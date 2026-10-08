Paola Holguín reconoció que no cuenta con título de maestría, pese a que fue incluida en su perfil oficial: “No me gradué”

La senadora Jennifer Pedraza confirmó que Holguín no cuenta con el título de magister en Estudios Políticos - créditos Camila Díaz/Colprensa | Lina Gasca/Colprensa

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La polémica alrededor de los estudios universitarios por parte de la ministra de Cultura Paola Holguín tiene un nuevo capítulo.

La exsenadora del Centro Democrático se pronunció públicamente luego de que la congresista Jennifer Pedraza confirmara que la líder de cartera cultural no cuenta con un título de maestría en Estudios Políticos, en la que también reveló la respuesta a un derecho de petición hacia el alma mater de la funcionaria del Gobierno de Abelardo de la Espriella: la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

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Por medio de un mensaje que compartió pasado el mediodía del jueves 8 de octubre desde su cuenta de X, Holguín salió a responderle a Pedraza, y de paso aclaró qué fue lo que ocurrió con su cartón.

“Si soy buena o mala Ministra con 2 meses de gestión, terremoto y sorteando deuda heredada de 185 mil millones, desorden administrativo y una planta duplicada, es un tema debatible (sic)”, inicia la réplica de la ministra hacia la senadora de Dignidad y Compromiso.

En un segundo punto, Holguín precisó que “en todos los documentos públicos es claro que soy egresada o que cursé Maestría en Estudios Políticos”, y tal y como señaló la respuesta del derecho de petición que divulgó Pedraza, la funcionaria confirmó que no se graduó.

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Holguín contestó a los señalamientos por parte de Pedraza la mañana del jueves 8 de octubre vía X - crédito @PaolaHolguin/X

“NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado”, destacó la líder de la cartera de Cultura.

Al final, Holguín le lanzó una pulla a Pedraza, y concluyó: “Muy importante el control meritocrático, más allá del show mediático”.

Sumado a lo anterior, la ministra compartió un certificado de la UPB en el que se constata que completó el plan de estudios del programa de maestría, y hasta presentó su trabajo de grado titulado Hacia una definición estratégica del terrorismo.

Qué señaló la respuesta oficial por parte de la Universidad Pontificia Bolivariana

La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) aclaró que la ministra de Cultura, Paola Holguín, cursó y aprobó las asignaturas de la Maestría en Estudios Políticos, pero no recibió el título académico correspondiente (similar a lo que expresó la ministra en su respuesta).

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La precisión motivó cuestionamientos de la senadora Pedraza, que pidió explicaciones sobre la información divulgada en perfiles institucionales y publicaciones oficiales.

La controversia surgió después de una respuesta de la UPB a un derecho de petición presentado por Pedraza. Según el documento citado en el informe, la universidad confirmó que Holguín es egresada de Comunicación Social y Periodismo, pero precisó que no le otorgó el título de magíster.

“Respecto de la Maestría en Estudios Políticos, no se adjunta acta de grado, por cuanto la Universidad Pontificia Bolivariana no ha otorgado a la señora Paola Andrea Holguín Moreno el título de Magíster en Estudios Políticos”, señala la respuesta mencionada.

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