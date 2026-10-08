Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt cuando un hombre intentó abrir las puertas del avión en el aire: pasajero contó cómo evitó la tragedia

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt: Así fue como exmilitar salvó a pasajeros de hombre que intentó abrir las puertas - crédito AP

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El vuelo LH543 de Lufthansa, que viajaba de Bogotá a Frankfurt, registró un incidente a bordo cuando un pasajero intentó manipular dos puertas de la aeronave. La tripulación y varios viajeros lograron inmovilizarlo antes de que el hecho afectara el trayecto.

Michele Carlo Benedetto Cinque, ciudadano alemán residente en Colombia, contó a La FM que intervino al advertir el comportamiento del hombre, que caminó con rapidez hacia la parte delantera del avión cerca de una hora después del despegue.

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El testigo, que dijo tener entrenamiento militar como paracaidista, calculó que el pasajero tenía entre 30 y 33 años. Su reacción se produjo después de escuchar a un tripulante gritar en alemán para detenerlo.

El pasajero forcejeó con la tripulación junto a una puerta

Benedetto relató que encontró al hombre mientras jalaba con fuerza la palanca de una de las puertas. El pasajero también empujó a un auxiliar de vuelo que trataba de impedir la maniobra.

“Algo está mal aquí”, pensó Benedetto, según explicó a La FM, cuando vio al viajero dirigirse hacia la zona cercana a la cabina de pilotos.

“Me desabroché el cinturón y veo que el hombre volvió por el pasillo. Cuando viene, veo que un tripulante de vuelo alemán, ya de edad, le dice algo y él sigue hacia esa parte del medio donde están las dos puertas de las salidas de emergencia y donde también hay un espacio para las bebidas y las comidas. Entre ahí y desapareció de mi vista, luego escucho cómo grita la azafata, en alemán, que “no hagas eso”. Allí corrí y cuando doblo para esa parte, veo que él está jalando esa palanca grande de apertura de la puerta del avión y pensé que iba a abrirla".

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El residente en Colombia consiguió reducirlo, pero el hombre se liberó y corrió hacia una segunda puerta situada en el lado contrario del avión.

“Yo pensé que iba a abrir la puerta, que habría descompresión en el avión y que era un peligro de muerte para mí y para todas las personas”, relató Benedetto.

Dos pasajeros se sumaron al forcejeo para inmovilizarlo. Después, la tripulación utilizó esposas y correas para sujetarlo a un asiento.