la Espriella de capturar a los responsables del magnicidio de Miguel Uribe - crédito Presidencia/Colprensa

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afirmó el miércoles 7 de octubre de 2026 que su Gobierno mantendrá como prioridad esclarecer el asesinato de Miguel Uribe Turbay y determinar quién ordenó el crimen, quién lo financió y cuáles fueron sus motivaciones.

El anuncio lo hizo durante la inauguración del Centro de Liderazgo Valiente, nombrado en honor al dirigente político. Afirmó que con los avances de la justicia colombiana se reconstruyó parte de la estructura que intervino en el asesinato, pero quedan interrogantes sobre sus responsables.

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“El asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar impune y no quedará impune en mi Gobierno. La verdad no puede terminar en quien apretó el gatillo ni en quienes participaron materialmente en la ejecución del crimen”, declaró De la Espriella.

El líder del movimiento Defensores de la Patria advirtió que podría solicitar cooperación internacional para localizar a los responsables, incluso si se encuentran fuera de Colombia. En efecto, aseguró que la Policía Nacional, los organismos de inteligencia y otras instituciones del Ejecutivo recibieron instrucciones para apoyar la investigación desde el inicio de su administración, hace dos meses.

En su intervención, De la Espriella sostuvo que “las fronteras no serán refugio para quien haya ordenado matar a un senador de la República que, además, era precandidato presidencial. Tengan la certeza de que el paso del tiempo no les va a garantizar impunidad a estos miserables”, enfatizó.

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A propósito, afirmó que los responsables que permanezcan prófugos o escondidos en zonas apartadas serán localizados. “Los voy a cazar uno a uno”, dijo.

El expresidente de la República señaló que se convirtió en una “obsesión” el caso que implica a la Segunda Marquetalia liderada por alias Iván Márquez - crédito @petrogustavo/X

En respuesta a las declaraciones de Abelardo de la Espriella, el expresidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para recalcar que durante su administración el Ejecutivo adelantó labores de investigación sobre el magnicidio del precandidato presidencial.

A su vez, dijo que verá con asombro los avances del caso que implica a la Segunda Marquetalia liderada por Luciano Marín Arango, mejor conocido como alias Iván Márquez.

“Como eso que habla Abelardo sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay ha sido una obsesión para nosotros, tendrá que recorrer el camino que hicimos. Y se encontrará con muchas sorpresas”, escribió el líder de la oposición en su cuenta de X.

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Miguel Uribe Londoño culpó nuevamente a Gustavo Petro por el magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay

Las declaraciones se realizaron durante el evento que se desarrolló el miércoles 7 de octubre de 2026 y en declaraciones posteriores a medios de comunicación - créditos Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay | Catalina Olaya/Colprensa

Miguel Uribe Londoño acusó nuevamente a Gustavo Petro de haber instigado el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay, y sostuvo que el expresidente conocería tanto al autor intelectual como a quienes participaron en el crimen.

Durante el primer Summit del Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, Uribe Londoño sostuvo que su hijo se había convertido en un obstáculo para los intereses políticos de Petro y de personas cercanas a él. “Gustavo Petro sabe quién mató a Miguel Uribe Turbay”, afirmó ante los asistentes.

“Miguel Uribe era un estorbo muy grande para los planes de Petro y sus secuaces”, manifestó Uribe Londoño. Según su planteo, desde el Gobierno de Petro consideraban necesario apartarlo porque creían que podía ganar las elecciones presidenciales.

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El evento contó con Maria Carolina Hoyos (hermana de Uribe Turbay, y primera de izq. a der.) como moderadora), además de Miguel Uribe Londoño, Gilda Pabón Gudiño (presidenta de Coltefinanciera) y Mauricio Gómez Amín (ministro de Comercio, Industria y Turismo) - crédito Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay

Las acusaciones también fueron reiteradas en una entrevista con Blu Radio, donde el exsenador vinculó al expresidente con mensajes publicados en X contra su hijo. Uribe Turbay ejercía entonces como líder de la oposición desde el Congreso de la República y había lanzado su precandidatura presidencial por el Centro Democrático.

Uribe Londoño citó tres mensajes que atribuyó a Petro: “Miguel es el nieto de un expresidente que torturó a diez mil personas”; “El senador Miguel Uribe debe desaparecer”; y “Tienen que desaparecer todos los senadores que votaron en contra de la consulta popular”. El dirigente afirmó que esas publicaciones formaban parte de 42 mensajes y concluyó: “Él es el instigador del crimen. Petro sabía que iban a matar a Miguel y Petro sabe quién lo mató”.

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