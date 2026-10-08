Colombia

Ministra de Salud pidió a las EPS mantener los tratamientos de pacientes priorizados en el plan de Choque

Ana María Vesga aseguró que las aseguradoras deberán sostener la atención de los 1,6 millones de usuarios primordiales y responder a quienes ingresan cada día con nuevas necesidades

Ana María Vesga afirmó que las EPS deben liberar capacidad para nuevos pacientes - crédito Acemi - Karina Ausecha Penagos/Colprensa
Ana María Vesga afirmó que las EPS deben liberar capacidad para nuevos pacientes - crédito Acemi - Karina Ausecha Penagos/Colprensa
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La ministra de Salud, Ana María Vesga, afirmó que el plan de choque para entregar medicamentos y realizar procedimientos médicos deberá sostener la atención de los pacientes ya priorizados y responder a la llegada de nuevos casos urgentes.

La funcionaria indicó que las aseguradoras deben evitar interrupciones en tratamientos que comenzaron a resolverse dentro de esa estrategia.

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Vesga explicó que la restricción identificada desde el 7 de agosto de 2026 se concentró en el acceso a fármacos y en la realización de intervenciones médicas. A partir de ese diagnóstico, las entidades responsables revisaron los casos con riesgo vital que requerían una respuesta inmediata.

La primera fase de la estrategia reunió a 1,6 millones de personas con necesidades represadas. Dentro de ese grupo hay pacientes que esperan medicamentos, otros que requieren procedimientos y quienes tienen pendientes ambos servicios.

Ana María Vesga es la presidenta de Acemi, gremio que reúne 11 EPS del país - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Ana María Vesga advirtió que el plan de choque debe atender nuevos casos urgentes - crédito Mariano Vimos/Colprensa

“No nos puede suceder que los atendamos hoy y los dejemos de atender mañana”, sostuvo la ministra al referirse a la obligación de garantizar que las soluciones no queden limitadas a una entrega puntual o a una intervención aislada.

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El plan de choque dispensó más de siete millones de unidades

Según el balance con corte al 2 de octubre de 2026, el operativo permitió dispensar más de siete millones de unidades de medicamentos para 129 mil personas. Además, cerca de 70 mil pacientes recibieron procedimientos médicos que estaban pendientes.

La ministra señaló que esos resultados corresponden a la primera revisión de avances del programa. El Ministerio de Salud prevé divulgar una nueva actualización el viernes 9 de octubre y mantener reportes semanales sobre la evolución de la atención.

El objetivo de esa periodicidad es revisar si las EPS cumplen con la entrega de tratamientos, el agendamiento de procedimientos y la respuesta a los casos que ingresan cada día al sistema. Vesga advirtió que la demanda no se detiene, porque aparecen nuevos pacientes con diagnósticos y necesidades distintas.

“Evidentemente nos va aumentando porque todos los días hay nuevos pacientes”, dijo.

- crédito @MinSaludCol/X
Ana María Vesga pidió evitar que los pacientes vuelvan a quedar sin medicamentos - crédito @MinSaludCol/X

Las EPS deberán asegurar que no haya nuevas interrupciones

El compromiso planteado por el Gobierno a las EPS tiene dos componentes. El primero consiste en verificar que quienes fueron incluidos en el plan de choque mantengan sus tratamientos, sin que la atención inicial derive en una nueva demora.

Para vigilar ese punto, funciona una mesa permanente entre el Ministerio de Salud, la Adres y la Superintendencia Nacional de Salud. El espacio revisa la continuidad de los servicios bajo una estrategia que las autoridades denominaron “no repetición”.

La ministra remarcó que la respuesta a las urgencias no puede limitarse a reducir temporalmente la acumulación de casos. La meta es que los usuarios que recibieron medicamentos o procedimientos continúen con los servicios ordenados por sus médicos.

“No vamos a aliviar hoy para dejar abandonado mañana”, afirmó Vesga. La vigilancia incluirá el seguimiento de las personas que ya recibieron atención, con el fin de detectar nuevas barreras en la dispensación, las autorizaciones o la programación de intervenciones.

El segundo eje busca reducir la carga que concentran los casos más urgentes. Según la funcionaria, si las EPS resuelven los represamientos de pacientes priorizados, tendrán mayor capacidad para atender a la población que ingresa posteriormente al sistema.

- crédito @MinSaludCol/X
Ana María Vesga anunció seguimiento semanal al plan de medicamentos y procedimientos - crédito @MinSaludCol/X

La presión sobre los casos urgentes busca liberar capacidad de atención

Vesga indicó que la disminución de la presión acumulada debe permitir una respuesta más rápida frente a los nuevos requerimientos. Ese escenario abarca a quienes padecen las enfermedades incluidas en el plan de choque, pero también a pacientes con otras condiciones de salud.

La ministra no detalló cuáles son las patologías con mayor número de solicitudes pendientes ni precisó la distribución de los medicamentos dispensados. Tampoco informó qué EPS concentran la mayor cantidad de personas atendidas en esta primera etapa.

El próximo corte, previsto para el viernes 9 de octubre, mostrará si aumentó el número de usuarios beneficiados y permitirá evaluar la continuidad de los servicios para quienes ya ingresaron al programa.

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