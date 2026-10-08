Universidad confirmó que Paola Holguín no tiene título de maestría y Jennifer Pedraza la criticó: “Aparte de mala ministra es una mentirosa”

Holguín es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Lina Gasca/Colprensa

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Tal y como ocurrió durante la administración de Gustavo Petro con el caso de Juliana Guerrero (escándalo de títulos falsos de la Fundación Universitaria San José), la congresista Jennifer Pedraza volvió a dar de qué hablar luego de que confirmó algo que venía investigando semanas atrás relacionado con la formación académica de una funcionaria del Gobierno nacional: que la ministra de Cultura designada por Abelardo de la Espriella, la exsenadora Paola Holguín, no cuenta con título de maestría.

Así lo señaló la senadora de oposición por Dignidad y Compromiso (Coalición Centro Esperanza), que por medio de una publicación soportada con documentos, anunció la mañana del jueves 8 de octubre el hallazgo, sumado con el comunicado de prensa por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), emitido la tarde del miércoles 7 de octubre, y en el que se aclaró que Holguín si es egresada de la facultad de Comunicación Social y Periodismo.

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No obstante, más adelante se detalla en el mismo documento que la hoy ministra (y que figura con la especialidad en su hoja de vida) “con la Maestría en Estudios Políticos, cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios; sin embargo, no obtuvo el título correspondiente”.

Por lo anterior, Pedraza aprovecho la situación para cuestionar a la exsenadora del Centro Democrático: “La señora @PaolaHolguin, aparte de mala ministra, es una mentirosa: se presenta como Magister en Estudios Políticos pero, según la información que me entregó la misma @upbcolombia, no le ha otorgado ese título”.

Pedraza arremetió contra Holguín y el Gobierno nacional a través de un mensaje que compartió vía X la mañana del jueves 8 de octubre de 2026 - crédito @JenniferPedraz/X

La arremetida de la congresista fue más allá al cuestionar la acción por parte de Holguín. “¿Cuál es la necesidad de mentir para inflar un perfil? En los documentos oficiales publicados en SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) no finge un posgrado para cuidarse legalmente, pero en las publicaciones del Gobierno y personales sí“.

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Por lo anterior, Pedraza aseguró que, “de no ser por que pedimos formalmente la info, seguirían viéndonos la cara”.

La senadora aprovechó la ocasión y de paso lanzó señalamientos contra el Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella.

“¿Dónde quedó la ‘extrema coherencia’? El título de la ministra Holguín, al igual que el ‘banco de talentos’, es una farsa. El mérito sometido a la Palanca y el arribismo como sello de este Gobierno", sentenció al final de su publicación Pedraza.

La publicación en redes sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana

La publicación por parte de la UPB a través de redes sociales que generó la serie de cuestionamientos por parte de Pedraza se realizó el 18 de julio de 2026 vía Instagram - crédito @upbcolombia/IG

El origen de los cuestionamientos por parte de Pedraza surgieron luego de una publicación hecha en el perfil de Instagram de la UPB el 18 de julio de 2026, luego de conocerse la designación de Holguín para liderar la cartera de Cultura por parte del presidente De la Espriella.

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Por tal motivo, ese día se compartió una imagen acompañado de un mensaje por parte de la institución universitaria en la que se reconoció a su egresada y se detalla que la hoy ministra cuenta con el título de maestría.

“Felicitamos a nuestra egresada Paola Holguín Moreno por ser designada como Ministra de Cultura, las Artes y los Saberes de Colombia. Su formación en Comunicación Social-Periodismo y en la Maestría en Estudios Políticos nos recuerda que la educación es puente para servir”, menciona un fragmento de la publicación.

Esto llevó a que Pedraza solicitara información sobre la información académica sobre títulos expedidos de Holguín al mismo claustro mediante un derecho de petición.

La UPB aclaró en un comunicado emitido vía Instagram el miércoles 7 de octubre de 2026 que Holguín no cuenta con el título de maestría - crédito @upbcolombia/IG

Dentro de los cinco requerimientos por parte de la senadora, se pidió una copia del título de maestría, el cual no se entregó por parte de la UPB en su respuesta oficial.

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“Respecto de la Maestría en Estudios Políticos, no se adjunta acta de grado, por cuanto la Universidad Pontificia Bolivariana no ha otorgado a la señora PAOLA ANDREA HOLGUÍN MORENO el título de Magíster en Estudios Políticos”, detalla el documento.

De momento, la ministra Holguín no se ha pronunciado de manera oficial luego de la aclaración que hizo la UPB en sus redes sociales, y tras la respuesta al derecho de petición que hizo Pedraza.