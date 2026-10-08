Colombia

Nuevos detalles sobre caso de estafa en Bogotá: mujer antes de escaparse dejó carta y prometió regresar el dinero

Los afectados señalan que recibió préstamos, joyas y anticipos por servicios estéticos que en algunos casos no realizó, antes de abandonar el sector

Más de 90 habitantes del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, denuncian el cobro de más de $500 millones mediante préstamos y cadenas de dinero - crédito Captura video Noticias Caracol
Más de 90 habitantes del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, denuncian el cobro de más de $500 millones mediante préstamos y cadenas de dinero - crédito Captura video Noticias Caracol
Guardar

La desaparición de Milagros Álvarez y otra mujer del barrio Galán, en el occidente de Bogotá, es ahora parte de la denuncia de más de 90 vecinos que aseguran haber entregado dinero a la administradora de un centro de estética.

Los afectados calculan que las pérdidas superarían los $500 millones. La denuncia sostiene que Álvarez obtuvo recursos mediante préstamos, cadenas y pagos anticipados por tratamientos que, según los vecinos, no recibieron.

PUBLICIDAD

El caso también incluye una versión sobre la enfermedad terminal de una supuesta hermana, argumento que habría servido para pedir ayuda económica.

Hallazgo de una carta

El escrito está hecho a mano y en letra cursiva. Allí, quien firma como Yuly de Jesús Álvarez presenta un texto que define como un “contrato con Dios” y pide recursos para responder por obligaciones que atribuye a su familiar.

“Espíritu Infinito, Dios mío, quiero hacer este contrato directamente contigo porque sé que eres el creador de todo y para todos y que tu abundancia es infinita”, comienza la carta atribuida a Yuly de Jesús Álvarez, según el documento revelado por el diario El Tiempo.

PUBLICIDAD

El documento no menciona un diagnóstico de cáncer ni otra enfermedad terminal. Ese silencio contrasta con la versión que, de acuerdo con algunos afectados, habría sido utilizada para explicar las solicitudes de dinero.

La firmante escribió: “Te pido un préstamo de 550 millones de pesos. Lo utilizaré para saldar las deudas de mi hermano y sus problemas. Para comprarle la moto a mi hijo y ayudar a mi otro hijo, en la universidad y hacer otros arreglos”.

La expresión “mi hermano” aparece en una carta que el medio presenta como escrita por quien sería hermana de Milagros Álvarez. El texto no aclara si se trató de un error de redacción ni identifica a la persona a la que alude esa frase.

Temas Relacionados

Estafa BogotáMilagros ÁlvarezFalso cáncerCartaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt, hombre intentó abrir las puertas del avión durante el viaje: pasajero contó cómo evitó la tragedia

Michele Carlo Benedetto Cinque, ciudadano alemán residente en Colombia, relató que intervino tras notar el comportamiento del hombre, que caminó con rapidez hacia la parte delantera del avión cerca de una hora después del despegue

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt, hombre intentó abrir las puertas del avión durante el viaje: pasajero contó cómo evitó la tragedia

Ministra de Salud pidió a las EPS mantener los tratamientos de pacientes priorizados en el plan de Choque

Ana María Vesga aseguró que las aseguradoras deberán sostener la atención de los 1,6 millones de usuarios primordiales y responder a quienes ingresan cada día con nuevas necesidades

Ministra de Salud pidió a las EPS mantener los tratamientos de pacientes priorizados en el plan de Choque

Narcosubmarinos sin tripulantes y cargados con explosivos: así están operando las redes internacionales de narcos en Colombia

Los sumergibles cargados con droga son construidos con materiales livianos como fibra de vidrio, madera y fibra de carbono, y su capacidad puede llegar a las nueve toneladas, según destacó un informe especial del diario inglés The Telegraph

Narcosubmarinos sin tripulantes y cargados con explosivos: así están operando las redes internacionales de narcos en Colombia

Gobierno De la Espriella reveló la estrategia para combatir el tráfico de migrantes y falsas identidades

La coordinación conjunta con la Registraduría y la Fiscalía reforzará la revisión de partidas de nacimiento usadas posteriormente para solicitar documentos de ciudadanía por parte de extranjeros

Gobierno De la Espriella reveló la estrategia para combatir el tráfico de migrantes y falsas identidades

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

Los integrantes de la agrupación surcoreana publicaron un video en TikTok con la famosa canción de la colombiana pocas horas antes de subir al escenario

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

A La Liendra casi lo arrestan en un aeropuerto europeo: tenía talco derramado en su maleta

Festival Estéreo Picnic 2027: Travis Scott, Charli XCX, David Guetta y más artistas hacen parte del cartel oficial

Camilo Cifuentes confesó cómo conoció y se interesó en ‘La Mijita’, la mujer que señalan de meterse en su relación: “Ella también tenía pareja”

Sebastián Vega volvió a ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato con el que ganó de nuevo su puesto en el ‘reality’

Deportes

Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

Bayern Múnich evalúa competencia para Luis Díaz, aunque sin apuros para el 2027: “Atentos a las oportunidades”

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

Egan Bernal aclaró los rumores de su posible retiro como profesional: “Con el ritmo de la competición, se va perdiendo”

Radamel Falcao jugará partido de leyendas del Manchester United contra leyendas del Arsenal en Asia: Thierry Henry lidera al equipo rival