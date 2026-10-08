Colombia

Centro Democrático rechazó acusación de ‘Timochenko’ contra senadora por revelar audiencia con la JEP: “Nuestra bancada no se dejará intimidar”

El partido aseguró que las acusaciones atribuidas a Rodrigo Londoño carecen de sustento y defendió la intervención de la congresista ante la Jurisdicción Especial para la Paz y sus actuaciones frente a las Farc

Dibujo en acuarela La senadora María Clara Posada y el exlíder de las Farc Rodrigo Londoño - crédito
La senadora María Clara Posada y el exlíder de las Farc Rodrigo Londoño - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Centro Democrático rechazó los señalamientos atribuidos a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, contra la senadora María Clara Posada y expresó su respaldo a la labor de control político que la congresista realiza sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Con contundencia y apegada a la verdad, la congresista ha cuestionado el alcance, el tono y las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz frente a las Farc”, afirmó el partido en un comunicado.

PUBLICIDAD

La colectividad sostuvo que la actuación de Posada “se enmarca en su labor de control político y en su respaldo incondicional a las víctimas, quienes aún esperan verdad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

El Centro Democrático añadió que su bancada no aceptará intimidaciones. “Nuestra bancada no se dejará intimidar. Expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo a la senadora María Clara Posada”, concluyó.

Centro Democrático rechazó acusación en contra de una de sus senadoras por parte de ‘Timochenko’ - crédito @CeDemocratico/X
Centro Democrático rechazó acusación en contra de una de sus senadoras por parte de ‘Timochenko’ - crédito @CeDemocratico/X

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su jefatura de las Farc, acusó a la senadora María Clara Posada de violar la reserva de un proceso ante la JEP al divulgar fragmentos de sus audiencias. El excomandante sostuvo que la difusión buscaba afectar la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes.

PUBLICIDAD

La congresista del Centro Democrático también ha denunciado posibles irregularidades en el contrato del edificio de la Justicia Especial para la Paz, ubicado en el norte de Bogotá. Sus cuestionamientos abarcan la contratación de una nueva sede y un convenio con la Organización de las Naciones Unidas.

El intercambio surgió tras la publicación de imágenes en las que Londoño aparece riendo junto a magistrados durante una diligencia pública. Posada afirmó en redes sociales: “Parece que lo más difícil en las audiencias de las Farc en la JEP es contener la risa entre sus interlocutores”.

La reserva de las audiencias y la sanción en Pitalito

Posada dijo que recibió las imágenes de una fuente anónima y cuestionó que ese tipo de diligencias estuvieran sometidas a reserva. También relacionó el desarrollo de las audiencias con el costo de la JEP y consideró que las actuaciones observadas no reflejaban el sometimiento de los antiguos integrantes de las Farc ante una autoridad judicial.

Londoño respondió que la senadora había incurrido en una infracción al divulgar esos contenidos: “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”.

- crédito @TimoComunes/X
- crédito @TimoComunes/X

El exjefe guerrillero añadió que la divulgación apuntaba a “sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes - comenzando la de los militares”. Su posición vinculó la controversia con la oposición que, a su juicio, enfrenta el tribunal.

La discusión también se reactivó por una publicación del expresidente Gustavo Petro sobre el papel de la JEP frente al conflicto armado y al Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado y las Farc en 2016. Petro planteó que el tribunal debe mantenerse vigente mientras persista el conflicto y recuperar facultades previstas en ese acuerdo.

El expresidente sostuvo además que la jurisdicción debería cumplir un papel central en el esclarecimiento de la verdad y en las investigaciones sobre terceros que participaron en el conflicto. Londoño respaldó esa idea y afirmó: “La JEP fue acordada en el acuerdo de paz como tribunal de cierre del conflicto, a pesar de la voluntad de sectores políticos poderosos, determinadores de graves crímenes en la guerra. Su temor es que se sepa toda la verdad judicial. Por ello mantienen su hostilidad hacia la JEP”.

