Partido Mira pidió eliminar el pago de lavados de vehículos con recursos públicos en el Concejo de Bogotá: el contrato prevé hasta $10 millones

La exigencia de austeridad que los concejales dirigen a la Administración Distrital choca con gastos propios cuestionados, en un momento en que la reforma tributaria aumenta las cargas para hogares y comerciantes bogotanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La bancada del Partido Político Mira, en el Concejo de Bogotá, pidió eliminar el uso de recursos públicos para lavar vehículos asignados a los concejales y propuso revisar otros gastos que puedan reducirse.

La solicitud ocurre mientras la corporación aclara que el contrato cuestionado se concentra en el mantenimiento del parque automotor, en el que dicho rubro de limpieza ha ejecutado $ 986.000 en cinco meses.

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El partido Mira pide que la austeridad se aplique dentro del Concejo

La petición fue dirigida al presidente del Concejo, Humberto “Papo” Amín, para que adelante las gestiones necesarias con el fin de retirar ese servicio de los gastos financiados con dineros públicos. La bancada sostiene que las exigencias de eficiencia presupuestal hechas a la Administración distrital deben aplicarse también en la corporación.

El concejal Samir Bedoya Piraquive afirmó que la revisión responde a la necesidad de establecer cuáles desembolsos son indispensables. “La austeridad debe empezar por casa. Los recursos públicos salen del bolsillo de los ciudadanos”, señaló.

La propuesta de MIRA surgió tras la aprobación de nuevas cargas tributarias en Bogotá, entre ellas la sobretasa al impuesto predial - crédito Prensa MIRA/Concejo de Bogotá

La posición de Mira se relaciona con las nuevas cargas tributarias aprobadas para Bogotá. Entre los cambios de la reforma distrital están una sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado público y modificaciones al impuesto de industria y comercio, ICA. La bancada había manifestado reparos por los efectos que esas medidas podrían tener en hogares, comerciantes, emprendedores y sectores de clase media.

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Según el concejal Fabián Puentes, antes de exigir mayores contribuciones a los ciudadanos, las entidades deben demostrar control sobre su propio presupuesto. “Antes de pedir más esfuerzos a los bogotanos, debemos demostrar que también podemos gastar mejor”, declaró.

El Concejo afirma que el contrato cubre mantenimiento y no solo lavados

Ante las versiones difundidas sobre lavados de camionetas de concejales, la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá D.C. indicó que el contrato tiene por objeto el mantenimiento preventivo y correctivo, además de certificaciones de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos del parque automotor de la entidad.

La aclaración precisa que los automotores cubiertos prestan servicio a directivos y funcionarios de la corporación, y están bajo responsabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda. El documento diferencia esos vehículos de los esquemas de seguridad que la Unidad Nacional de Protección asigna a los concejales de acuerdo con su nivel de riesgo.

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El Concejo de Bogotá aclaró que el contrato de $75.645.000 tiene como fin principal el mantenimiento mecánico y las certificaciones de los automotores - crédito Papo Amín/X

El contrato tiene un plazo de nueve meses y un valor de $75.645.000. Dentro de esa bolsa de recursos, el componente denominado “Servicio de Limpieza General” dispone de hasta $10.000.000. De acuerdo con el Concejo, el monto no implica pagos fijos, pues se descuenta solo cuando se requiere el servicio.

La corporación explicó que ese rubro se destina principalmente a limpiar los vehículos usados por sus directivos y funcionarios. De forma opcional, puede cubrir un lavado exterior simple de vehículos de protección de concejales, siempre que exista una solicitud.

El rubro de limpieza ha usado el 9,86% de su presupuesto

En los primeros cinco meses de ejecución contractual, el gasto de limpieza alcanzó el 9,86% del presupuesto disponible, equivalente a $986.000, con un promedio mensual de $246.000, según la Dirección Administrativa. El Concejo sostuvo que esa cifra representa una porción limitada del contrato, cuya finalidad principal es el mantenimiento mecánico y las certificaciones obligatorias.

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También indicó que este tipo de contrato se ha celebrado bajo condiciones similares en vigencias anteriores. La necesidad es planteada por el área administrativa de la corporación y remitida a la Secretaría Distrital de Hacienda, que actúa como ordenadora del gasto y desarrolla las etapas precontractual y contractual.

La propuesta de austeridad se fundamenta en el modelo TAG del Partido MIRA para revisar desembolsos no prioritarios en las instituciones - crédito Secretaría de Gobierno

Mira planteó que la discusión debe extenderse a otros gastos y beneficios que puedan eliminarse sin afectar las labores institucionales. La propuesta se enmarca en su modelo TAG —Transparencia, Austeridad y Gasto Eficiente—, que plantea revisar desembolsos no prioritarios y concentrar los recursos en necesidades ciudadanas.

Finalmente, la corporación distrital no informó si la solicitud de la bancada derivará en cambios al contrato vigente o en una revisión formal de otros rubros presupuestales.

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