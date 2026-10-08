Colombia

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt cuando un hombre intentó abrir las puertas del avión en el aire: pasajero contó cómo evitó la tragedia

Michele Carlo Benedetto Cinque, ciudadano alemán residente en Colombia, relató que intervino tras notar el comportamiento del hombre, que caminó con rapidez hacia la parte delantera del avión cerca de una hora después del despegue

Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt: Así fue como exmilitar salvó a pasajeros de hombre que intentó abrir las puertas - crédito AP
Pánico en vuelo Bogotá-Frankfurt: Así fue como exmilitar salvó a pasajeros de hombre que intentó abrir las puertas - crédito AP
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El vuelo LH543 de Lufthansa, que viajaba de Bogotá a Frankfurt, registró un incidente a bordo cuando un pasajero intentó manipular dos puertas de la aeronave. La tripulación y varios viajeros lograron inmovilizarlo antes de que el hecho afectara el trayecto.

Michele Carlo Benedetto Cinque, ciudadano alemán residente en Colombia, contó a La FM que intervino al advertir el comportamiento del hombre, que caminó con rapidez hacia la parte delantera del avión cerca de una hora después del despegue.

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El testigo, que dijo tener entrenamiento militar como paracaidista, calculó que el pasajero tenía entre 30 y 33 años. Su reacción se produjo después de escuchar a un tripulante gritar en alemán para detenerlo.

El pasajero forcejeó con la tripulación junto a una puerta

Benedetto relató que encontró al hombre mientras jalaba con fuerza la palanca de una de las puertas. El pasajero también empujó a un auxiliar de vuelo que trataba de impedir la maniobra.

“Algo está mal aquí”, pensó Benedetto, según explicó a La FM, cuando vio al viajero dirigirse hacia la zona cercana a la cabina de pilotos.

“Me desabroché el cinturón y veo que el hombre volvió por el pasillo. Cuando viene, veo que un tripulante de vuelo alemán, ya de edad, le dice algo y él sigue hacia esa parte del medio donde están las dos puertas de las salidas de emergencia y donde también hay un espacio para las bebidas y las comidas. Entre ahí y desapareció de mi vista, luego escucho cómo grita la azafata, en alemán, que “no hagas eso”. Allí corrí y cuando doblo para esa parte, veo que él está jalando esa palanca grande de apertura de la puerta del avión y pensé que iba a abrirla".

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El residente en Colombia consiguió reducirlo, pero el hombre se liberó y corrió hacia una segunda puerta situada en el lado contrario del avión.

“Yo pensé que iba a abrir la puerta, que habría descompresión en el avión y que era un peligro de muerte para mí y para todas las personas”, relató Benedetto.

Dos pasajeros se sumaron al forcejeo para inmovilizarlo. Después, la tripulación utilizó esposas y correas para sujetarlo a un asiento.

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