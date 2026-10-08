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Bayern Múnich evalúa competencia para Luis Díaz, aunque sin apuros para el 2027: “Atentos a las oportunidades”

Después del parón internacional de la fecha FIFA, el “Gigante de Baviera” volverá a la competencia frente el Augsburgo por la Bundesliga

El periodista Christian Falk afirmó que el club solo fichará un refuerzo si la operación representa un costo razonable-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
El periodista Christian Falk afirmó que el club solo fichará un refuerzo si la operación representa un costo razonable-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
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El final de la fecha FIFA supone el regreso del fútbol de clubes y de la temporada 2026-2027.

Luis Díaz había sido uno de los principales protagonistas de la selección de Colombia, pero fue el gran ausente de los partidos ante México, Paraguay y Perú.

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El futbolista y la Federación acordaron que tuviera una pausa en esta convocatoria, con el objetivo de recuperar el nivel competitivo que lo consolidó como una de las figuras del fútbol europeo durante la temporada 2025-2026.

No obstante, su rendimiento en el inicio de las competencias generó preocupación entre los hinchas, aunque no entre los directivos. Estos confían en que el colombiano recupere su mejor versión. Pese a ello, el 8 de octubre de 2026, el periodista Christian Falk informó que el “Gigante de Baviera” podría buscarle competencia a Díaz, aunque sin urgencia de cara al mercado de transferencias de enero de 2027.

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El "Guajiro" no tiene un buen comienzo de temporada en el "Gigante de Baviera", por lo que tendrían contemplado en el mediano plazo buscarle un jugador para competir en su posición-crédito CF Bayern Insider
El "Guajiro" no tiene un buen comienzo de temporada en el "Gigante de Baviera", por lo que tendrían contemplado en el mediano plazo buscarle un jugador para competir en su posición-crédito CF Bayern Insider

El 8 de octubre de 2026, el portal CF Insider Bayern citó las palabras del periodista de Bild Christian Falk sobre la opción de reforzar en el mercado de fichajes con una competencia para Luis Díaz, luego de la cesión del jugador Arijon Ibrahimović:

“El Bayern de Múnich escuchó los recientes comentarios de Luis Díaz sobre la posible necesidad de reforzar la banda izquierda. No se trataba de una queja, sino más bien de reconocer que está cansado y que las cosas no le están saliendo bien en el campo. Díaz pensaba que Arijon Ibrahimović, un jugador joven del club, se quedaría en la plantilla para cubrir la posición, pero el Bayern acabó cediéndolo al FC Augsburgo”.

Luis Díaz quiere olvidar su mal comienzo y encaminarse-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Luis Díaz quiere olvidar su mal comienzo y encaminarse-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Y añadieron que existe la posibilidad de que Vincent Kompany comience a usar al defensor canadiense Alphonso Davies en dicha posición:

“Ahora, por el momento, no hay un sustituto directo disponible. Se baraja la posibilidad de que Alphonso Davies juegue en esa posición, pero por ahora, la sensación es que no es suficiente. Por eso el Bayern está buscando refuerzos en el mercado”.

La planificación del Bayern de Múnich para el próximo mercado de pases está marcada por la cautela. Según Christian Falk, el club alemán no prevé movimientos de urgencia en enero de 2027, aunque mantiene bajo análisis la posibilidad de incorporar una alternativa para el sector izquierdo del ataque.

“Dicho esto, sabemos que el Bayern de Múnich no es el tipo de club que realiza fichajes en invierno a menos que sea absolutamente necesario. Incluso en ese caso, solo lo hacen si hay un jugador ideal disponible en el mercado y el precio no es demasiado elevado. Así que, como ven, es un poco complicado. En definitiva, si el Bayern va a hacer algo con la plantilla, creo que será reforzar la banda izquierda. Están atentos a las oportunidades, pero necesitan encontrar un jugador que se adapte al equipo”.

Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich: Luis Díaz ya prepara el regreso a la Bundesliga tras el parón internacional

Bayern Múnich jugará ante el Augsburgo en condición de visitante-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Bayern Múnich jugará ante el Augsburgo en condición de visitante-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz se reincorporó el 5 de octubre de 2026 a los entrenamientos del Bayern Múnich para preparar el partido contra Augsburgo, previsto para el 10 de octubre a las 08:30 a. m. (hora de Colombia) en el estadio WWK Arena.

El colombiano suma en la temporada 2026-2027 un total de 7 partidos y 528 minutos en todas las competencias, con un gol. Marcó en su debut en la Bundesliga ante Stuttgart, el 28 de agosto, y después acumuló cinco encuentros sin goles ni asistencias; tampoco fue convocado por la selección Colombia para los amistosos contra México, Paraguay y Perú.

  • 10 de octubre de 2026 - Bundesliga: Augsburgo vs. Bayern Múnich
  • 13 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Viking (Noruega) vs. Bayern Múnich
  • 17 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. RB Leipzig
  • 21 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Bayern Múnich vs. Arsenal
  • 25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo vs. Bayern Múnich
  • 28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Magdeburgo
  • 31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

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