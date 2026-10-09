Colombia

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Más de 80 artistas fueron confirmados para la edición 16 del evento que se celebrará en el parque Simón Bolívar de Bogotá los días 19, 20 y 21 de marzo

Con algunos ajustes en su disposición, se mantiene el formato de cuatro escenarios en el Estéreo Picnic 2025 - crédito @festereopicnic/Instagram
El Estéreo Picnic 2027 se celebrará en el Parque Simón Bolívar los días 19, 20 y 21 de marzo del próximo año - crédito @festereopicnic/Instagram
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En la mañana del jueves 8 de octubre de 2026, el Festival Estéreo Picnic reveló el cartel completo de su edición número 16, programada para celebrarse los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en el parque Simón Bolívar de Bogotá.

Con una alineación encabezada por Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, Avenged Sevenfold, Rawayana o The Neighbourhood, el cartel ya generó revuelo durante toda la jornada, abriendo campo a conversaciones y debates entre quienes defienden la curaduría del evento y quienes se mostraron más inconformes con determinados artistas.

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Debido al bagaje de un evento del calibre de Estéreo Picnic, un ejercicio habitual en redes sociales consiste en revisar cuántos artistas repiten o debutan en el evento.

Entre los más de 80 artistas confirmados —a los que se sumarán uno oculto y, presumiblemente, otros que participarán de la programación paralela en las carpas temáticas que ya se volvieron tradición en Estéreo Picnic— 13 actos ya se habían presentado en ediciones anteriores del festival, mientras que otros cuatro hacen su regreso tras cancelaciones de último momento que los dejaron fuera de carteles pasados.

Los artistas de 2027 con más apariciones previas en Estéreo Picnic

Mitú, el proyecto electrónico de Julián Salazar, es el artista con más apariciones previas en Estéreo Picnic, entre los que figuran en el cartel para 2027 - crédito @mitumusic/Instagram
Mitú, el proyecto electrónico de Julián Salazar, es el artista con más apariciones previas en Estéreo Picnic, entre los que figuran en el cartel para 2027 - crédito @mitumusic/Instagram

El proyecto electrónico colombiano Mitú liderado por Julián Salazar, ostenta el historial más extenso entre los confirmados para 2027: ya tocó en las ediciones de 2015, 2019 y 2023 —edición en la que brindaron dos presentaciones, en dos de sus cuatro días—.

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Le siguen de cerca Rawayana, que se presentó en 2017 y 2024 (en esa ocasión como parte del proyecto colaborativo Astropical, junto a Bomba Estéreo), y la agrupación argentina El Mató a un Policía Motorizado, con actuaciones en 2015 y 2022.

El DJ ecuatoriano Nicola Cruz también repite experiencia, tras sus pasos por el festival en 2016 y 2019, al igual que el dúo electrónico británico Four Tet, presente en las ediciones de 2019 y 2024. La cantante La Ramona completa el grupo de artistas con dos apariciones previas, en 2018 y 2023. En este último caso, cabe señalar que la artista estuvo vinculada en 2024 y 2025 con la programación de la carpa Durex.

Otros ocho actos del cartel 2027 tocaron una sola vez en ediciones anteriores del festival: la DJ rusa Nina Kraviz (2022), la banda estadounidense The Neighbourhood (2018), el grupo de rock Cage The Elephant (2017), los británicos de Kasabian (2015), el trío texano Khruangbin (2019), la banda local Astro (2015) y el productor colombiano Verraco (2024).

Cuatro artistas regresan tras cancelaciones en carteles anteriores

The Prodigy canceló su show de 2019 tras el fallecimiento de Keith Flint y Underworld ocupó su lugar en el festival - crédito Alessia Pierdomenico/REUTERS
The Prodigy canceló su show de 2019 tras el fallecimiento de Keith Flint y Underworld ocupó su lugar en el festival - crédito Alessia Pierdomenico/REUTERS

El cartel de 2027 incluye a cuatro artistas que fueron anunciados en ediciones previas pero debieron cancelar su participación por distintos motivos, sin llegar a presentarse nunca ante el público del festival.

The Prodigy encabeza esta lista. La banda británica estaba confirmada para la edición de 2019, pero canceló todas sus presentaciones programadas tras la muerte de su vocalista, Keith Flint, ocurrida el 4 de marzo de ese año. En su reemplazo, el festival incorporó a Underworld en el cartel final, a menos de un mes de que iniciara el evento.

La edición del Festival Estéreo Picnic de 2020 quedó suspendida por la pandemia de COVID-19, con Charli XCX en la nómina - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
La edición del Festival Estéreo Picnic de 2020 quedó suspendida por la pandemia de COVID-19, con Charli XCX en la nómina - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La cantante Charli XCX también figuraba entre los artistas confirmados, en su caso para la edición de 2020, que terminó cancelada en su totalidad debido a la pandemia de COVID-19. El mismo cartel suspendido incluía a la banda colombiana Encarta 98, que tampoco llegó a subirse al escenario.

Más recientemente, los irlandeses de Fontaines D.C. debieron bajarse del cartel de 2025 luego de que su vocalista, Grian Chatten, sufriera una hernia discal que lo obligó a suspender la gira completa por Latinoamérica.

La agrupación confirmó que varios shows fueron cancelados por problemas de salud que ha presentado su vocalista
Grian Chatten, vocalista de Fontaines D.C., sufrió una hernia discal que obligó a suspender la gira latinoamericana en 2025 - crédito @fontainesband/Instagram

“Estoy devastado al anunciar que, debido a una hernia de disco, debemos cancelar nuestro espectáculo en México y nuestras próximas fechas en Chile, Argentina, Brasil y Colombia”, escribió el cantante en ese momento.

La cantante británica Lola Young completa la lista: se bajó del cartel de la edición de 2026, luego de presentar una serie de problemas de salud que la llevaron a tomar la decisión de cancelar todas sus presentaciones hasta recuperarse por completo.

La artista británica Lola Young se retiró temporalmente de los escenarios tras sufrir un desmayo durante un concierto en Estados Unidos. - crédito EFE
La artista británica Lola Young se retiró temporalmente de los escenarios tras sufrir un desmayo durante un concierto en Estados Unidos. - crédito EFE

Los debutantes

David Guetta en el festival Emblema -Foto: Ocesa
David Guetta es uno de los diez artistas principales de la edición 2027 se presentarán por primera vez en el Festival Estéreo Picnic -crédito Ocesa

Los diez headliners que encabezan la tipografía principal del afiche —Travis Scott, David Guetta, Arcángel, Avenged Sevenfold, The War On Drugs, Boys Noize, Leon Bridges, Austin TV, Milo J y Sombr— se presentarán por primera vez en el Estéreo Picnic, al igual que la gran mayoría de los más de 60 artistas restantes que completan la grilla de tres jornadas.

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