Abelardo de la Espriella expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,6 y ofreció ayuda de Colombia

De La Espriella destacó los vínculos históricos, la hermandad y la amistad entre Colombia y Panamá, y señaló que estas relaciones se fortalecen especialmente durante situaciones adversas - crédito Presidencia de Colombia

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El presidente Abelardo de la Espriella manifestó su solidaridad con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,6 registrado el viernes 9 de octubre y dejó a disposición la ayuda que pueda necesitar el país centroamericano para atender las consecuencias del movimiento sísmico. El pronunciamiento estuvo dirigido a la población panameña y a su Gobierno, en medio de la situación generada por el fenómeno natural.

A través de su mensaje en X, el mandatario hizo referencia a la relación histórica entre Colombia y Panamá, así como a los lazos de amistad que mantienen ambas naciones. También expresó su acompañamiento ante las dificultades que enfrenta el país vecino y reiteró la disposición colombiana de brindar apoyo, de acuerdo con las necesidades que puedan identificarse durante la atención de la emergencia.

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“Expreso toda mi solidaridad y afecto al hermano pueblo de Panamá y a su Gobierno ante los difíciles momentos que atraviesan a causa del fuerte sismo”, escribió De la Espriella.

Por ahora, el mensaje no especificó qué tipo de asistencia podría ofrecer Colombia, ni detalló el envío de recursos, personal especializado o suministros para atender las consecuencias del movimiento telúrico. Tampoco se proporcionaron detalles sobre una eventual solicitud formal de ayuda por parte del Gobierno de Panamá o sobre los mecanismos que se utilizarían para coordinar una respuesta entre las dos naciones.

Colombia destacó la relación histórica con Panamá

El presidente afirmó que Colombia acompaña a Panamá frente a la emergencia y dejó abierta la posibilidad de colaborar de acuerdo con las necesidades que se identifiquen - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su pronunciamiento, De la Espriella subrayó los vínculos que unen a ambos países y señaló que la relación bilateral adquiere especial importancia en situaciones adversas. El mandatario hizo referencia a la historia compartida, la hermandad y la amistad como elementos que sustentan el acompañamiento de Colombia a la nación panameña.

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“Colombia acompaña a la nación panameña en esta adversidad. Nos unen la historia, la hermandad y unos lazos de amistad que se fortalecen especialmente en los momentos difíciles”, señaló en X el mandatario.

El mensaje se produjo en un contexto regional marcado por otros movimientos sísmicos de gran magnitud registrados durante los últimos meses. Entre los antecedentes mencionados en la información suministrada figuran los terremotos ocurridos en Venezuela y Colombia, que ocasionaron pérdidas humanas y daños en viviendas, según los balances oficiales citados.

El Servicio Geológico Colombiano también reportó el terremoto de Pnamá - crédito SGC

En Venezuela, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrieron el 24 de junio, uno seguido del otro. Los movimientos telúricos provocaron destrucción masiva en La Guaira, localidad situada a unos 30 kilómetros de Caracas. Según el último informe del Gobierno venezolano, presentado el 24 de agosto, los sismos dejaron al menos 6.509 personas muertas, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

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En Colombia, por su parte, un terremoto de magnitud 7,4 se registró durante la mañana del 10 de agosto y afectó a 500 municipios de 16 departamentos, equivalentes a la mitad de las 32 divisiones departamentales del territorio nacional.

De acuerdo con las cifras reportadas por las autoridades colombianas, 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación. El balance oficial también estableció que 335 personas murieron y 4.516 resultaron heridas.

Un potente terremoto de magnitud 7.6 sacudió a Panamá, generando pánico y daños materiales. Las imágenes muestran el caos dentro de un centro de salud, la destrucción de infraestructuras y el impactante movimiento del Puente Centenario. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Los datos reflejan las consecuencias reportadas tras el movimiento sísmico en el país y forman parte de los antecedentes regionales incluidos en el contexto del mensaje presidencial. En el caso de Panamá, aún no hay un balance de víctimas, daños materiales ni información sobre las localidades afectadas por el terremoto. Por esa razón, tampoco se especificaron necesidades humanitarias concretas que requieran atención inmediata.

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Sin embargo, Abelardo de la Espriella dejó expresada la disposición de Colombia para colaborar con el país vecino, al tiempo que reiteró la importancia de los vínculos entre ambos gobiernos y sus poblaciones. La eventual asistencia dependerá de las necesidades que se identifiquen y de las acciones que puedan coordinar las autoridades de los dos países.