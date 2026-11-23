Instagram suspendió temporalmente la cuenta principal del caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador. (crédito @Matador000/X)

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El caricaturista Julio César González Quiceno, mejor conocido como Matador, hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales después de que su cuenta principal de Instagram fuera suspendida temporalmente por presunta violación de las normas.

De hecho, el polémico excandidato a la Cámara por el Pacto Histórico señaló que su red social habría sido suspendida luego de que publicara una fotografía en la que se observa, presuntamente, al presidente Abelardo de la Espriella con el empresario y diseñador Greg Schaller.

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Según el caricaturista, las medidas adoptadas por Meta serían desproporcionadas, pues habría eliminado varias publicaciones de su trabajo grafíco, calificándolo de contenido sexual pese a tratarse de una forma de expresión.

“Compartí la foto de Abelardo de la que todo mundo habla y Meta me suspende la cuenta con más de un millón de seguidores. Incluso borran caricaturas y las catalogan como desnudos. No disimulan la censura”, comentó Matador.

Matador acusó a la empresa Meta de censura por calificar varias de sus caricaturas como material de índole sexual. (Red social X)

La fotografía de la que habla el polémico caricaturista es una en la que se vio, supuestamente, al jefe de Estado en una actitud de cercanía con el diseñador barranquillero que, entre otras, presentó su más reciente cortometraje durante la denominada Milagro Week que se adelantó en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

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Aunque no existe una confirmación de que sea real la fotografía en la que De la Espriella y Schaller salen abrazándose y dándose un beso en la mejilla, Matador aseguró en su momento que ‘apoyaba’ las supuestas expresiones de “amor”, haciendo uso de una fotografía comparativa que se popularizó en su momento y en la que se ve al caricaturista dándose un beso con el exministro de Igualdad Juan Carlos Florian.

“A mí y a mi novio los abelardistas nos juzgaron por este amor prohibido. Yo no voy a hacer lo mismo con Abelardo. Por el contrario, celebro que haya encontrado el amor. Y ese amor es bueno para el país porque, en vez de estar cogiendo chirretes y jíbaros a las dos de la mañana, podría estar entrepiernado bien rico, viendo una serie en Netflix y, lo mejor de todo, dejando a Colombia dormir en paz. Abelardo, deberíamos hacer las paces e ir a rumbear los cuatro a Theatron y brindar con ron Defensor. Y después… la noche lo dirá”, comentó horas antes Matador.

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El caricaturista recordó una controversia anterior vinculada a una imagen junto al exministro de Igualdad Juan Carlos Florián. (Red social X)

Matador también aludió al caso de los presuntos “sexocontratos” que involucra a Gustavo Petro

En otra publicación en X, Julio César González Quiceno, conocido como Matador, se refirió a las denuncias que relacionan al expresidente Gustavo Petro con una excontratista estatal y cuestionó que la discusión se centrara exclusivamente en su vida privada. “Si vamos a hablar de la vida sexual de los presidentes, no hablemos solo de Petro”, escribió el caricaturista.

A partir de ese mensaje, Matador incluyó señalamientos sobre la intimidad y presuntos vínculos personales de varios expresidentes y figuras políticas colombianas. Las afirmaciones no estuvieron acompañadas de pruebas en la publicación, por lo que no pueden presentarse como hechos comprobados. El autor cerró el mensaje con la frase: “O todos en la cama o todos en el suelo”.

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Matador desató polémica por publicación sobre la vida privada de expresidentes colombianos (@Matador000)

El pronunciamiento ocurrió en medio de las denuncias de Deicy Jiménez, quien sostiene que obtuvo contratos públicos tras mantener una relación con Petro. El exmandatario ha rechazado que haya usado la contratación estatal para recibir favores sexuales. De acuerdo con registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), Jiménez tuvo 10 contratos entre 2021 y 2026 por cerca de $ 134 millones.

Las autoridades adelantan actuaciones preliminares para establecer el alcance de los señalamientos. La Corte Suprema ordenó el peritaje del teléfono entregado por Jiménez y la Fiscalía realizó una copia de su contenido para revisar mensajes, audios, videos y otros archivos. Hasta ahora, no existe una imputación formal ni una decisión judicial que establezca responsabilidades contra Petro u otras personas vinculadas al caso.

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