Tuto Patiño pidió perdón a su exnovia fallecida en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Nunca fue mi intención hacerle daño”

Tuto Patiño dedicó un mensaje a Alejandra, una expareja que murió de cáncer años atrás - crédito cortesía Canal RCN

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El actor Tuto Patiño protagonizó uno de los pasajes más personales de MasterChef Celebrity Colombia al dedicar un mensaje a Alejandra, una expareja que murió de cáncer años atrás.

Durante una prueba de caja misteriosa, el participante habló de la despedida que no pudo tener y expresó públicamente: “Te quiero decir que perdón si alguna vez en tu vida te hice daño”.

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El reto del programa proponía que los concursantes utilizaran un teléfono para enviar un mensaje pendiente a alguien importante. Patiño eligió hablar de una relación de su juventud y de la huella que dejó en su vida la muerte de Alejandra.

El actor contó que ella recibió el diagnóstico de un cáncer de evolución rápida y que falleció en menos de un año. Para ese momento, ambos ya habían terminado la relación, aunque él consideraba que aún había asuntos que necesitaba conversar con ella.

Patiño contó que intentó hablar con ella tres días antes de su muerte, pero no logró comunicarse - crédito cortesía Canal RCN

Patiño relató que buscó comunicarse con Alejandra poco antes de su fallecimiento, pero no logró concretar esa conversación. Según explicó durante la emisión, llamó tres días antes de la muerte de su exnovia, aunque el entorno familiar de la joven no permitió el contacto.

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Esa imposibilidad de despedirse fue el eje de su intervención frente a sus compañeros, el jurado y la presentadora Claudia Bahamón. El participante señaló que la relación le dejó aprendizajes sobre sus errores y sobre la manera de construir un vínculo de pareja.

“Fue una persona muy especial para mí, marcó mi vida, me enseñó qué no se debe hacer para poder armar un equipo en pareja”, expresó Patiño durante el desafío.

El actor recordó que no tuvo la posibilidad de reunirse con Alejandra para hablar como adultos después de la ruptura. Frente a las cámaras, aprovechó el reto para dirigirse a ella de forma simbólica y reconocer el lugar que tuvo en su historia personal.

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Claudia Bahamón se mostró afectada por el relato del actor frente a sus compañeros y el jurado - crédito captura de pantalla @masterchefcelebrityco/ Instagram

En su mensaje, Tuto Patiño pidió perdón por el dolor que pudo haber causado durante el noviazgo. “Nunca fue mi intención hacerle daño a una persona que fue tan importante en mi vida”, sostuvo.

También afirmó que conserva cariño por ella y que mantiene una disposición permanente hacia su familia. Sus palabras generaron una reacción inmediata dentro de la cocina del reality. Bahamón se mostró afectada por el relato y destacó la importancia que tienen las experiencias pasadas en la vida de las personas.

La chef mexicana Belén Alonso, integrante del jurado, tampoco pudo contener las lágrimas. Varios participantes acompañaron en silencio el momento, que luego tuvo repercusión entre los seguidores del programa en redes sociales.

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La prueba de la caja misteriosa buscaba que los concursantes conectaran una vivencia personal con la preparación culinaria. En ese contexto, el relato de Patiño desplazó el foco de la competencia hacia una historia atravesada por la pérdida, la culpa y la necesidad de expresar palabras que habían quedado pendientes.

Patiño aseguró que nunca tuvo intención de causarle daño a una persona que consideró importante en su vida - crédito captura de pantalla @masterchefcelebrityco/ Instagram

El participante explicó que la muerte de Alejandra ocurrió cuando ambos ya estaban separados. Aun así, reconoció que conservaba la necesidad de cerrar esa etapa mediante una conversación. El intento de comunicación que realizó pocos días antes del fallecimiento no prosperó y, según dijo, esa situación le impidió decirle aquello que había guardado durante años.

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El testimonio permitió que el actor hablara de cómo esa experiencia influyó en su manera de entender las relaciones. Patiño sostuvo que, a partir de lo vivido, pudo identificar actitudes que no quería repetir y valores que considera necesarios para compartir un proyecto de vida con otra persona.

El actor reconoció que nunca pudo cerrar esa etapa mediante una conversación con Alejandra - crédito cortesía Canal RCN

Patiño indicó que hoy transita una etapa estable junto a su esposa, Ruddy Pineda, a quien mencionó como parte de su presente afectivo. El actor afirmó que el recuerdo de Alejandra forma parte de su proceso de madurez personal y emocional, mientras continúa en competencia en MasterChef Celebrity Colombia.