Las críticas de Posada también alcanzaron las fotografías divulgadas por la propia JEP sobre una actividad de Londoño en el cementerio de Pitalito, Huila. En las imágenes, el excomandante utiliza un machete para limpiar árboles de bambú alrededor del camposanto, como parte del inicio del cumplimiento de la pena impuesta por delitos cometidos mientras dirigía las Farc.

Rodrigo Londoño fue condenado a ocho años de sanción por la JEP - crédito @TimoComunes/X
Rodrigo Londoño fue condenado a ocho años de sanción por la JEP - crédito @TimoComunes/X

La senadora cuestionó la modalidad de esa sanción y escribió: “La verdad hasta ahora es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos. Vamos a ver cuando le resulta el viaje a Varadero”.

La controversia quedó concentrada en dos asuntos: la divulgación de fragmentos de audiencias y el carácter reservado de esas diligencias, además de las objeciones de Posada sobre los procedimientos y las actividades vinculadas al cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoTimochenkoMaría Clara PosadaJEPColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oro en Colombia hoy: Cotización del gramo, precios de compra y venta para este 8 de octubre

Consulta en cuánto quedó la cotización del precio de uno de los metales preciosos más importantes

Oro en Colombia hoy: Cotización del gramo, precios de compra y venta para este 8 de octubre

Se reportan explosiones cerca a una base militar en Cauca: utilizaron una volqueta con cilindros

La estructura armada habría acondicionado un vehículo de carga y varias rampas tubulares para lanzar artefactos durante la mañana del 8 de octubre de 2026

Se reportan explosiones cerca a una base militar en Cauca: utilizaron una volqueta con cilindros

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt, hombre intentó abrir las puertas del avión durante el viaje: pasajero contó cómo evitó la tragedia

Michele Carlo Benedetto Cinque, ciudadano alemán residente en Colombia, relató que intervino tras notar el comportamiento del hombre, que caminó con rapidez hacia la parte delantera del avión cerca de una hora después del despegue

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt, hombre intentó abrir las puertas del avión durante el viaje: pasajero contó cómo evitó la tragedia

Ministra de Salud pidió a las EPS mantener los tratamientos de pacientes priorizados en el plan de Choque

Ana María Vesga aseguró que las aseguradoras deberán sostener la atención de los 1,6 millones de usuarios primordiales y responder a quienes ingresan cada día con nuevas necesidades

Ministra de Salud pidió a las EPS mantener los tratamientos de pacientes priorizados en el plan de Choque

Narcosubmarinos sin tripulantes y cargados con explosivos: así están operando las redes internacionales de narcos en Colombia

Los sumergibles cargados con droga son construidos con materiales livianos como fibra de vidrio, madera y fibra de carbono, y su capacidad puede llegar a las nueve toneladas, según destacó un informe especial del diario inglés The Telegraph

Narcosubmarinos sin tripulantes y cargados con explosivos: así están operando las redes internacionales de narcos en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

⁠BTS sacó los prohibidos y bailaron al ritmo de ‘Bby Wow’ de Karol G: así fue el momento que se hizo viral

A La Liendra casi lo arrestan en un aeropuerto europeo: tenía talco derramado en su maleta

Festival Estéreo Picnic 2027: Travis Scott, Charli XCX, David Guetta y más artistas hacen parte del cartel oficial

Camilo Cifuentes confesó cómo conoció y se interesó en ‘La Mijita’, la mujer que señalan de meterse en su relación: “Ella también tenía pareja”

Sebastián Vega volvió a ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato con el que ganó de nuevo su puesto en el ‘reality’

Deportes

Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

Figura del América de Cali se refirió a las llegadas de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga BetPlay: “Le da un plus”

Bayern Múnich evalúa competencia para Luis Díaz, aunque sin apuros para el 2027: “Atentos a las oportunidades”

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima - en vivo HOY: James Rodríguez y los jugadores de selección Colombia convocados en el Verdolaga

Egan Bernal aclaró los rumores de su posible retiro como profesional: “Con el ritmo de la competición, se va perdiendo”

Radamel Falcao jugará partido de leyendas del Manchester United contra leyendas del Arsenal en Asia: Thierry Henry lidera al equipo rival