Jorge Carrascal, con Flamengo, fue una de las figuras del partido ante Santos: solo Neymar tuvo mejor calificación en Sofascore

Jorge Carrascal, futbolista colombiano, fue el mejor calificado de su equipo, Flamengo, ante el Santos de Neymar - crédito @carrascall/@neymar

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Jorge Carrascal fue la figura de Flamengo en el empate 2-2 ante Santos, según Sofascore ―la plataforma de análisis de rendimiento del fútbol internacional―, por la fecha 29 del Brasileirão, la primera división del fútbol de Brasil.

El mediocampista colombiano recibió la segunda mejor calificación del partido y la primera en su equipo por ese aplicativo, solo por detrás de Neymar, quien marcó los dos goles del equipo local.

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El encuentro se disputó el jueves 8 de octubre de 2026 en el estadio Urbano Caldeira, conocido como Vila Belmiro, la cancha de Santos. Flamengo llegó como líder con 60 puntos en 28 partidos, mientras que Santos ocupaba el octavo puesto con 41 unidades. Con el empate, el equipo de Río de Janeiro alcanzó los 61 puntos y Santos llegó a 42.

Carrascal fue titular en Flamengo, integró la línea de mediocampistas junto con Jorginho, Erick Pulgar, Lucas Paquetá y Samuel Lino, y fue reemplazado a los 23 minutos del segundo tiempo por Gonzalo Plata. Durante su permanencia en el campo, registró una asistencia y participó de forma sostenida en la construcción ofensiva de su equipo.

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Las estadísticas de Jorge Carrascal en el partido entre Flamengo y Santos - crédito Sofascore

Los números de Carrascal ante Santos

La producción del colombiano combinó precisión en los pases, participación en la generación de juego y aporte defensivo. Estas fueron sus cinco estadísticas más relevantes ante Santos, según Sofascore:

Una asistencia y una ocasión de gol clara creada.

Cinco pases clave, es decir, entregas que derivaron en remates de un compañero.

41 de 44 pases precisos, con un 93% de eficacia.

36 de 39 pases acertados en campo rival, con un 92% de precisión.

Dos entradas ganadas, tres recuperaciones y siete duelos ganados de 10 disputados por el suelo.

El rendimiento de Carrascal tuvo peso en un Flamengo que se adelantó en el primer tiempo con goles de Danilo, a los 43 minutos, y Lucas Paquetá, a los 48. El colombiano también ejecutó los tiros de esquina que precedieron a varias de las jugadas ofensivas del conjunto visitante en el cierre de la primera parte.

Y es que Carrascal es jugador del proceso de la selección Colombia con el proceso de Néstor Lorenzo en la dirección técnica. Según FotMob, Jorge Carrascal sumó 24 partidos y dos goles con la Tricolor entre septiembre de 2022 y septiembre de 2026, en donde resalta su presencia en la convocatoria al Mundial 2026 y a la Copa América 2024.

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La comparación de las estadísticas de Neymar y Jorge Carrascal, con Santos y Flamengo respectivamente en el partido - crédito Sofascore

Neymar resolvió el empate para Santos

Neymar ingresó al comienzo del segundo tiempo en lugar de Philippe Coutinho y le dio el empate a Santos, pues convirtió los dos goles de penal, a los 36 y a los 42 minutos del complemento, para establecer el 2-2 definitivo.

Estas fueron las cinco cifras que explicaron su calificación por encima de Carrascal, según esa misma plataforma:

Dos goles en dos remates al arco.

1,58 goles esperados (xG), indicador que mide la probabilidad de conversión de las ocasiones de remate.

1,34 goles esperados a puerta (xGOT), métrica que evalúa la calidad de los disparos dirigidos al arco.

Cinco carreras progresivas y 85,3 metros de distancia progresiva con el balón.

Una intercepción, una recuperación y cuatro duelos ganados de nueve disputados por el suelo.

La reacción de Santos se produjo después de la expulsión de Jorginho a los 34 minutos del segundo tiempo, por tocar el balón con la mano. Dos minutos más tarde, Neymar convirtió el primer penal, y volvió a marcar desde los 12 pasos a los 42, tras una falta de Luiz Araújo sobre Gabriel Barbosa dentro del área.

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Jorge Carrascal fue la figura de Flamengo en el empate a dos goles con Santos en Brasil - crédito @Flamengo / X - Adriano Fontes/CRF

¿Cuándo volverá a jugar Jorge Carrascal con Flamengo?

El próximo partido de Flamengo, y la siguiente oportunidad para que Carrascal vuelva a jugar, será el domingo 11 de octubre de 2026 ante Fluminense, por la fecha 30 del Brasileirão. El encuentro se disputará con Flamengo como local y tendrá el atractivo del clásico de Río de Janeiro conocido como Fla-Flu.