Nuevos detalles sobre caso de estafa en Bogotá: mujer antes de escaparse dejó carta y prometió regresar el dinero

Más de 90 habitantes del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, denuncian el cobro de más de $500 millones mediante préstamos y cadenas de dinero - crédito Captura video Noticias Caracol

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La desaparición de Milagros Álvarez y otra mujer del barrio Galán, en el occidente de Bogotá, es ahora parte de la denuncia de más de 90 vecinos que aseguran haber entregado dinero a la administradora de un centro de estética.

Los afectados calculan que las pérdidas superarían los $500 millones. La denuncia sostiene que Álvarez obtuvo recursos mediante préstamos, cadenas y pagos anticipados por tratamientos que, según los vecinos, no recibieron.

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El caso también incluye una versión sobre la enfermedad terminal de una supuesta hermana, argumento que habría servido para pedir ayuda económica.

Hallazgo de una carta

El escrito está hecho a mano y en letra cursiva. Allí, quien firma como Yuly de Jesús Álvarez presenta un texto que define como un “contrato con Dios” y pide recursos para responder por obligaciones que atribuye a su familiar.

“Espíritu Infinito, Dios mío, quiero hacer este contrato directamente contigo porque sé que eres el creador de todo y para todos y que tu abundancia es infinita”, comienza la carta atribuida a Yuly de Jesús Álvarez, según el documento revelado por el diario El Tiempo.

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El documento no menciona un diagnóstico de cáncer ni otra enfermedad terminal. Ese silencio contrasta con la versión que, de acuerdo con algunos afectados, habría sido utilizada para explicar las solicitudes de dinero.

La firmante escribió: “Te pido un préstamo de 550 millones de pesos. Lo utilizaré para saldar las deudas de mi hermano y sus problemas. Para comprarle la moto a mi hijo y ayudar a mi otro hijo, en la universidad y hacer otros arreglos”.

La expresión “mi hermano” aparece en una carta que el medio presenta como escrita por quien sería hermana de Milagros Álvarez. El texto no aclara si se trató de un error de redacción ni identifica a la persona a la que alude esa frase.

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