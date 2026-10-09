El exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete falleció tras sufrir complicaciones con el cáncer

El jugador tuvo un paso destacado por la selección Colombia entre 1975 y 1984-crédito @eduardo_vilarete/Instagram

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El 9 de octubre de 2026 se confirmó el fallecimiento del exdelantero del Unión Magdalena y de la selección Colombia, Eduardo Emilio Vilarete.

El histórico futbolista, que se destacó en la Copa América de 1979 con la “Tricolor”, venía sufriendo varias complicaciones debido a un sarcoma que tenía en la pierna izquierda, contó su hija Angélica al portal web del Gol Caracol el 2 de agosto de 2026.

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Luego de conocerse la noticia, el 3 de agosto de 2026, la Federación Colombiana de Fútbol y varios referentes del balompié nacional visitaron al exdelantero en la clínica Los Nogales.

Angélica, hija de Eduardo Emilio VIlarete, confirmó el fallecimiento de su padre en su cuenta de Instagram-crédito @amvilarete/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, en la mañana del 9 de octubre, la hija de Eduardo Emilio Vilarete, Angélica Vilarete, confirmó el fallecimiento de su padre. Angélica informó los detalles de las exequias que se realizarán:

“Con profundo dolor, pero también con inmensa gratitud por su vida, hoy 9 de octubre de 2026 despedimos a nuestro amado padre. De manera muy especial, extendemos nuestro reconocimiento y gratitud a todo el equipo médico, asistencial y administrativo de la Clínica Los Nogales, en Bogotá, por su profesionalismo, dedicación, sensibilidad y profunda calidad humana”.

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Y añadió: “Cumpliendo su deseo, sus exequias se realizarán en Ibagué y posteriormente se llevará a cabo un homenaje en Santa Marta, su ciudad natal. Compartiremos oportunamente los detalles con quienes deseen acompañarnos (sic)”.

En lo que se refiere a lo que serán las exequias de Vilarete, informó que se llevarán a cabo en Ibagué y luego se le realizará un sentido homenaje en Santa Marta.

Eduardo Emilio Vilarete fue sometido a una operación quirúrgica debido a su enfermedad - crédito @reporterillo/X

El 3 de agosto de 2026, el medio citado dio a conocer la salud del exfutbolista samario de 73 años y confirmó ese mismo día la intervención quirúrgica que le realizarían. En charla con Angélica Vilarete, hija del futbolista, confirmó el sarcoma que sufría en su pierna:

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“En este momento mi padre se encuentra atravesando una situación complicada de salud, debido a que hace aproximadamente 3 meses se le descubrió un sarcoma (tipo de cáncer que se origina en los tejidos blandos del cuerpo) en su pierna izquierda”, dijo al informativo citado.

En la misma charla se explicó el procedimiento que se le realizaría al jugador: “En primera instancia se removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica; desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció más agresivo en el mismo punto. Por lo anterior, realizaron junta médica y determinaron que la opción más viable para salvar su vida es la amputación de su pierna desde 5 centímetros arriba de su rodilla. A lo que él, luego de analizarlo, aceptó”.

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Así fue la carrera de Eduardo Emilio Vilarete

Vilarete nació en Santa Marta el 20 de junio de 1953 y comenzó su carrera profesional en Unión Magdalena. También jugó para Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima y Atlético Nacional, club en el que consiguió los dos títulos de liga que marcaron su etapa más destacada.

Eduardo Emilio Vilarete fue uno de los delanteros más destacados del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980-crédito @reporterillo/X

La trayectoria de Vilarete incluyó más de 200 goles en el fútbol colombiano. Su físico, con una estatura de 1,85 metros, y su presencia en el área rival fueron rasgos centrales de un delantero que tuvo protagonismo durante las décadas de 1970 y 1980.

Inició su carrera profesional en 1974 con Atlético Bucaramanga. Un año más tarde fue el máximo anotador colombiano del campeonato con 18 goles, una actuación que lo ubicó entre las figuras del torneo. El delantero se caracterizó por su potencia física, su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad para convertir. Durante su trayectoria defendió a Unión Magdalena, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Pereira y Tolima.

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El exdelantero también fue recordardo en Santa Marta por su paso en el Unión Magdalena -crédito @eduardo_vilarete/Instagram

Con Atlético Nacional obtuvo los títulos de liga de 1976 y 1981. También conquistó el Campeonato Regional-Zona Norte de Perú con Deportivo Pacífico.

Vilarete integró la Selección Colombia en el Torneo Preolímpico de Brasil de 1976, la Copa América de 1979 y las eliminatorias para los Mundiales de 1978 y 1982. Su registro superó los 200 goles oficiales, una cifra que lo consolidó entre los atacantes más destacados de su generación.