Colombia

Pico y Placa Bogotá: evita multas este jueves 8 de octubre

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
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La Secretaría de Movilidad de Bogotá comunicó sobre la aplicación del Pico y Placa para este día. Aquí están todos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita penalizaciones.

Tome nota de la terminación de la placa de tu auto, del tipo de vehículo y la hora del día, para saber si se puede moverse sin repercusiones.

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El programa tiene como objetivo reducir la circulación de coches, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este jueves 8 de octubre, según la alcaldía de la ciudad.

Fecha: jueves 8 de octubre de 2026.

Particulares: Todos

Taxis: 7-8

Motos: Todos

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

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Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

Pico y Placa: así funciona

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Bogotá)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Bogotá)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Secretaría de Movilidad)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Secretaría de Movilidad)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

¿Cómo se aplica el Pico y Placa Regional?

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

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