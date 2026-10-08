Colombia

Salario mínimo de 2027: primeros acercamientos entre sectores apuntan a un aumento cercano al 8%

La Comisión Permanente de Concertación abrió sesiones extraordinarias con empresarios y trabajadores, mientras las estimaciones preliminares sitúan la variación entre 7% y 10% y prevén una definición antes del cierre de 2026

Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
La Comisión Permanente de Concertación inició las negociaciones para definir el salario mínimo de Colombia para 2027 - crédito Colprensa
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Colombia abrió el 1 de octubre la negociación para definir el salario mínimo de 2027, un ajuste que dependerá de la inflación, la productividad y el acuerdo entre trabajadores, empresarios y el Gobierno.

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales inició sesiones extraordinarias sin una cifra oficial, aunque los cálculos preliminares sitúan posibles aumentos entre 7% y 10%.

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El salario base vigente es de $1.750.905 mensuales, tras el incremento de 23,7% aplicado para 2026. Con el auxilio de transporte de $249.095, el ingreso total para quienes reciben ese beneficio asciende a $2.000.000.

La mesa de concertación deberá llegar a una primera definición el 15 de diciembre de 2026, con plazo hasta el 30 o 31 de ese mes. Si no hay acuerdo entre las partes, el incremento podrá establecerse mediante decreto presidencial.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, representante del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, pidió que la negociación se sostenga en el diálogo entre los sectores y en fundamentos técnicos y jurídicos.

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Durante su intervención ante el Congreso, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió que el presupuesto estimado para su ministerio y los organismos adscritos y vinculados alcanzará los $66,9 billones para 2027 - crédito @MintrabajoCol/X
La ministra del Trabajo propuso mantener activa la mesa sectorial durante todo el año para tratar temas laborales - crédito @MintrabajoCol/X

El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores. Una economía que crece genera oportunidades y reduce la informalidad; necesita confianza y reglas claras. Ese es el diálogo que queremos fortalecer desde la Patria Milagro”, afirmó López Fuentes ante los medios.

La funcionaria propuso que la mesa sectorial no se reúna únicamente antes de negociar el salario mínimo, sino que permanezca activa durante todo el año para abordar asuntos laborales y acercar las posiciones de los actores involucrados. “Una mesa sectorial que no debe conformarse previo a la negociación del salario mínimo. Una mesa sectorial que debe permanecer durante todo el año para tratar temas relevantes en el sector trabajo”, sostuvo.

Inflación y productividad como base para el ajuste

Solo el 10,12% de los trabajadores en Colombia recibe exactamente el salario mínimo, según cifras del Dane - crédito Colprensa
La variación de la inflación y el índice de productividad laboral servirán como base técnica para discutir el incremento salarial - crédito Colprensa

La inflación con la que cierre Colombia en 2026 será una de las variables centrales de la discusión, junto con la productividad laboral, el poder adquisitivo, el desempeño de la economía y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. La referencia técnica suele partir de sumar la variación de los precios y la productividad, aunque esa fórmula no determina por sí sola el resultado final.

Las proyecciones sobre la inflación anual oscilan entre 6,3% y 7%, mientras que la productividad podría aportar cerca de un punto porcentual adicional. Bajo ese escenario, el margen de discusión se ubicaría entre 8% y 9%.

Santiago Salazar, director jurídico de SH Abogados, consideró que un aumento de 9% o 10% requeriría una inflación superior a la prevista para tener sustento técnico. “El 9 % o 10 % no se justifica con las cifras de hoy. Sería una decisión de concertación política, no un resultado técnico”, dijo a Valora Analitik.

El especialista planteó que una inflación cercana o superior a 7%, combinada con una productividad de entre 1% y 1,5%, llevaría el cálculo técnico a un incremento próximo a 8%. También advirtió que el efecto real del aumento depende de cuánto supere el alza salarial a la inflación: “Con una inflación del 7 %, un aumento del 9 % deja cerca de dos puntos reales y uno del 10 % alrededor de tres puntos. Es una ganancia real, pero sigue siendo moderada”.

Los analistas de Davivienda proyectaron un ajuste de 8,5%. Daniel Velandia, director general de Research y economista jefe de Credicorp Capital, ubicó su estimación entre 9% y 10% y explicó a Portafolio que la inflación más la productividad deberían ser el punto de partida de la negociación.

Los montos posibles entre 7% y 10%

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
Un ajuste del 7% elevaría el salario base a $1.873.468 mensuales a partir de 2027 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Un aumento de 7% elevaría el salario base a $1.873.468, $122.563 más que el valor actual. Esta hipótesis ha surgido de las expectativas inflacionarias, pero no corresponde a una propuesta oficial acordada.

Con un incremento de 8%, el salario mínimo alcanzaría $1.890.977. Si el auxilio de transporte subiera a $263.023, el ingreso total sería de $2.160.000.

Un ajuste de 9% llevaría el salario base a $1.908.486, una diferencia de $157.581 frente al monto vigente. Al sumar un auxilio de transporte de $271.514, el total mensual sería de $2.180.000.

La subida de 10% proyectaría el salario en $1.925.996, con una diferencia de $175.091 respecto de 2026. Ninguno de esos valores incluye todavía una decisión definitiva sobre el auxilio de transporte.

Los trabajadores que perciben el mínimo deben aportar 4% para salud y otro 4% para pensión, mientras el empleador contribuye con 8,5% para salud y 12% para pensión. En el escenario de un salario de $1.873.468, cada descuento del trabajador sería de $74.938 y el total mensual de aportes ascendería a $149.876.

Después de esos descuentos, el trabajador recibiría aproximadamente $1.723.592 mensuales, sin considerar otras deducciones. El auxilio de transporte no integra la base para calcular aportes a salud y pensión.

El aumento también incidiría en las cesantías y la prima de servicios. Un trabajador llamado Daniel, que ingresó el 1 de marzo de 2026 con un salario de $1.750.905, habría acumulado cerca de $1.488.269 en cesantías hasta diciembre de ese año.

Si su remuneración subiera 7% en 2027, sumaría aproximadamente $307.040 entre el 1 de enero y el 1 de marzo, con un acumulado cercano a $1.795.309 al completar el año laboral, más el auxilio de transporte conforme a la Ley 1 de 1963.

Bajo ese mismo aumento, la prima de servicios equivaldría a $1.873.468 más el auxilio de transporte y se dividiría habitualmente en dos pagos semestrales de alrededor de $936.734, siempre que el empleado hubiera trabajado los seis meses completos.

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