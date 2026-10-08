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Juan Guillermo Cuadrado jugará como volante de creación con Millonarios ante Fortaleza: quien suele actuar en esa posición será suplente

Los equipos bogotanos se enfrentarán por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Metropolitano, a partir de las 8:15 p. m.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios ante el Medellín, conjunto en el que debutó como profesional en 2008 - crédito Colprensa
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Juan Guillermo Cuadrado será el volante de creación, también conocido como el número 10, de Millonarios para enfrentar a Fortaleza este jueves 8 de octubre de 2026, a partir de las 8:15 p. m., en el estadio Metropolitano de Techo, por la fecha nueve de la Liga BetPlay 2026-II.

Infobae Colombia pudo confirmar que el volante colombiano será inicialista por segunda vez con el Embajador y, como mayor novedad, tendrá la función de liderar la creación de oportunidades de gol para Millonarios ante ‘Los Amix’, como también se conoce a Fortaleza.

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Nómina de convocados de Millonarios para enfrentar a Fortaleza en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @millosfcoficial/Instagram

¿Cuándo debutó Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios?

“El Panita”, apodo de Cuadrado, debutó con el equipo dirigido por Alberto Gamero el martes 29 de septiembre del 2026 ante el Deportivo Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

En ese compromiso actuó, en principio, como extremo por derecha, que es la ubicación más adelantada y ofensiva de ese lado de la cancha; sin embargo, paraaprovechar al máximo la riqueza técnica de Cuadrado, esa que lo mantuvo 17 años en el fútbol internacional, el cuerpo técnico decidió que asuma esa función para el próximo partido ante Fortaleza.

Posible nómina inicial de Millonarios para enfrentar a Fortaleza

La colocación de Cuadrado como volante de creación de Millonarios generó que Daniel Ruiz, quien actuó habitualmente en esa posición durante el proceso del director técnico Alberto Gamero, irá al banco de suplentes para el partido ante Fortaleza. De forma tal que el equipo Embajador formaría con: Javier Burrai; Sebastián Viveros, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Juan Guillermo Cuadrado, Leonai Souza, Rodrigo Ureña; Andrey Estupiñán, Leonardo Castro y Francisco Chaverra.

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Mariano Olsen, periodista de Alerta Bogotá, fue el primero en revelar la nueva función que asumirá Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios, por lo menos para el compromiso ante Fortaleza. Lo hizo en el programa de Alerta Parche del Fútbol el jueves 8 de octubre del 2026, en el que no dio la nómina inicial del equipo anticipada, solo el adelanto del Panita como titular.

Fortaleza recibirá a Millonarios por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Metropolitano de Techo - crédito Millonarios
Fortaleza recibirá a Millonarios por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio Metropolitano de Techo - crédito Millonarios

¿Juan Guillermo Cuadrado juega como volante de creación?

La respuesta corta es no. “El Panita” se desempeñó mayoritariamente en la posición de extremo por derecha, a lo largo de su carrera ―en la que acumuló 560 partidos jugados como profesional, según Transfermarkt, con corte a la fecha en la que debutó con Millonarios―. Incluso comenzó de lateral, es decir en una ubicación dentro del campo más defensiva, por esa misma banda en el Deportivo Independiente Medellín.

Sin embargo, ese mismo portal internacional registró que Cuadrado ya jugó partidos en esa posición, el más reciente fue con su equipo inmediatamente anterior, Pisa de Italia, el 30 de octubre del 2025 ante la Lazio ingresando desde el banco de suplentes.

Solo uno, de los 25 partidos en total que jugó con ese club, lo hizo actuando en esa función; ni jugando para Inter de Milán, Juventus o Fiorentina, que fue donde estuvo antes del Pisa, nunca ocupó esa posición dentro del campo.

Para encontrar otra ocasión en la que Cuadrado jugó ahí hay que remontarse a sus participaciones con el US Lecce, pues en dos de los 23 partidos que jugó con ese equipo lo hizo actuando en esa posición, lo hizo el 23 y 27 de octubre ante Palermo y AC Milán respectivamente por la Serie A de Italia.

Posible nómina de convocados de Fortaleza para enfrentar a Millonarios en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026 - crédito @fortaleza_ceif/Instagram
Posible nómina de convocados de Fortaleza para enfrentar a Millonarios en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026 - crédito @fortaleza_ceif/Instagram

Convocados de Millonarios para enfrentar a Fortaleza en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II

  • Javier Burrai
  • James Aguirre.
  • Samuel Martín
  • Stiven Barreiro
  • Sergio Mosquera
  • Danovis Banguero
  • Sebastián Valencia
  • Andrés Llinás
  • Juan Guillermo Cuadrado
  • Daniel Ruiz
  • David Mackalister Silva
  • Rodrigo Ureña
  • Stiven Vega
  • Carlos Darwin Quintero
  • Sebastián del Castillo
  • Leonai Souza.
  • Andrey Estupiñán
  • Francisco Chaverra
  • Leonardo Castro
  • Sebastián Mosquera

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