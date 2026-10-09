Funan al ‘influencer’ Camilo Cifuentes por regalar la misma caja de rosas y chocolates a su expareja y a ‘La Miijita’: “¿Me da dos para llevar?"

Camilo Cifuentes volvió a ser tendencia luego de que usuarios compararan las publicaciones de María Camila Sepúlveda y Anthía López, conocida como La Miijita - crédito @maria.camila_sepulveda.sua - @camilocifuentes962 - @lamiijita/Instagram

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El creador de contenido colombiano Camilo Cifuentes volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que usuarios de plataformas digitales descubrieran una curiosa coincidencia en los obsequios del Día de Amor y Amistad que entregó tanto a María Camila Sepúlveda, la madre de su hijo por nacer, como a la influenciadora española Anthía López, conocida como “La Mijita”.

Las publicaciones compartidas en Instagram evidenciaron que ambas mujeres recibieron el mismo arreglo de rosas rojas en caja con chocolates, lo que desató una ola de memes y críticas hacia el influenciador por repetir el detalle con ambas partes en medio de la controversia por su vida sentimental.

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La similitud entre los regalos entregados por Cifuentes, conocido por sus videos en los que ayuda a personas necesitadas y por frases como “me da para llevar” y “yo afán no tengo”, desató comentarios, reacciones y burlas en internet. Varios usuarios analizaron los gestos de los involucrados durante las festividades de septiembre.

Camilo Cifuentes le habría regalado unas flores a 'La Miijita', igual que hizo con la mamá de su hijo por nacer - crédito @lamiijita/Instagram

En la red social X, la usuaria @dicalaca18 satirizó la compra de los arreglos florales comparando el costo y la cantidad solicitada por el creador de contenido para atender sus compromisos afectivos.

“Camilo Cifuentes: —¿A cómo las cajitas de flores en forma de corazón? —A 150.000 pesos. — ¿Me da 70 para llevar? —Cojan la cajita mis niñas”, escribió la usuaria al adjuntar las imágenes de las flores recibidas por Sepúlveda y López.

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La polémica tomó fuerza luego de que la mujer que espera un hijo del creador de contenido que busca exponer la presunta infidelidad de Camilo Cifuentes compartiera en sus historias que él le había entregado esos mismos detalles mientras le expresaba su amor. A raíz de esto, varias usuarias revisaron las redes sociales de “La Mijita” y encontraron publicaciones que indicarían que ella también habría recibido regalos similares.

La descarada coincidencia en los regalos de Camilo Cifuentes que encendió el chisme digital - crédito @dicalaca18/X

El estallido del escándalo y las pruebas expuestas

El debate digital comenzó cuando María Camila Sepúlveda, quien se encuentra en estado de gestación, hizo públicas capturas de pantalla de conversaciones sostenidas con Cifuentes hasta finales de septiembre.

En los mensajes de texto, el creador le enviaba expresiones de afecto y le manifestaba su intención de conformar un hogar unificado, a pesar de que en paralelo iniciaba su acercamiento con la influenciadora española.

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Sepúlveda reconoció que el influenciador responde económicamente durante el embarazo, pero precisó que el cumplimiento financiero no borra el impacto emocional causado por la falta de transparencia en la relación.

María Camila Sepúlveda compartió capturas de mensajes para señalar que mantuvo compromisos con el influenciador hasta finales de septiembre - crédito @maria.camila_sepulveda.sua/Instagram

Por su parte, Anthía López desmintió las acusaciones que la señalaban como responsable del distanciamiento de la pareja, solicitando respeto ante el proceso de gestación en curso.

Las declaraciones de Camilo Cifuentes en transmisión en el canal de Westcol

Tras restringir temporalmente el acceso a sus perfiles digitales, Cifuentes reapareció en una transmisión en vivo junto a los generadores de contenido Westcol y el cantante Blessd para asumir la responsabilidad de sus actos.

Durante la emisión, el influenciador admitió que ocultó la verdad a ambas mujeres sobre el estado real de sus vínculos afectivos: “Yo soy Camilo Cifuentes y yo la cagué”.

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Este punto coincide con lo que Sepúlveda había revelado días atrás al divulgar conversaciones privadas en las que reconoció: “Yo no fui sincero al hacer las cosas. Yo no le fui sincero a ‘La Mijita’. Ella no sabía que yo hablaba con la mamá de mi hijo. Yo le dije a ella que nos habíamos dejado, pero yo hablaba con la mamá de mi hijo diciéndole que quería formar un hogar con ella”.

La confesión de Camilo Cifuentes a Westcol y a Blessd tras la polémica con su expareja embarazada - crédito @westclips / YouTube

No obstante, al referirse a sus sentimientos, aclaró: “Yo no me arrepiento, para mí no fue un error”. Según explicó, su equivocación no estuvo en lo que sentía, sino en la forma en que manejó la situación y en no haber sido transparente con ninguna de las dos mujeres.

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Los cuestionamientos de creadoras de contenido sobre la ‘cancelación’ en redes sociales a Camilo Cifuentes

El caso también motivó análisis por parte de otras figuras del entorno digital, como la creadora Laura Bayona, conocida como “Canela Bayona”, que cuestionó el manejo de la situación y la forma en que el influenciador reaccionó ante la presión del público.

“Miren, Camilo Cifuentes es el perfecto ejemplo de que puede ser una gran persona y una terrible pareja”, afirmó Bayona en uno de sus videos publicados en TikTok.

Laura Bayona cuenta el chisme sobre Camilo Cifuentes, caso que para ella reconfirmaría que "hombre no es gente" - crédito @canelabayona//TikTok

Posteriormente, la creadora analizó las diferencias en el impacto de los señalamientos en redes sociales cuando afectan a hombres o a mujeres del gremio del entretenimiento.

“Sí quiero decirle a Camilo una cosa sobre este comunicado. Hermano, a las mujeres influencers cuando las funan, las amenazan con desvivirlas, con desvivirles a los hijos, con echarles ácido en la cara. Eso es así todos los días”, dijo la creadora de contenido.

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Laura Bayona reacciona al comunicado de Camilo Cifuentes, contrastando sus quejas con las graves y violentas amenazas que reciben las mujeres en redes sociales a diario - crédito @canelabayona/TikTok

Y añadió en su video: “Son consecuencias reales, graves. Pero unos comentarios de que usted es un infiel ya lo van a (...) ya no quiero volver a la vida pública. Por favor. O sea, hay que tener un poquito de fuerza; no todo el mundo te tiene que amar”.